Природные катастрофы на территории Европы имеют одни и те же причины

Киев заливает — в буквальном смысле этого слова. После рекордной жары на украинскую столицу обрушился ураган с обильными осадками, который проверил на прочность городские ливневки. Конечно, они не выдержали испытания. И сейчас в интернете публикуют видеозаписи с затопленной станции метро «Берестейская», а также кадры, снятые на выходе из станции «Академгородок», где бурлящий поток в буквальном смысле сбивает с ног пассажиров.

Вода залила множество машин и превратила в бассейны подземные переходы, по которым плавают товары из затонувших торговых точек. А на улице Архипенко вода заблокировала трех киевлян в общественном туалете. И хорошо, что их оперативно освободили оттуда приехавшие на вызов спасатели.

Этот потоп стал неприятным подарком для мэра Виталия Кличко, который празднует сегодня свой юбилей — 50 лет. Однако в целом природное ЧП не представляет собой никакой неожиданности. Синоптики заранее предупреждали, что вслед за затяжной засухой в Украине пройдут мощные грозы и ливни, которые заливают сейчас всю страну — от Закарпатья до Харькова. А киевские чиновники, по своему обыкновению, не стали обращать внимания на прогнозы специалистов — полагая, что вода высохнет и рассосется сама по себе. Предпоследняя капля. Украине угрожает нехватка питьевой воды

Такие инциденты случаются в Киеве практически каждый год и наносят столице заметный материальный ущерб. Однако никто не собирается делать из этого практических выводов. Киевляне иронично напоминают, что капитальная реконструкция дренажной системы в районе метро «Берестейская» проводились еще тогда, когда станция называлась «Жовтневой» — «Октябрьской». Хотя местные жители и работники Киевского метрополитена не устают просить об этой милости городское начальство.

Можно не сомневаться, что ливневку не кинутся ремонтировать даже после нынешнего потопа. Но зато у чиновников сразу нашлись деньги на декоммунизацию политически неправильных барельефов, которые были демонтированы на станции «Берестейская» после Евромайдана, несмотря на их художественную ценность.

Кроме того, у Кличко охотно тратятся на патриотическую показуху, вроде строительства суперфлагштока для самого большого в мире украинского флага. Хотя, впрочем, это знамя тоже лопнуло от порыва ветра — всего через день после торжественного открытия разрекламированного объекта.

Украинские власти отвечают на все жалобы стандартными отговорками. Как правило, они кивают на примеры соседних стран, где тоже регулярно случаются наводнения и потопы. Националистические политики открыто злорадствовали после недавней грозы в Москве и по итогам паводков на черноморских курортах, а потом так же ритуально скорбели по поводу жертв наводнения в западных областях Германии.

Прикормленные блогеры особо упирают на последствия немецкого бедствия — мол, если уж со стихией не справляются в ФРГ, значит, грешно винить в таких потопах киевского градоначальника.

Наводнение в Западной Европе действительно привело к настоящей трагедии. Только по официальным данным, в Германии погибли 156 человек — однако спасатели постоянно находят тела неучтенных жертв. Кроме того, вода забрала жизни 36 жителей Бельгии, где объявили государственный траур. От паводка также пострадали города Швейцарии, Голландии, Австрии, Франции, Люксембурга. Одним словом, в регионе произошла настоящая катастрофа, которую вполне логично сравнили с последствиями боевых действий.

«Как после бомбежки. Как во Вторую мировую войну», — рассказала журналистам Bild плачущая немка из затопленного и разрушенного города Бад-Мюнстерайфель, где потоки срывали с фундаментов уютные фахверковые дома и уносили их вместе с находившимися внутри обитателями.

При этом немецкие власти оказались очевидно неготовыми к кризису, несмотря на то что основной удар стихии пришелся по богатой и высокоразвитой земле Северный Рейн-Вестфалия, которая дает почти четверть федерального ВВП и вполне могла бы защитить своих жителей от любых капризов погоды — если бы на это своевременно потратили необходимые средства и силы.

Увы, действия местного руководства напоминали русскую поговорку про грянувший гром и перекрестившегося задним числом мужика. Немецкая пресса уже называет основные причины природной катастрофы, и они хорошо знакомы в странах бывшего СССР: бездумная застройка речных долин и склонов, плохое состояние не прошедших модернизацию дренажных сетей, а также недостаточная техническая работа по профилактике крупных паводков, на которой попросту экономили.

«Почему сильный дождь становится катастрофой? Прежде всего, это определяется застройкой, уплотнением почвы, спрямлением рек, типом ландшафта и дренажными системами. Вода, которая не может просочиться, превращается в надземный паводок, направляемый узкими дорогами. Старые дренажные системы не справляются с отводом осадков, которые обрушиваются на выросшие за это время города. В горных районах вода собирается в долинах, образуя бушующие потоки. Разбухающие реки, которые больше не могут беспрепятственно заливать свои поймы, затапливают города и деревни — две трети естественных пойменных территорий в Германии исчезли», — объясняет Аксель Бояновски, ведущий научный обозреватель Welt.

Очевидно, что иногда за этим стояла коррупция чиновников, а иногда — их некомпетентность. Как оказалось, в Германии тоже можно согласовать строительство в не предназначенной для этого зоне — потому что кто-то из надзорных органов по каким-то причинам закрывает на это глаза. А вот необходимые гидротехнические сооружения строятся очень долго, поскольку региональные политики не всегда уверены в необходимости подобных расходов.

Да и сами бюргеры предпочитают надеяться на то, что тучи пронесет мимо. Хотя земля Северный Рейн-Вестфалия уже страдала в двадцать первом веке от мощных циклонов и ураганов — в 2007 году, когда на Германию налетел циклон «Эла», и в 2014-м, во время разрушительного циклона «Кирилл».

Кроме того, местные власти с запозданием реагировали на заблаговременно предоставленные погодные сводки — хотя это позволило бы провести эвакуацию населения, спасая множество жизней.

Немецкое государственное метеобюро предупреждало местные службы по предотвращению чрезвычайных ситуаций о приближении кризиса, но об эвакуации речи не шло… Метеоролог Йеспер Тейльгор заявляет, что необычайно сильные ливни и повышение уровня воды в реках не должны были удивить местные власти.

«Еще во вторник мне попадались первые расчеты, согласно которым сильные дожди должны были пройти через 48 часов. Так что представителей властей это не должно было застать врасплох», — пишет Тейльгор, подчеркивая, что наводнения в гористой местности вообще не редкость, а в пострадавших районах они случались и раньше», — рассказывает об этом публикация в Jyllands-Posten. Декоммунизация чернозема. Что ждет «аграрную сверхдержаву» © Елена Андреева

Одним словом, причины катастрофы на Рейне очень похожи на причины регулярных подтоплений в украинской столице. Они указывают на системные пороки современного миропорядка, основанного на неолиберальных догмах и вечной погоне за прибылью — в ущерб базовым общественным интересам, которые касаются всех и каждого. И это особенно наглядно видно на примере постоянно нарастающих проблем в области экологии.

Больше того, в Германии тоже неосмотрительно злорадствовали по поводу чужих наводнений. «Немецкая волна» опубликовала рисунок карикатуриста Сергея Ёлкина, оправдывавшего в одной из своих работ диктатора Пиночета. Этот рисунок весело обыгрывал тему сибирского паводка — однако сейчас издание почему-то не позволяет себе шутить над пострадавшими земляками.

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Возможно, это станет для пропагандистов уроком: нельзя смеяться над чужим горем, потому что экологические бедствия не различают государственных границ. Призывая потоп на своих врагов, помните, что завтра он может вылиться прямо на ваши головы.