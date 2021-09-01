После бегства американцев из Афганистана с душераздирающими сценами в аэропорту, со срывающимися с фюзеляжа летящего самолёта людьми, трупами в самолетных отсеках, хаосом и терактами у многих возникло желание предсказать украинскому режиму такие же апокалиптические картины

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вот агукает, мнямкает и пускает пузыри нардеп Елизавета Богуцкая: «Последние пару дней ярко представляю себе аэропорт Симферополя забитый "туристами", "Крымский" мост, в четыре ряда в одном направлении, на Восток… Корабли, лодки, надувные приспособления… Аксёнов с Константиновым, конечно, в первых рядах, точно как и первые лица Афгана… А по рос телеку выступит Путин или Шойгу или ещё кто-то там из "стратегов" и расскажет о том, что Крым очень дорого обходился их бюджету, что будет безусловной и абсолютной правдой».

Политические оппоненты майданного режима внутри Украины тоже усматривают свои аналогии. «Официальный представитель политического офиса талибов Шахин призывает другие страны помочь в восстановлении Афганистана после войны, — пишет одесский оппозиционный политик и блогер Вячеслав Азаров. — В частности, помощь нужна в восстановлении системы здравоохранения, образования и инфраструктуры. И сравните этих "диких фанатиков" с киевским режимом, который сознательно уничтожает доступные медицину и образование. Майданный бантустан страшнее Талибана».

Действительно, события в Афганистане чрезвычайно поучительны с различных точек зрения. Первое и самое главное — истинное отношение американцев к своим союзникам. И даже нельзя сказать, что это какое-то особенно плохое отношение к афганцам: относиться к туземцам как к расходному материалу для нужд «белых господ» — в англосаксонской колонизаторской традиции, и свои служебные собаки всегда будут для них важнее чужих детей.

Эвакуация из Афганистана, ликвидация последствий урагана и другие темы переговоров Зеленского и Байдена © РИА Новости, president.gov.ua Заки Анвари не был «другом США». Но ведь и не сорвался — его насмерть задавило закрывающееся шасси американского транспортника.

И официальные союзники США — все эти болгарские, грузинские и прочие военные — далеко не сразу были эвакуированы натовскими нередко полупустыми самолетами. Не говоря уже об огромной толпе сотрудничавших с американцами местных жителей, которые сутками пытались спастись, но выстрелами натовских солдат загоняемы в смертельно опасные «объятия» талибов.

И американцы не были бы самими собой, если бы сразу не предупредили своих сограждан афганского происхождения (а таковых за 20 лет накопилось немало), что их эвакуация будет осуществляться не бесплатно: пассажиры должны будут подписать договор о предоставлении долгового кредита и не смогут продлить свой паспорт США до тех пор, пока кредит не будет погашен. Стоимость до 2000 долларов США и более на человека. Некоторые в частном порядке брали и по 6000 долларов за эвакуацию — ничего личного, только бизнес. Правда, на помощь готова прийти просвещенная Европа: Эстония — принять сразу 10 афганских беженцев, ещё десяток — Словакия, на пять вакансий расщедрилась Словения.

Как ни крути, афганская трагедия это показатель реальной стоимости «западных ценностей», наглядный урок для нынешних союзников Америки, свершившаяся беда людей, ранее поверивших Западу. Но все же к Украине эта история имеет опосредованное отношение. Да — «союзники», да — бросят. Однако, мне представляется, нынешние события на Украине всё же из другого отрезка афганской истории.

Архаичная майданная форма правления ближе к власти моджахедов и того же «Талибана»* после ухода Советского Союза и падения режима Наджибуллы. То же самое торжествующее Средневековье на фоне «декоммунизации», разгул национализма (талибы того времени — ярые националисты), публичное уничтожение неугодных памятников культуры, дичайшее законодательство, превращение страны в базу для различных террористических группировок, фанатичная религиозная нетерпимость.

Дипломат рассказал, как Киев планирует эвакуировать граждан из Афганистана © пресс-служба президента Украины Айдер Муждабаев (г. Киев) говорит о канонической УПЦ: «Уничтожение этой церкви, изгнание ее с территории Украины — это просто дело безопасности государства… Эти рассадники русского мира должны быть закрыты».

Укроталиб Остап Дроздов (г. Львов): «Вся позитивная риторика про Россию, которая будет нам подаваться не как враг, агрессор, оккупант и аннексант, а как наш лучший исторический сосед, наш наибольший торговый партнер, я считаю, что это тоже должно караться и попадать под государственную оценку».

