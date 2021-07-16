У Зеленского появился шанс войти в историю Украины, да что там Украины - мира, в качестве выдающегося политического деятеля, биографию и методы которого историки и политики будут изучать веками

Примерно такой же шанс, как шанс выжить у того мужика из анекдота о Золотой Рыбке, который хотел стать Героем Советского Союза и остался с одной гранатой против трёх немецких танков.

Правда у Зеленского ситуация несколько хуже. Героем можно стать и посмертно, а великим политическим деятелем он может быть признан, только если выиграет начинающуюся сейчас на наших глазах партию. Скажем прямо, шансов на это у него немного, но шанс есть. Победа всегда тем величественнее, чем менее реальным было её достижение. Всё, что мы знаем о Зеленском и о современной Украине говорит, что он должен проиграть, но всегда надо делать скидку на чудо. Чудо — и есть его шанс.

Амбициозный комик, став президентом долго чувствовал себя ущемлённым. То его Коломойский учил жизни, то Ахметов с рук кормил, то Путин манкировал его желанием встретиться-поговорить. То американцы-европейцы, со своими Соросом и соросятами, с кучей прикормленных украинских политиков и с грозным МВФ приставали со своими требованиями. Все чего-то хотят, чего-то требуют, а делать и отвечать Зеленскому. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

После девяти месяцев страданий Зеленский нашёл то, что искал. В его собственном Офисе давно уже трудился Андрей Ермак, мелкий (из третьего эшелона) барыга, без политической биографии, с сомнительными связями, без каких-либо перспектив при любых властях, но с амбициями, не меньшими, чем у Зеленского.

Не понимая, как работает государственная машина, тем более ничего не смысля в международных отношениях, Ермак руководствовался опытом, приобретённым в ходе юридического сопровождения дрязг в украинском шоу-бизнесе и на должности помощника народного депутата. Ермак знал, что мимо проплывают огромные деньги. Надо только протянуть руку, чтобы их взять. Но для этого необходимо обладать реальной властью. Зеленский же, которому он служил, не контролировал ни правительство, ни парламент, ни свой собственный офис и не имел никакой возможности законным путём реализовать свои властные амбиции.

С точки зрения Зеленского, власть президента абсолютна и ничем не ограничена, все остальные госструктуры должны просто реализовывать его волю. Но его воля постоянно натыкалась на ссылки на закон, которыми грешили даже сотрудники его собственного Офиса, и который почему-то не позволял Зеленскому управлять так, как он хотел.

И тут появляется Ермак, который, как и Зеленский уверен, что легенду о законе придумали исключительно для того, чтобы сократить количество допущенных к бюджетному пирогу. Ермак свято верит, что наглость — второе счастье, а до этого ему не везло просто потому, что конкуренты были наглее и удачливее. Почему-то никто из занимавших серьёзные должности политиков, до Зеленского, с Ермаком дела иметь не желал. Это происходило по причине явного уголовного духа, исходящего от методов Ермака. Поразительно, но даже для политиков постмайданной Украины он был слишком неадекватен, чтобы с ним работать. Но Ермак думал, что его просто оттирают конкуренты, имеющие лучшие связи в верхах.

В общем, судьба послала Ермаку президента, а Зеленскому Ермака. Они оба искренне считали, что на закон наплевать, надо просто реализовывать президентскую волю, которая и есть закон. Только Зеленского больше интересовало удовлетворение жажды реальной власти над своими бывшими нанимателями (от денег он тоже не отказывался, но жажда власти была первичной), а Ермака больше интересовали деньги, наслаждение властью он с удовольствием оставлял Зеленскому.

Начав по-мелочи, с продажи доступных должностей в президентском Офисе, сладкая парочка постепенно обросла столь же бесшабашными подельниками и протянула руки к другим центральным государственным ведомствам и большому бизнесу. Естественно, им сразу дали по рукам. Иных бы это угомонило, но не такова была команда Ермака-Зеленского. В политическом мирке постмайданной Украины они заняли ту же нишу, что бригады «братков» в 90-е, в отношении старой воровской касты. Точно так же они не признавали никаких правил и законов (даже воровских «понятий»), делая ставку на силу.

Именно поэтому большинство «братков» погибло от рук своих же товарищей — единицам повезло выжить и адаптироваться к нормальному обществу. Но на старте они сами себе казались «царями горы». Аналогичные чувства по аналогичному поводу обуревали команду Зеленского-Ермака.

Если вы решили действовать по-беспределу, то причину («почему в кепочке?») вы найдёте, да и за механизмом дело не станет. Команда Зеленского-Ермака приспособила под свои нужды СНБО, практически наделив по собственному произволу этот совещательный орган законодательной, исполнительной и судебной властью.

