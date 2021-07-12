Есть ли на Украине нормальные люди? Есть. И их, возможно, большинство. Но могут ли они коренным образом повлиять на ситуацию в государстве? Навряд ли. Заправляет агрессивное, крикливое, ксенофобское меньшинство, которое неуклонно утверждает свою модель поведения для всей страны

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Зато ненавистники всего русского прекрасно себя чувствуют, призывают к терактам на территории России и абсолютно не боятся разделить судьбу какого-нибудь подстрекателя-террориста вроде Усамы бен Ладена или, скажем, Зелимхана Яндарбиева. Вот неонацист Дмитрий Корчинский, ничтоже сумняшеся, на «Фестивале непокоренной нации Холодный Яр — 2021» публично призывает устраивать теракты в РФ и осуществлять их с пылом религиозных фанатиков.

«Задание украинского националиста сегодня — превратиться в национал-христианина. Задания украинского националиста сегодня — это создание военизированной церкви, которая будет воевать, — говорит Корчинский. — Украинские националисты от Симона Петлюры до Яроша или Билецкого, или даже до Евгения Карася, не сделали ни одного теракта в Москве, а добрые религиозные люди совершили десятки диверсий в Москве».

По идее, после этих рассуждений господин Корчинский должен был бы очнуться на Лубянке, где его ласково бы допросили: какие «добрые люди» стали ему примером, как они связаны с украинскими националистами и украинским государством и не хочет ли господин Корчинский информировать ФСБ об этих «добрых людях» на постоянной основе?

«Патриоты на доверии». О патриотизме на простых примерах © Стрингер

А его подельник, спикер «Правого сектора»* Дмитрий Савченко, добавляет: «Как только дашь автоматом по зубам этим потенциальным или уже фактическим сепарам, они сразу полюбят все украинское. Я веду к тому, что по состоянию дел на сегодня есть такие люди на фронте, которые бьют по зубам, и это добровольцы…» И тут же призвал жертвовать на «святое дело» обуздания русских — бросать деньги в специальный ящик для пожертвований: «Не забывайте, дорогие украинцы, что этот ящик помогает нам на Донбассе насаждать украинский порядок, потому что эти деньги будут переданы людям, которые бьют сепарам по зубам и заставляют их языком силы любить Украину, и у них это хорошо получается».

А может, это спонсирование терроризма — со всеми вытекающими из того последствиями? Хотелось бы получить разъяснения российских компетентных лиц.

С кем на Украине разговаривать, о чем? Тамошние власти не могут защитить не только русских (на это желания у них не было и нет), но даже торговые бренды своих собственных стратегических союзников. Так, в Киеве при полнейшем попустительстве полиции штурмовики напали на магазин немецкой торговой сети Puma и причинили ему значительный имущественный ущерб — из-за того, что компания сотрудничает с попавшим у неонацистов в опалу музыкантом Иваном Дорном.

Не брезгует шантажом и само украинское государство. Помнится, посольство во Франции жаловалось фирме Danone, что в России их продукцию рекламирует известный российский артист Михаил Пореченков, и требовало немедленно прекратить это сотрудничество (поскольку артист бывал в ЛДНР). «Только что мне позвонил генеральный секретарь "Danone Франция" Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», — победно сообщил тогда на официальной странице в соцсети посол Олег Шамшур. А мы лишь молча утерлись.

Гурии и фурии. Украинский «пуп земли» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Андрей Парубий публично бахвалится, как он «горд» учиненными убийствами («Я очень горд от того, что поучаствовал в том, что в Одессу не пришел русский шабаш», — говорит Парубий), а его единомышленник и земляк Владимир Вятрович требует уничтожать вообще все следы русского присутствия на Украине.

«Надо показать, что именно является тем колониальным наследием в Украине и почему оно должно быть так или иначе обработано или устранено, — излагает Владимир Вятрович в интервью журналу "Український тиждень". — Сначала надо показать, что определенные символические объекты являются маркерами российского присутствия в Украине, точками опоры, которые Россия может использовать для возвращения в Украину. И что они также являются российскими аргументами в пользу того, что независимая Украина — это случайное образование, на самом деле принадлежит "русскому миру"».

То есть речь идет не только о планомерной насильственной ассимиляции русских на Украине, не только об их физическом порабощении, но и о сознательном стирании любых следов их присутствия — на земле, где они жили веками, которую обустраивали со времен Дикого поля. Конкретно речь идет об этноциде как одной из форм геноцида.

С кем Москва хочет договариваться на Украине? С Корчинским, Парубием, Вятровичем и с их покровителями на Банковой надо говорить как с военными преступниками, а не радоваться огромному торговому товарообороту с киевским режимом.

Как и своим собственным союзникам необходимо дать понять неуместность добрых отношений с государством, где русских истребляют словом и делом. Безнаказанность порождает новые преступления, и если Россия сегодня не защитит русских, то их вообще никто и нигде не защитит.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.