Укроталиб Валерий Аверьянов (г. Мариуполь): «Мариупольская сепарская мразота ненавидит все украинское… Их много. К сожалению, их гораздо больше, чем нас… Они как те бешеные волки, которых мать кормит, а они постоянно оглядываются на свой русский лес».

Примеров подобной запредельной нетерпимости можно приводить ещё сотни. Одновременно на Украине получил чрезвычайно широкое распространение культ родоплеменной символики — от фаллических флагштоков до прапоров из тортиков, — в чем угадывается характерная для архаичных отношений культура тотемов и оберегов. В подобном причудливом преломлении суеверий системно взращиваются тысячи фанатиков, готовых пожертвовать своей жизнью ради очередного заказного джихада.

Например, в «патриотических» лагерях ультраправой группировки «Азов» «воспитанники» зубрят особое заклинание украинского националиста. Заголовок на сайте телеканала «24», где приводится данный текст, гласит: «Молитва украинского националиста — слова, от которых щемит в груди».

«Зазвони мне лязгом уз, скрипом виселиц в мрачные утра, принеси мне вопли истязаемых в погребах и тюрьмах, и в ссылке, чтобы вера моя была гранитом, чтобы росло стремление, мощь, чтобы смело я шел в бой так, как шли герои за Тебя, за Твою славу, за Твои Святые Идеи. <…> Страха пусть не знаю я, не знаю, что такое колебания. Скрепи мой дух, закали волю, в сердце живи моем! В тюрьмах и тяжелых минутах подпольной жизни расти меня к ясным чинам. В чинах тех пусть найду смерть сладкую, смерть в мучениях за Тебя. И растворюсь в Тебе я, и вечно буду жить в Тебе, извечная Украина, мощная и соборная!» Надо полагать, гурии в националистском раю тоже не заставят себя долго ждать.

В качестве «Великого Сатаны» на Украине используется образ России и зловещего «московского коммунизма». Для этого «Институт национальной памяти» под руководством Антона Дробовича разработал специальный цикл лекций, призванных дискредитировать достижения 70-летнего периода Советской Украины. При этом реалии «независимой» Украины так же отличаются от действительных достижений УССР, как факт полёта в космос афганского космонавта Абдулы Моманда в 1988 году от нынешних афганских никабов и шариатского суда.

Разумеется, в подобных странах существуют и собственное представление о «свободе слова», которая существует лишь у представителей правящей идеологии. А всем остальным остаётся жёсткая политическая цензура, включая запрещение книг, фильмов, информационных ресурсов и музыки.

И звериная, фанатическая ненависть к «неверным»: например, в Мариуполе местные националисты ненавидят даже русских детей. Кто-то сдуру повредил автомобильные колёса, но публичная реакция военной медсестры Анны Корницкой весьма показательна: «Как за**али (достали — Ред.) мариупольские ублюдки. Ни единому местному гражданскому существу никакой помощи оказано не будет. Никогда. Кто бы из них и при каких обстоятельствах не сдыхал. Хоть дети, хоть кто. Порезать колеса на скорой!!!! Ватноголовые уе**и (недоумки — Ред.). Чтоб вы вызд…ли со своими выродками».

«Не из-за Афганистана». Эксперт о том, из-за чего Киев начнет атаку на Донбасс © president.gov.ua Александр Чернов рассказывал на тамошнем телевидении, как убивал попавших к нему в руки раненых ополченцев ЛДНР: «Основным приоритетом у меня было нанесение медикаментозными средствами максимального вреда вражеским пациентам, воинам врага. Даже из стандартной медицинской укладки только очень дорогая и углубленная экспертиза сможет докопаться, что человек был убит совокупностью этих медикаментов. При желании человека можно так убить этими медикаментами, что на первый взгляд это будет выглядеть как сердечный приступ или инсульт».

Какая клятва Гиппократа!? Украинский «патриот» — такое же далекое от человечности существо, как и надевающий пояс шахида боевик, потому националистическая Украина неоднократно выражала свою поддержку разнообразнейшим террористам.

Да, прямые аналогии всегда сомнительны. Обязательно найдётся читатель, который скажет: «а вот здесь некая ситуация отличается» или «аналогичные события не тем закончились», и будет по-своему прав. Вся моя мысль в том, что многое кажущееся нам неприятным, но гипотетическим будущим, уже давно печальное настоящее. И те, кого мы считаем «посланцами будущего», на самом деле гости из прошлого.

* — запрещённая в РФ организация