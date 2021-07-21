Осень обещает быть жаркой: безудержный рост тарифов, разочарование основной массы избирателей, безумная внешняя и внутренняя политика могут привести к массовым волнениям, которые попытаются использовать в своих интересах различные политические силы

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Майкла Юркевича. Но это как раз тот случай, когда «время покажет». Показателен сам факт, что украинские СМИ, социальные сети и ТГ-каналы интенсивно готовят общественное мнение к неким переменам.

«Это будет огромная проблема, будет конец эпохи Зеленского. Посмотрите, как сегодня цены поднимаются. Газ был 2,8 — самый рентабельный украинский газ, будет 12-15. И это летом. Электроэнергию мы поднимаем в три раза. Все налоги на жильё — на дома, на земельные участки больше 10 соток. Всё плати… — возмущается в эфире канала Politeka экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж. — Мы видим, что ситуация становится более напряжённой — и социальная, и политическая, и ментальная в обществе. Осенью у нас будут новые выступления во всех секторах — и региональные, и по отраслевым направлениям, и предпринимателей… И всё это будет, соответственно, притекать в столицу. И МВД при Монастырском не выполнит те функции, которые должно выполнить. Если пойдёт репрессивным форматом, то будет Майдан».

Пугать очередным Майданом — тоже многократно опробованная политическая технология. Нас же пока интересует, а что в принципе (кроме своих «видосиков» и всё более глупых шуток) может противопоставить надвигающейся грозе господин Зеленский? Может ли президент Украины в полной мере рассчитывать на силы правопорядка, которые должны были бы защитить его и государство от возможного бунта?

Один лгунишка и Страна, которая врет © president.gov.ua Арсеном Аваковым. За семь лет министерство плотно укомплектовано его кадрами, многие из которых набраны из «активистов Майдана», добробатовцев-волонтёров и неонацистских штурмовиков, в частности «Азова».

Быстро зачистить МВД от лояльных опальному министру людей невозможно, да и делать это никто не будет — новый министр Денис Монастырский сам начинал как помощник зама Авакова, Антона Геращенко. И вряд ли все вышеперечисленные категории «профессиональных патриотов» испытывают уважение к выскочке-президенту и готовы защищать правительство так же стойко, как «беркутовцы» — законную власть в 2014 году (за что до сих пор получают свои уголовные дела).

В результате аваковской «реформы полиции» и пресловутой «люстрации» личный состав напитан идеями и людьми, имеющими мало отношения к законности. На место профессионалов во множестве были набраны случайные люди, и отреформированная полиция не может обуздать преступность даже в собственных рядах. До сих пор на слуху резонансные инциденты с участием аваковских «правоохранителей» — убийство полицейским пятилетнего Кирилла Тлявова в городе Переяславе Киевской области (2019), изнасилование полицейскими женщины в городе Кагарлыке Киевской области (2020); буквально на днях Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении сразу девятерым сотрудникам полиции, которые занимались вымогательством. А уж более мелких преступлений, вроде ДТП с участием полицейских, и вовсе без числа. Тяжело представить всех этих людей как защитников Закона от поползновений своих же «побратимов».

Более того, они уже сейчас тесно сотрудничают с ультраправыми (при помощи которых осуществляется любой успешный украинский Майдан). Так, по сведениям оппозиции, руководство Нацполиции в Харькове передало «личные данные и регистрацию проживания членов антифашистского движения "Патриоты за жизнь" неонацистам Билецкого из "Нацкорпуса". Поставлена прямая задача по организации нападений и расправы… Полиция Харькова на страже фашизма и преступности!» (ТГ-канал народного депутата Ильи Кивы.)

Хочется переспросить: почему же только Харькова — возможно, и всей Украины? Сколько погромов, рейдерских захватов, нападений ультраправых совершено при прямой поддержке или сознательном невмешательстве украинской полиции!

Или, скажем, иная силовая структура — Служба безопасности Украины, известная активным участием в подавлении оппозиции, тайными тюрьмами и незаконными методами дознания. Очередным примером её морального разложения стал инцидент в Сумской области, когда пьяные эсбэушники (почему-то с воплями «Дозор Харьков») напали на делавших обход пограничников, избили их и забрали автоматы.

СБУ тоже кишит националистами и «активистами» и, самое главное, полностью контролируется иностранными спецслужбами. Её руководитель Иван Баканов даже не стесняется проводить свои пресс-конференции под непосредственным присмотром временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин. Полностью управляемая Западом служба тоже не заступится за Зеленского, если он станет неугоден своим западным хозяевам.

Верхушка СБУ воюет с ВСУ за контрабандные потоки с не контролируемых Украиной территорий и периодически наносит военным чрезвычайно неприятные уколы. Намедни задержали троих военнослужащих во время попытки продажи неучтённого оружия — 4 АГС, 2 РПГ, 4 пулемётов, 4 автоматов, 1 пистолета, 10 подствольных гранат и 3 пулемётных стволов.

Изолгавшиеся. О гнусном отношении к людям © REUTERS, Gleb Garanich

И здесь на сцене появляется сам Зеленский — резкий, как нога спецназовца, брутальный, как Марис Лиепа в балете «Спартак». В его ближайших планах вывод из структуры МВД и переподчинение непосредственно президенту Нацгвардии плюс создание некой «территориальной обороны», подчинённой губернаторам (читай — самому президенту). Однако надежды, будто созданные из тех же самых отпетых «ветеранов», «активистов» и «добробатовцев» отряды будут полностью лояльны выскочке сомнительной для настоящего националиста национальности, тоже весьма эфемерны.

Никакой защиты не стоит ждать и от столичного «гражданского общества», целиком и полностью зависящего от милости Запада; отечественный олигархат раздражён поползновениями в виде законопроекта о «деолигархизации», а собственных избирателей Юго-Востока Украины Зеленский многократно предал и унизил, здесь ему тоже ловить нечего…

Потому, несмотря на упражнения в гимнастическом зале, Владимиру Александровичу ничего не остаётся, как быть исключительно ласковым и покорным с западными хозяевами — и лишь уповать на то, что его не отправят на убой уже этой осенью. Все его нынешние телевизионные резкости — не более чем политические технологии для непритязательных жителей украинской глубинки. Истинный «человек с ружьём» ждёт команды, и команда эта будет явно не от Зеленского.