После возвращения Зеленского из Америки на Украине только ленивый не пинает его за провальный визит. Между тем визит и не мог быть успешным. Достаточно вспомнить, что США отказались от активной поддержки ещё предшественника Зеленского

В последние два года своего президентства Порошенко не мог ни до Путина дозвониться, ни Нормандский формат собрать, ни хотя бы силовым путём «переизбраться» на новый срок. Даже тот факт, что на смену ему пришёл далёкий от политики комик, никогда не входивший в американскую обойму и спонсируемый командой украинских олигархов, — ярчайшее свидетельство того, насколько США отстранились от украинских проблем. Суетитесь, мол, там как хотите, всё равно «за флажки» не выйдете, а всё, что происходит в огороженном пространстве, Америку устраивает. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Как видим, Вашингтон не ошибся. В отличие от многих наших коллег-экспертов и украинской оппозиции, которые «хотели верить», что Зеленский «всё изменит» к лучшему. Повторю то, что неоднократно говорил не только в последние восемь, но и в предшествующие им пятнадцать лет: на Украине уже к средине 90-х годов сложился элитный консенсус, не предполагающий иную возможность, кроме проведения политики «евроатлантической интеграции». К середине нулевых была завершена зачистка госслужбы от чиновников, оппонирующих данному курсу. Её начал ещё Кучма, где-то году в 1996 (когда проамериканский Горбулин съел умеренного Табачника), а завершил Ющенко увольнением 18 000 госслужащих сразу же после прихода к власти в 2005 году.

Таким образом, ни в элите, ни в государственном аппарате Украины уже более 16 лет нет людей, желающих, умеющих и готовых проводить курс, альтернативный заданному. Поэтому американцы не сомневались в том, что с заданной траектории Зеленский не сойдёт, а как там будут между собой разбираться украинские политики и олигархи, их волнует с каждым днём всё меньше — своих забот полон рот. Что не так с независимостью Украины? Глазное уравнение с тремя неизвестными © CC0, Pixabay

Байден точно так же не хотел встречаться с Зеленским, как до него не хотел встречаться с Порошенко и с Зеленским Трамп. В последние годы для американских президентов Украина является фактором не внешней, а внутренней политики. Как только в Вашингтоне поняли то, что было очевидно ещё до государственного переворота на Украине — что успех на этом направлении недостижим и рано или поздно придётся столкнуться с катастрофой проамериканской украинской государственности, оппозиция (независимо от того состоит она из демократов или республиканцев) пытается заставить очередного президента принять на себя ответственность за результаты украинской авантюры. Визиты украинских президентов в Вашингтон способствуют инициации очередного раунда нападок на очередного президента под предлогом того, что он плохо помогает Украине бороться с Россией. Собственно, то же самое происходило с Афганистаном, но дольше.

Зеленский не мог провалить визит в США, он был провален задолго до того, как Зеленский стал президентом. Конечно, кандидат в украинские фюреры мог бы вести себя более адекватно и постараться выглядеть приличнее, но какая страна, такие и президенты. Что можно требовать от мальчика, который хотел стать дипломатом, но пошёл в юристы, поскольку родители пристроили его в вуз, в котором сами работали, ни дня не трудился по полученной специальности, зарабатывая деньги кривляньем со сцены, рассчитанным на невзыскательный вкус украинской элиты, и которого вдруг судьба занесла в президентское кресло разрушенной страны.

Он поверил в свою миссию. И хоть давно уже завершилось его Ватерлоо, ему всё ещё кажется, что над ним сияет солнце Аустерлица. Ну не знаком он с политической партитурой, поэтому и не попадает в ноты. Зато, как любой не очень грамотный, ограниченного ума, человек, он истово верит во всесокрушающую мощь насилия. Поэтому пытается внутри страны формализовать свою диктатуру, а вовне пытается выглядеть ровней политикам мирового уровня, хоть его хозяйство даже до уровня суверенного государства далеко не дотягивает — какой-то разрушающийся союз племён.

