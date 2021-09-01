К примеру, на днях он выдал поручение губернаторам построить в своих областях по заводу с числом рабочих мест от 500 до 50 000. Нет сомнений, что это будет сделано: ведь в каждом областном бюджете обязательно найдутся лишние несколько сотен миллионов долларов для строительства новых предприятий или модернизации старых.
Но еще более продуктивная идея была сформулирована 28 августа, когда президент дал поручение правительству в трехдневный срок проработать идею создания с нуля водородного продуктопровода Украина — ЕС. Под этот проект необходимы инвестиции, напомнил Зеленский своим министрам. Надо полагать, что они об этом ничего не знали.
Тема «зеленого» топлива не первый раз всплывает на поверхность. Дело в том, что в ЕС разработана с «плечом» 30 лет вперед Европейская водородная стратегия, которая предусматривает уже в 2024 году производство водорода в объеме до одного миллиона тонн в год. Европейцы собираются инвестировать в «зеленый» водород от 180 до 470 миллиардов евро до 2050 года. Естественно, что Киев мечтает урвать от этой суммы хотя бы малую толику., подключившись к актуальной теме. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Европа готова рассматривать Украину в качестве партнера, однако пока украинские перспективы добычи и переправки водорода в европейские страны крайне туманны.
Президент энергетической ассоциации «Украинский водородный совет» Александр Репкин утверждает, что в стране есть четыре области — Запорожская, Херсонская, Днепропетровская и Одесская — обладающие значительными запасами водорода. Ранее умельцы предлагали использовать вышедшую в тираж газотранспортную систему для транспортировки топлива, пока специалисты не разъяснили, что водород разъест трубы ГТС буквально за месяц-другой. Необходима специализированная система прокачки, предназначенная именно для водорода. Идею моментально задвинули на далекие задворки.
По разъяснениям ЕС «зеленым» топливо будет только в том случае, если для его производства используются возобновляемые источники энергии: такие как ветер или солнце. А это означает, что весь производственный процесс в обязательном порядке будет убыточным. Соответственно, бизнес, который возьмется за дело, должен получать государственную поддержку или европейские гранты. Возможно, когда-нибудь что-то и где-то удастся отладить, но пока в этом месте пусто и холодно.
О своем намерении наладить полный производственный цикл уже заявили несколько украинских кампаний: «Водород Украины», ДТЭК, «Эко-Отима». Но пока их проекты существуют либо на словах, либо на бумаге. К строительству заводов еще никто не приступал и в целом не совсем ясно, рискнет ли менеджмент рискнуть и вложиться в строительство убыточных предприятий при отсутствии ясных и прочных гарантий государственной поддержки. На Украине таковых гарантий никто дать не может.
Вернемся к водородному продуктоводу. Его строительство обойдется в миллиарды долларов, которые где-то надо достать. В бюджете таких средств нет. Поэтому дать поручение Зеленский, конечно, может, что, собственно, он так блистательно и продемонстрировал. Проблема лишь в том, что денег нет и не будет. А значит, придется все-таки пожить без новой трубы.