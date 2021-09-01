Государственный гений Владимира Зеленского, похоже, больше всего боится простоя, и поэтому в последнее время ищет приложения своим силам почти в круглосуточном режиме

"Зеленый", "желтый", "голубой". Особенности международной охоты на водород © CC0, Pixabay

Но еще более продуктивная идея была сформулирована 28 августа, когда президент дал поручение правительству в трехдневный срок проработать идею создания с нуля водородного продуктопровода Украина — ЕС. Под этот проект необходимы инвестиции, напомнил Зеленский своим министрам. Надо полагать, что они об этом ничего не знали.

Тема «зеленого» топлива не первый раз всплывает на поверхность. Дело в том, что в ЕС разработана с «плечом» 30 лет вперед Европейская водородная стратегия, которая предусматривает уже в 2024 году производство водорода в объеме до одного миллиона тонн в год. Европейцы собираются инвестировать в «зеленый» водород от 180 до 470 миллиардов евро до 2050 года. Естественно, что Киев мечтает урвать от этой суммы хотя бы малую толику., подключившись к актуальной теме. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Европа готова рассматривать Украину в качестве партнера, однако пока украинские перспективы добычи и переправки водорода в европейские страны крайне туманны.

«Наши уже воют». Немецкий эксперт Рар сказал, что начнется, если в мире будет сплошная «зеленая энергетика» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Александр Репкин утверждает, что в стране есть четыре области — Запорожская, Херсонская, Днепропетровская и Одесская — обладающие значительными запасами водорода. Ранее умельцы предлагали использовать вышедшую в тираж газотранспортную систему для транспортировки топлива, пока специалисты не разъяснили, что водород разъест трубы ГТС буквально за месяц-другой. Необходима специализированная система прокачки, предназначенная именно для водорода. Идею моментально задвинули на далекие задворки.

По разъяснениям ЕС «зеленым» топливо будет только в том случае, если для его производства используются возобновляемые источники энергии: такие как ветер или солнце. А это означает, что весь производственный процесс в обязательном порядке будет убыточным. Соответственно, бизнес, который возьмется за дело, должен получать государственную поддержку или европейские гранты. Возможно, когда-нибудь что-то и где-то удастся отладить, но пока в этом месте пусто и холодно.

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Вернемся к водородному продуктоводу. Его строительство обойдется в миллиарды долларов, которые где-то надо достать. В бюджете таких средств нет. Поэтому дать поручение Зеленский, конечно, может, что, собственно, он так блистательно и продемонстрировал. Проблема лишь в том, что денег нет и не будет. А значит, придется все-таки пожить без новой трубы.