Впрочем, самому Зеленскому встреча с Байденом также была нужна больше с внутриполитической точки зрения. Ведь для того, чтобы «сражаться с Россией», бороться с «Северным потоком — 2», побеждать собственных олигархов, брать под контроль нацистов и заниматься прочими важными проблемами, без решения которых зеленская тоталитарная диктатура невозможна, надо в первую очередь удержаться у власти. Карасев рассказал, у кого Байден и Зеленский «одолжили» коммюнике © president.gov.ua

Между тем правые радикалы не видят и не увидят в Зеленском своего. У них собственных кандидатов в фюреры вагон и маленькая тележка. Пророссийский электорат (второй радикальный полюс) им разочарован — Зеленский не стал реализовывать программу, которую они сами ещё не сформулировали. Аполитичные умеренные избиратели, которые хотели бы мира, ликвидации грабительских коммунальных тарифов, восстановления уровня благосостояния эпохи Януковича и прочих мелких человеческих радостей, не ждут от Зеленского ничего хорошего. Они не горят желанием его менять (нутром чуют, что следующий лучше не будет), но и защищать его от врагов, если те начнут атаку на президента, не выйдут.

Наконец, против Зеленского сложился олигархический консенсус. Олигархам не нужен фюрер, они нанимали актёра, который, играя роль президента, должен был служить ширмой между ними и народом, принимая на себя весь негатив, но никак не влияя на реальную политику.

Встреча с Байденом нужна была Зеленскому, чтобы показать всем «внутренним супостатам», что США поддерживают именно его в качестве президента Украины, и покушаться на его власть запрещено Вашингтоном.

Естественно, ничего подобного Байден демонстрировать не собирался. Но украинские олигархи традиционно очень пугливы во всём, что касается США. Вроде бы Зеленского в Вашингтоне и не обласкали, скорее отпинали, но ведь не выгнали — приняли, да и ни на кого другого, как на его сменщика, не указали. А ведь свою кандидатуру предлагал «сам» Яценюк, просивший Байдена о поддержке и услышавший в ответ «изберёшься — возражать не будем». Это Яценюк-то изберётся? Его только назначить можно, по собственной инициативе народ его разве что убить готов (как, впрочем, и остальных).

Украинские олигархи в растерянности. Часть считает, что Зеленского валить не только нужно (иначе он, чего доброго, и правда в фюреры выбьется), но и можно (прямого запрета от США нет). Другая часть исходит из того, что и ясно выраженного разрешения на антизеленский майдан из Вашингтона тоже не поступило. И главное: кто же будет новым президентом? США по этому поводу ничего не сказали, а самостоятельно украинские олигархи договориться не могут. Унижает, значит любит: Мирзаян объяснил странную реакцию Киева на визит Зеленского в США © REUTERS, Jonathan Ernst

На этом фоне те, кто считает, что Зеленского надо сбивать, активизировали «Дело о вагнеровцах». Там Bellingcat уже скоро год, как фильм якобы снимает о том, как Офис Зеленского якобы сорвал операцию СБУ по ловле российских ЧВКшников, воевавших в Донбассе. На самом деле операцию проводило окружение Лукашенко, пытавшееся накануне белорусского майдана организовать своему бацьке такой скандал с Москвой, чтобы Кремль просто не мог оказать ему поддержку, не рискуя массовым возмущением внутри России. Как раз под это дело захват и выдача СБУ псевдовагнеровцев и прописывалась.

Последний этап операции (выдача) сорвался. Рачительный Лукашенко придержал заложников до выборов. Тут-то и выяснилось, что опасность пришла с Запада, а с Москвой надо срочно мириться. После этого и появилась версия о страшном СБУ, обманувшем наивных белорусов. Версию эту в Москве приняли за неимением лучшего. Всё же как-то неудобно помогать человеку, который только что собирался народных героев на расправу выдать, а вот жертве обмана почему бы не помочь.

Таким образом, Офис Зеленского не мог сорвать операцию СБУ, поскольку СБУ её не проводило. В Киеве просто ждали, когда Минск выдаст захваченных «вагнеровцев», и вели на эту тему переговоры. Поэтому и Bellingcat снимает фильм о «предательстве» Офиса уже почти год и никак не может его показать. Нет убедительных доказательств. То есть вообще ничего нет, кроме досужих домыслов.

