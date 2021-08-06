Украинские власти хотят избавиться от миллионов инакомыслящих граждан

Президент Зеленский обратился с призывом жителей неподконтрольных территорий, а заодно — к недостаточно лояльным жителям своего государства, призывая их уехать в Россию.

Комментаторы уже назвали эти слова завуалированным призывом к этническим чисткам. Владимир Александрович ясно дает понять, что украинской власти не нужны инакомыслящие граждане, которых скопом причисляют к числу «пророссийского населения». Хотя эти люди всего-навсего не хотят, чтобы националисты сносили их памятники, переписывали историю и ограничивали использование русского языка.

Между тем, риторика Зеленского давно оформлена виде конкретных законопроектов №5143 и №5144, которые вводят уголовную ответственность за коллаборационизм и создают законодательную базу для дискриминации жителей Донеччины и Луганщины.

Их вносила в парламент целая группа депутатов «Слуги народа», а сам документ наверняка согласован с Офисом президента и разрабатывался где-то в кабинетах на Банковой. А значит, эти проекты дают представление о реальных намерениях Зеленского, который собирается применять такие законы к огромной массе людей, поражая их в правах и лишая свободы. Конституция: самый экстремистский документ © http://tOrange.biz

Законопроект 5144 называет коллаборационистской деятельностью «публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины», «поддержку решений или действий государства-агрессора, вооруженных формирований или оккупационной администрации государства-агрессора», а также сотрудничество с вышеуказанными структурами.

Эти максимально общие и совершенно размытые формулировки открывают возможность для преследования миллионов украинцев. Достаточно усомниться в том, что Украина воюет с Россией, и тебя сразу включают в список коллаборационистов. Хотя официальный Киеве никогда не объявлял восточным соседям войну, а торговый оборот с агрессорами растет с каждым годом, несмотря на пандемию и санкции.

Как отмечают украинские юристы, понятие «поддержки оккупационной администрации» позволяет подвести под него все, что угодно. Ведь, по мнению профессиональных патриотов, все те, кто не покинули семь лет назад Луганск, Горловку и Донецк, априори поддерживают своим присутствием оккупацию и агрессию. То же касается расплывчатого обвинения в «сотрудничестве» — эта статья дает возможность засудить школьных учителей, работников ЖЭКов, банковских служащих, инженеров коммунальных служб, делопроизводителей, секретарей, бухгалтеров, и даже уборщиков.

В случае принятия подобных законов к ним могут применить самые жесткие наказания — ведь за «добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории» предлагается поражать в правах на десять-пятнадцать лет.

А «за пропаганду в учебных заведениях, а также действия граждан Украины, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора» вдобавок предусматривается конфискация имущества. Что автоматически превращает местных педагогов в закоренелых преступников, которых нужно показательно лишить права на профессию, раздев при этом до нитки.

Занятие выборных должностей на неподконтрольных территориях предлагается наказывать конфискацией и поражением в правах вместе с тюремным сроком на срок от трех до пяти лет. А те, кто вел хозяйственную деятельность «во взаимодействии с государством-агрессором или «ЛДНР» и Крымом» будут наказаны исправительными работами на срок до двух лет, арестом до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Под эту норму подпадают абсолютно все предприниматели, которые занимались коммерческой деятельностью на непризнанной территории — не важно, ФОПы или юрлица. А также все украинцы, которые на совершенно законных основаниях осуществляют бизнес с Россией. В преступников запишут даже тех, кто возит людей через линию разграничения, печет хлеб или поставляет товар для аптек.

Карательные санкции касаются практически всех категорий населения, а предусмотренная Минскими соглашениями амнистия демонстративно исключена из текста законопроекта. За «организацию и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, оккупационной администрации или вооруженных формирований» предусматривается уголовное наказание от пяти до десяти лет. А эта норма скандального закона касается не только политиков, но и журналистов.

Ну а те, кто работал в правоохранительных органах на неподконтрольных Киеву территориях, должны получить сроки от десяти до двенадцати лет: потому что охота на уголовных преступников в Донецке или Луганске тоже считается у патриотической общественности преступлением.

По сути, «слуги народа» желают криминализовать всех жителей региона, и действительно намерены выдавливать их за границу — под угрозой тотального коллективного наказания. Причем, авторы закона призывают использовать для этого «заочное правосудие», чтобы осуждать людей в дистанционном режиме и поставить этот процесс на поток.

Впрочем, важно напомнить — «законы о коллаборантах» будут работать не только на Донбассе и угрожают всем украинским гражданам. Это подтверждает еще один законопроект, под номером 5143, который направлен на подавление любого политического инакомыслия в Украине. В частности, он «устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований, которые сотрудничали с государством-агрессором или неподконтрольными территориями». «Зелено-серые» против Зеленского. Первый бунт украинских рок-музыкантов © Green Grey/Инстаграм

Таким образом, власти получат основание прекращать деятельность любой политической партии, а также общественных, профсоюзных и религиозных организаций — если их «уполномоченные лица» обвиняются в госизмене, или просто ездят по своим делам куда-нибудь за поребрик. Опять-таки, применяя в этом случае принцип коллективной ответственности, характерный для тоталитарных режимов середины прошлого века.

Законопроекты от «слуг народа» подтверждают тезисы вчерашней речи Зеленского. Националистические чиновники намерены избавиться от неправильных украинцев, которые им попросту не нужны. Уже вскоре этих людей официально запишут в «коллаборанты» — хотя настоящими коллаборантами являлись канонизированные лидеры ОУН* и УПА*, которые канонизированы в постмайдановской Украине.

А этнические чистки, которые проводили эти нацистские пособники, рискует получить в будущем новую страшную актуальность.

* Организации запрещены в РФ