Начав с мелочи, новоявленные «братки» быстро протянули руки к Медведчуку («по понятиям» украинской политической тусовки личности для них недосягаемой). Его обвинили в работе на Кремль и постарались обобрать до нитки. До нитки, конечно, не вышло, по причине низкой квалификации политических рэкетиров из команды Зеленского, но поживились в целом неплохо.

Затем под раздачу попали вполне лояльные майдану Фирташ и Фукс. Эти за то, что они американцам не нравились. На очереди оказались Коломойский и Ахметов.

Пока Зеленский использовал СНБО для продавливания требований МВФ и США, а также для личной (и своей команды) наживы в Вашингтоне на эти его художества смотрели благосклонно. Американцы никогда не мешали своим клевретам воровать, зная, что если понадобится отберут всё. Но в текущем году Зеленский с командой решили перенести внутриполитический опыт на международные отношения. Украинская власть вдруг, как с цепи сорвалась. Ладно бы они дерзили Москве, это в приличном евро-американском обществе даже поощряется. Но они принялись кусать руку дающую. Зеленский начал требовать всего и у всех. Денег, приёма в НАТО и ЕС «уже вчера», признания его личной значимости, отказа от «Северного потока — 2» требовал он у Франции, Германии, США. Арестович обвинил Меркель в сдаче интересов Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Унять его традиционными методами оказалось невозможно. Зеленский управляет Украиной в обход традиционно контролируемых США структур, правительства, парламента, судебной системы. Государственный переворот и замена Зеленского на более адекватного политика нежелателен по причине несоответствия затрачиваемых ресурсов получаемому результату.

Даже потеряв более половины рейтинга, Зеленский остаётся наиболее популярным политиком Украины. Следующий за ним Порошенко не просто отстаёт, но его повторный приход к власти сразу же вызовет оппозицию остальных майданных политических сил, при невозможности наращивания рейтинга. Двигать «тёмную лошадку» опасно. Наконец, в результате очередной дестабилизации власть может оказаться в руках политика, настроенного на примирение с Россией, что США вовсе не надо.

Вашингтон нашёл ход — красивый и эффективный. Зеленский с самого своего прихода во власть ревновал к Авакову, который обеспечил силовую поддержку его команды в ходе выборов, заблокировал возможность фальсификаций со стороны Порошенко, но при этом остался полностью автономным политическим деятелем, никак не зависящим от Офиса президента, проводящим свою собственную внутреннюю и внешнюю политику и серьёзно поддерживаемым американцами, с которыми он согласовывал каждый свой шаг, абсолютно игнорируя Зеленского, как раньше игнорировал Порошенко.

Попытка убрать Авакова сразу после выборов, завершилась коротким разъяснением кто в доме хозяин, после чего Зеленский публично отзывался о министре внутренних дел исключительно позитивно. И вдруг Аваков уходит по собственному желанию, вызывая шок и многочисленные домыслы, как в украинской, так и в российской экспертной среде. Наиболее нервные начали уже пророчить Украине аваковский путч, хоть для силового свержения Зеленского надо было не покидать МВД, а наоборот брать штурмом Банковую.

Через два дня, ближайший партнёр Авакова, Антон Геращенко заявляет, что «Арсен Борисович ушёл по просьбе президента» и, что, мол, с американцами эта тема не обсуждалась, хоть Аваков и встречался с новым временным поверенным США на Украине Джорджем Кентом. Может быть сам Геращенко достаточно наивен, чтобы поверить в эту чушь, хоть опыт наблюдения за его деятельностью подсказывает, что он просто не затрудняет себя выдумыванием более-менее правдоподобной версии, отчасти справедливо считая, что украинский «пипл схавает». Байден и Меркель обсудили «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Алексей Витвицкий

Я бы ещё поверил, что вконец обнаглевший Зеленский попросил Авакова подать в отставку. Правда отсутствие утечек из Офиса президента, который обычно течёт как решето заставляют усомниться, что Зеленский был в курсе намерений Арсена Авакова пока не узнал о ситуации из прессы. Но в то, что Аваков просто написал прошение, не поставив в известность своих американских хозяев, я не поверю никогда. Арсен Борисович прекрасно знает, что самовольство американцы не прощают (даже если речь идёт об отставке). Они сами решают кто, когда и куда уйдёт.

В принципе неважно, сами американцы инициировали отставку Авакова (как думаю я) или действительно использовали случайную оплошность Зеленского (как следует из слов Геращенко). Дело в том, что они по какой-то причине согласились с уходом ключевого игрока, контролировавшего важнейший для режима силовой ресурс МВД. Аваков для Украины был своего рода «Уорвиком, делателем королей», только (в отличие от соответствующего английского графа) выполнявшего исключительно американскую волю.