Bellingcat в данном случае явно нанят украинским олигархом или их группой. Когда-то я был знаком с украинским пиарщиком, который элементарно размещал заказные материалы в ведущих европейских изданиях и информационных агентствах. Стоило это от 10 до 40 тысяч евро. Не то что для олигарха, для элементарно состоятельного человека не деньги. Конечно, нанять Bellingcat на целый фильм стоило бы дороже, но, думаю, что ненамного. В другие времена я бы не стал утверждать подобное, не имея никаких доказательств, но англичане сами научили нас, что «хайли-лайкли» — достаточное доказательство. Так что, пользуясь тем, что прецедент создан, а британское право прецедентно, можем утверждать, что, поскольку такое могло случиться, значит, случилось. Марат Баширов: США принудят Украину к миру, но это будет уже не при Зеленском © РИА Новости, Владимир Трефилов

Косвенным же доказательством того, что расследование Bellingcat инициировано не на Западе, а на Украине, является полное отсутствие у какого бы то ни было западного политика или структуры интереса к этому расследованию, зато на Украине его постоянно муссируют. Вот и после визита Зеленского «расследователи» резко возбудились и вновь обещают скоро «опубликовать текстовую версию» и показать фильм (теперь их вроде как снимают уже два). Более того, «расследователи» утверждают, что делом заинтересовалось CNN и тоже собирается провести своё расследование. Не буду утверждать, что CNN вообще никак не причастно к этому делу. Убедить журналиста телеканала позвонить в Bellingcat и поинтересоваться материалами расследования несложно. А уж сам контакт на данную тему можно потом интерпретировать как угодно.

В общем, кто-то на Украине явно хочет создать впечатление, что Запад настолько недоволен визитом Зеленского в Вашингтон, что инициировал возобновление якобы компрометирующего украинского президента расследования по «вагнеровцам». Это высокое искусство пиара. Фильма ещё нет, «расследователи» почти открыто говорят, что не располагают какими бы то ни было серьёзными фактами или доказательствами, а «вину» Зеленского и его окружения на Украине треплют уже почти год. Ложечки ещё даже не терялись, а осадочек уже будь здоров.

Понятно, что всё это делается исключительно для того, чтобы таки состоялась «горячая осень», которую начали обещать Зеленскому уже год назад, но к которой пока не готова часть украинской элиты и которая поэтому может не состояться. Свергатели Зеленского не желают ждать и всеми силами пытаются убедить своих колеблющихся коллег, что Запад «кивнул» и свергать уже можно.

Что ж, работают люди профессиональные, бюджеты выделены, похоже, неограниченные. Не только тема «вагнеровцев», но и другие невыгодные Зеленскому темы уже год не покидают информационное пространство Украины, несмотря на то что украинский недофюрер при помощи СНБО пачками закрывает неугодные СМИ. Возможно, у них получится, и дестабилизация обстановки на Украине произойдёт. Спиридон Килинкаров о целях, итогах и перспективах встречи Зеленского с Байденом © РИА Новости, Стрингер

Случай, в котором всё останется как есть до весны, тоже вероятен, но он нас не интересует, поскольку не будет требовать от внешних игроков оперативного реагирования. Что же касается ситуации с дестабилизацией, а на неё серьёзно работают, то она чревата неконтролируемым развитием событий в рамках всей Европы (или как минимум её восточной части).

В России XVIII века дворцовые перевороты производились молниеносно — заснули с одним императором, а проснулись уже с другим (или с императрицей). Киев не таков. Украина — страна майданов. Её перевороты, как удавшиеся (два майдана и разгон Ющенко Рады в 2007 году), так и провалившиеся («кассетный скандал» и акция «Украина без Кучмы») длятся месяцами (некоторые годами). Судя по тому, что в этот раз также собираются выводить осенью на улицы недовольных очередным повышением коммунальных тарифов, речь также будет идти об акции майданного формата. Возможно, её не собираются растягивать на месяцы, но пару недель на раскачку и накачку, похоже, отводят.

То есть у Зеленского будет время на реакцию. Реагирует он однообразно, не признавая иных вариантов, кроме силовых.

Если он и/или его окружение обнаружат, что силовой опоры у них нет, а врагов много, то они могут попытаться просто сбежать (уйти по-хорошему), но если у них будет минимальная надежда силой подавить мятеж, они пойдут до конца.

При этом вариант стрельбы в столице несёт определённые риски. Высока вероятность того, что им воспользуются для сепарации западные и южные регионы. Могут возникнуть проблемы и на Востоке (Харьков, Днепропетровск, Запорожье). В данном случае многое будет зависеть от того, каково будет соотношение сил между различными финансово-политическими (олигархическими) группировками. Поскольку консенсуса относительно сменщика Зеленского нет, вероятность того, что для удовлетворения олигархических потребностей понадобится несколько президентов, а значит, и несколько Украин, далеко не нулевая.

