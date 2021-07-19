Эмоциональный ответ на статью Владимира Путина первого заместителя главного редактора украинского издания «Страна.уа» Светланы Крюковой привлёк всеобщее внимание. Главным образом тем, что аудитория «Страны», что называется, «ватная», а Крюкова выражалась как последний «порохобот», чем читателей, понятно, оскорбила

Само по себе появление статьи Крюковой, если брать её не как личный акт, а как явление и тенденцию, наглядно показывает, что статья Путина опоздала лет примерно на 20.

Чтобы оценить эту статью с точки зрения исторического фактажа и тенденций (даже, допустим, не соглашаясь с ней), необходимо иметь определённую широту взгляда.

Моё поколение, которое застало ещё советский исторический канон, идеологические споры 80-90-х годов и формирование нового канона, достаточной мировоззренческой широтой обладает. По крайней мере, мы понимаем, что одни и те же события могут оцениваться по-разному. Причём смена трактовок может быть очень быстрой и очень радикальной (Ленин прошёл путь от святого до преступника за каких-то 3-4 года).

Поколение ЕГЭ (точнее, в приложении к Украине — ЗНО: это как ЕГЭ, только ЗНО) этой широты уже не имеет, оно видело только один канон. Крюкова в полном смысле к этому поколению не принадлежит, но в школу-то она пошла уже после провозглашения независимости, а ВУЗ закончила после первого майдана… Кстати, общие знакомые характеризуют её как блестящего журналиста (всё же, Гужва выбирал), но, при этом, человека плохо образованного и способного повторять не слишком адекватные мысли (несколько лет назад она сказала, что Голодомор — расплата за неудачу национальной революции 1917-20 годов).

Так вот, для этого поколения статья Путина просто непонятна. Даже более того — она абсурдна. Описываемые события происходят на другой планете. Ну как можно не знать, например, что Москву основал киевский князь Юрий Долгорукий? Как можно не уделять внимание таким масштабным историческим событиям как Конотопская битва или бой под Крутами? Как можно не понимать, что даже в космос Россия попала исключительно благодаря украинском конструктору Королёву? Это же для этого поколения очевидные вещи! Во всяком случае — для среднего выпускника украинской школы.

Я больше того скажу — некоторые суждения Путина непонятны даже людям с советским образованием. Например, когда он говорит о передаче Украине некоторых территорий России до создания СССР это, само по себе, вызывает вопросы — ведь основной обмен территориями, когда, например, в состав России был возвращён Таганрог, состоялся в 1925 году. Между тем, имеется в виду казус Донецко-Криворожской республики, которая официально была ликвидирована в начале 1919 года, но дискуссии относительно выделения которой продолжались, как минимум, до гибели Артёма (Сергеева) летом 1921 года.

Отмечу, что в советской литературе ДКР упоминалась походя, наряду с, например, Одесской советской республикой (существовавшей менее двух месяцев), а чуть ли не самое масштабное её описание было в «Хождениях по мукам» Алексея Толстого. Первый научный обзор существования этого государственного образования был предпринят Владимиром Корниловым только в 2011 году! Насколько его книга была революционной становится понятно только сейчас — поскольку ДКР именно на концептуальном уровне противоречила советской и постсоветской идее формирования национальных государств, но по духу соответствует системе взглядов Владимира Путина. И заметно, что с содержанием книги президент России знаком (кстати, в этой связи мне кажется, что труд Корнилова заслуживает уже и политической оценки — как минимум в виде государственной награды).

В общем, ответ Крюковой — наглядная демонстрация слабости «мягкой силы» России. Ну а свято место пусто не бывает — там, где слаба Россия будут сильны США, Великобритания, Польша с их представлениями об истории России, Украины и СССР…