Без Авакова Зеленского ждут серьёзные внутриполитические трудности. Новому министру внутренних дел понадобится несколько месяцев (если не год), чтобы взять под контроль аппарат ведомства и заменить выдвиженцев Авакова своими людьми (это ещё если американцы разрешат). На установление контроля над нацистскими организациями, входившими в орбиту Авакова уйдёт куда больше времени, и не факт, что удастся держать их на таком же коротком поводке, как это делал ушедший министр.

Между тем в элите нарастает недовольство Зеленским, формируется олигархический консенсус против него. Если президенту не удастся позитивно для Украины решить газовый вопрос, он будет предан резкой критике, причём речь может зайти и об отставке, в том числе и по причине превышения полномочий, которое привело к тяжёлым последствиям для Украины.

На следующий день после того, как Аваков ушёл якобы по требованию Зеленского, Верховный Суд Украины, внезапно осмелев, признал противоправным указ об отмене назначения Александра Тупицкого судьёй Конституционного суда. Теперь изгнанный Зеленским председатель КС формально должен вновь занять своё место. Чтобы ему помешать нужен серьёзный силовой ресурс, а главный держатель этого ресурса Аваков — в отставке. Вряд ли американцы не знали о том, какое решение готовит Верховный Суд.

Кстати, позиция США очень важна для Зеленского. Только доступ в Вашингтон легитимирует каждого постмайданного президента Украины в глазах электората, А тут в Белом доме, вопреки обещанию принять Зеленского не позже средины июля, уже даже не уверены, что смогут выделить для него время в августе. Да ещё и представитель Госдепа вдруг заявляет, что США не собираются решать судьбу Украины, поскольку «судьба Украины — ответственность Украины». Наконец, американцы вновь прислали в Киев чиновника Госдепа в ранге временного поверенного. США явно умышленно демонстративно снижают уровень дипломатического представительства, больше двух лет не назначая полноценного посла.

Но и это не всё. В унисон со всеми этими событиями пресс-конференцию в Киеве даёт бывший представитель НАТО в Москве (что само по себе пикантно и символично). Его основная мысль — «Украина исчезла с радаров европейской политики», её никто не собирается поддерживать «в борьбе за свободу и демократию» и это опасно для Киева. Можно было бы отмахнуться, но всего две недели назад, после инцидента с британским эсминцем тот же Гарри Табах говорил диаметрально противоположное и призывал Киев наращивать конфронтацию с Москвой, обещая полную поддержку «армии НАТО». Николай Злобин о встрече Меркель—Байден и ее последствиях для Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Зеленский в это время продолжает нагло заявлять, что мол нечего Байдену и Меркель решать судьбу Украины без Украины. При этом недоволен он как раз тем, что они ничего не решили по вопросу о «Северном потоке — 2», оставив Киев в подвешенном состоянии. Немцы пока говорят о необходимости гарантировать Киеву сохранение транзита газа (но не говорят какой объём транзита они готовы гарантировать). Кроме того, по словам самого Зеленского Германия вообще отказывается рассматривать требование Киева о гарантии стабильного газоснабжения в течение 10-15 лет.

В Вашингтоне и Берлине, судя по всему осознали, что Россия оплачивать содержание Украины не будет. Сами платить по выставленным Киевом требованиям они не хотят (дороговато будет). В этих условиях, Зеленский с его крикливой, наглой и авантюрной внешней политикой начинает раздражать. Байден не хочет встречаться с заморским царьком, который едет к нему что-то нагло требовать. Встреча должна состояться только в том случае, если Зеленский будет готов ползти на коленях и целовать господский ботинок.

Чтобы привести его в чувство, в условиях нарастающей внутриполитической нестабильности у него забирают силовую опору и предоставляют возможность показать, как он справится сам. По газу же, если он не примет тот мизер, который готовы оторвать от себя США и Германия, его угрожают оставить с глаза на глаз с «Газпромом», то есть с Путиным.

Зеленский может принять американский сигнал, покаяться и приползти в Вашингтон на коленях. Тогда ему вернут стабильность и даже обеспечат минимальной финансовой поддержкой года на два-три (затем всё сам). Он может гордо отказаться и тогда у него появляется шанс войти в историю. Надо только стабилизировать ситуацию внутри страны, принудить «Газпром» подписать новый контракт на поставки газа после 2024 года на действующих или лучших условиях сроком на 10-15 лет. Добиться от Германии компенсации в размере миллиардов 10 евро, а также разовой коллективной финансовой помощи ЕС и США примерно в таких же размерах. Ну и для полного счастья — списания долгов перед МВФ, а также увеличения американской военной помощи до 3 миллиардов долларов в год и поставок на эту сумму современных вооружений и военной техники для ВСУ. Если он это сделает, то может гордиться — всех нагнул, а если нет, то придётся нагнуться самому.

Сейчас, конечно, не Новый год, но чудо необходимо Зеленскому немедленно.