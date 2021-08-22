Как говорят социологи, у людей есть три главные причины, по которым, как они считают, они плохо живут. Это - плохое наследство, плохие соседи и плохая власть. В принципе, реальных причин может быть больше. Но люди-то считают иначе

Отсюда и всякие пословицы и поговорки. Типа: «кто прошлое помянет, тому глаз вон». Или «назло соседу себе глаз выколю». И уж совсем инфантильное: «у семи нянек дитя без глазу»…

Как так получилось, что Украина, впавшая в независимость 30 лет назад (от кого и от чего?), применила все эти членовредительские пословицы и поговорки к себе, вопрос отдельный. Хотя и интересный. Возможно, как считает мой старший и старинный друг Дмитрий Выдрин, сначала при советской власти почти всех умных из Украины вывезли в Москву и поместили в кремлевских коридорах, а те, что остались на родине, с ролью элиты не справились и страну погубили. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Возможно, все еще запутаннее, — как полагают некоторые историки и астрологи, это судьба такая. Как привыкли со времен Запорожской Сечи сначала с императрицы Российской получать сукно на шаровары и деньги на пропитание за то, что не будут дружить с турецким султаном, а потом и с турецкого султана все тоже самое за то, что не будут помогать российской императрице одолеть турецкого султана, так и продолжается через седину веков до наших дней эта традиция — получать с Запада за анти-Россию и получать с России за то, что российский газ идет транзитом на Запад через Украину.

Впрочем, все это началось чуть ли не в первый же день незалежности. Когда руководители бывших союзных республик после развала СССР делили наследство советской империи, Украина поступила мудрее всех. Тогда, в 1991-ом, Россия предложила союзным республикам, что возьмет на себя все долги Советского Союза, а за это оставит себе всю дипломатическую собственность за рубежом. Ну, и остальное имущество дележке по этой причине подлежать не будет. Все согласились. И Украина тоже согласилась. Просто о сложном. Почему Украина деградирует?

Но только Украина, единственная из всех бывших советских республик не ратифицировала это соглашение, то есть не утвердила его в своем парламенте. И так получилось, в итоге, что Украина, как и все остальные республики, кроме России, осталась в 1991 году без обременительных долгов Советского Союза, а они составляли более 100 миллиардов долларов, но зато в отличие от всяких Ереванов и Тбилиси с Баку вместе взятых, Киев оказался еще и без обязательств ничего более с России взамен переданного всесоюзного долга, не требовать.

И в результате вот уже тридцать лет Украина претендует на 18 процентов алмазного фонда, а еще на собственность бывшего союзного Сбербанка, часть военно-морского флота и многие другие ценные активы быв. СССР, ныне находящиеся на территории соседней России. Но Россия, кстати рассчитавшаяся со всеми внешними долгами СССР, ведет себя плохо и не хочет делить с Украиной ни алмазный фонд, ни Сбербанк, ни свои нефть и газ. И даже Крым забрала, как нечестно переданное в 1956-ом году имущество.

Вот с каким нехорошим соседом приходится Украине делить общую границу. В результате таких вот недружественных со стороны России действий, долг Украины Западу приближается к сумме, которую 30 лет назад тому же Западу должен был Советский Союз, и которую соседняя Россия за СССР выплатила. Теперь вот в Киеве на полном серьезе думают, как сделать так, чтобы и нынешний долг суверенной Украины Западу за счет России выплатить? Вот решила Россия построить газопровод в обход Украины и вот как бы теперь сделать так, чтобы получать с России деньги за отсутствие через Украину транзита газа… Голый мужчина с ножом поджег памятник героям СССР в Одессе — видео © скриншот видео Maryna P

Но есть тут и другая, параллельная история с географией. Решили на Украине, что всему виной имперское прошлое. То есть Екатерина Великая со своим любовником Потемкиным что-то не так сделали 200 с лишним лет назад. А еще Ленин набедокурил, которого надо со всех постаментов скинуть и тогда наступит всеобщее украинское благоденствие.

И вот под улюлюканье патриотов Украины начался ленинопад. Памятники числом более тысячи в Украине снесли в рекордные сроки. Да так спешили, что в городе Переяславле-Хмельницкий на постаменте после Ленина только ботинки остались. А в Житомире голый постамент на центральной площади стоит, как памятник снесению памятника. Ну, ведь смешно, правда?

Но вот беда, ленинов на площадях нет, улицы и города переименовали, а жить лучше не стали. Даже совсем наоборот.

Решили тогда бороться против памятников погибшим в годы Отечественной войны воинов. Начали потихоньку сносить памятные доски и небольшие постаменты всяким там разведчикам, типа Николая Кузнецова, ежегодно вандальствовали в Киеве на памятнике генералу Ватутину, погибшему от пули коллаборанта из УПА (украинской повстанческой армии), жарили шашлыки на Вечном огне, наконец, снесли во Львове Мемориал Славы. И опять выяснилось странное. Памятники сносят, над погибшими героями кощунствуют, могилы героев и освободителей оскверняют, зато памятники коллаборантам и предателям, служившим в СС, возводят, а жизнь, ну вот как назло, лучше не становится. А если честно, так еще и хуже стало.

Тогда решили, что надо отказаться от русского языка, на котором говорят соседи в России. Мол, будем гутарить тильки на рiдной мове. А язык москальский запретим вместе с их же телеканалами. Отказались, запретили, но что характерно, лучше все равно не стало.

Тогда приняли новое гениальное экономически обоснованное решение — запретить самолеты, поезда из страны агрессора в Украину. При том все. Теперь рельсы в сторону Московии заросли бурьяном и лебедой, самолетом теперь можно добраться в соседнюю Россию только через Стамбул или Париж, но жизнь от этого лучше опять же не стала. Что очень странно.

И тут среди подлого наследия прошлого обнаружилось, что особенный вред независимости Украины все предыдущие до Незалежности годы доставляли всякие промышленные объекты, построенные в Украине во времена СССР — Южмаш, который построил ракетоносный щит Советской империи, Николаевский судостроительный завод, на котором вырос весь авианосный флот СССР, Львовский автозавод, автобусы которого бегали по дорогам СССР от Чукотки до Калининграда, а еще предприятия по изготовлению телевизионного и оптического оборудования, железнодорожных пар и труб большого диаметра. Все это закрыли, запретили и перестали поставлять. Что можно было распилить на металлолом, распилили, что можно было выкинуть на свалку, выкинули. Успехи деградации. Почему в Украине резко вырос экспорт металлолома © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Оглянулись вокруг, кажется, ничего не упустили — промышленность порушена, кооперативные связи с подлыми соседями прекращены, транспортного сообщения нет, на русском языке теперь говорить можно только шёпотом и только в спальне с женой, ленины снесены, улицы и города переименованы, советскую медицину загнали в гроб, в общем, всё, кажется сделали по известной поговорке, про глаз, который вон за поминание прошлого, и про другой глаз, который надо выколоть назло соседу.

Но вот что обидно, жизнь при такой независимости почему-то лучше не становится. Более того, как подсчитали западные экономисты, в результате всех этих тридцатилетних титанических усилий по борьбе с прошлым и с настоящим, Украина стала самой бедной страной в Европе.

Так, может быть что-то изначально было не так? Может быть прав Выдрин и дело, не в истории с географией, не в русском языке и не в Ленине с Екатериной Великой?

Ведь, как известно, у людей есть три главные причины, по которым, как они считают, они плохо живут. Это — плохое наследство, плохие соседи и плохая власть.

Вот и надо найти в этом уравнении неизвестное…