Но у Зеленского есть свой метод борьбы с сепарацией (который также используется и для борьбы с дестабилизацией). Этот метод использовал ещё Порошенко. Он заключается в провокации острого внешнего кризиса на грани военного столкновения. В результате власть требует и, как правило, получает внутреннюю консолидацию перед лицом внешней угрозы. К Украине привлекается внимание мирового сообщества, которое начинает гасить опасный военный кризис и, естественно, на этот период накладывает жёсткий мораторий на выяснение отношений внутри страны. Власть получает время на консолидацию и возможность сбить мятежную волну.

Разница в том, что Порошенко, будучи политиком более опытным, использовал данный метод предельно осторожно, предпочитая орать, а не стрелять, поскольку понимал, что если события выйдут из-под контроля, то остальные, может быть, как-то и договорятся, а вот ему с Украиной придётся весьма несладко. Здесь пахнет не камерой в Гааге, а петлей в Нюрнберге.

Амбициозный, но абсолютно непрофессиональный и интеллектуально ущербный Зеленский этого не понимает. Наоборот, он привык рубить сплеча, причём в последнее время во внутриполитических вопросах у него получалось.

Пока что никто не оспаривает установленную им личную диктатуру, оформляемую решениями СНБО. Если он решится на военную провокацию, она, скорее всего, будет настолько масштабной, насколько позволят возможности Украины.

У нас привыкли исходить из того, что наиболее вероятна подобная провокация в Донбассе. Но это ошибочное суждение.

В данном случае Донбасс ничем не лучше и не хуже Крыма и/или Приднестровья. Начало серьёзных боевых действий в Донбассе однозначно вызовет вмешательство Росси — Кремль неоднократно выступал с соответствующими заявлениями. Но, если война с Россией неизбежна, Украине выгоднее начинать её в Крыму. Как минимум в Крыму действительно есть российские войска. Поскольку Украина не признала переход Крыма в состав России и продолжает заявлять об агрессии, оккупации, аннексии, боевые действия на границе с Крымом однозначно нельзя будет отнести к категории гражданской войны. То есть Киев получит то, к чему давно стремится — Россию в качестве полноценного участника вооружённого конфликта. Дальше в планах Киева требование западного посредничества уже не по вопросу Донбасса, а Крыма. Кстати, весной, когда Зеленский пугал войной Байдена, добиваясь встречи, Киев концентрировал войска не только на донбасском, но и на крымском направлении.

Киевские власти также отрабатывают вариант, при котором формально не они станут инициаторами боевых действий. С этой целью Украина периодически пытается добиться от Молдавии решения о совместной блокаде Приднестровья, с тем чтобы вынудить Россию её прорывать. Последняя блокада должна была начаться ровно после возвращения Зеленского из США. Её в очередной раз сорвали молдавские власти, которые, в отличие от Украины, не испытывают потребности в войне. Им надо продавать вино, помидоры, кабачки и персики. Причём купить всё это сразу, даже не заметив, может только Россия. Её рынок достаточно велик, а потребитель достаточно богат, чтобы потреблять не только молдавские персики, но даже устриц со всех концов мирового океана.

Тем не менее из раза в раз Украина пытается создать в Приднестровье кризисную ситуацию. Однажды может и получиться. А если не получится, то, как уже было сказано выше, у Киева не меньше оснований атаковать Крым, чем Донбасс.

Это очень опасный сценарий. Расчёт на то, что Запад вмешается раньше, чем Россия ликвидирует украинскую государственность, может не оправдаться — в Киев необязательно ехать на танках (хоть через Чернигов и не далеко), можно и на самолёте прилететь. Но Зеленский данную опасность не чувствует. Он и его окружение не верят, что Запад может окончательно сдать Украину. И в данном случае его трудно обвинить в наивности — даже в России многие эксперты и политики не верят, что «США оставят украинский плацдарм». Зеленский же и не эксперт, и не политик. Он амбициозный провинциальный артист, мнящий себя чем-то средним между Макбетом и Бисмарком. Он был нанят играть президента, но заигрался и теперь играет мессию — спасителя Украины, политика мирового уровня.

Он не чувствует ответственности, поскольку внутренне он на сцене. А на сцене всё вроде как на самом деле, но вместо крови клюквенный сок. Он не профессионал, а потому невозможно предвидеть, какую чудовищную глупость он может совершить в следующий момент. Поэтому готовиться необходимо к худшему, но надеяться, разумеется, на лучшее. Всё же это Украина, а там всё получается наперекосяк, даже война.