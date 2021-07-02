Успешное развитие Китая особенно контрастирует с реалиями декоммунизированной Украины

В Пекине празднуют столетний юбилей основания Коммунистической партии Китая. Главные торжества прошли на площади Тяньаньмэнь — крупнейшей площади мира, — где состоялся массовый митинг, на котором выступал председатель КНР Си Цзиньпин.

«История китайского народа, история Коммунистической партии Китая за последние сто лет и история Китайской Народной Республики за последние семьдесят лет — все это в полной мере продемонстрировало, что без Коммунистической партии Китая не было бы нового Китая», — говорил он, обращаясь к участникам демонстрации.

В середине «нулевых», когда я впервые оказался на Тяньаньмэнь, так называемое «китайское экономическое чудо» уже стало свершившимся фактом, о котором хорошо знали на всей планете, в буквальном смысле заваленной товарами с надписью «Made in China».

Тем не менее, на огромной площади можно было увидеть и прошлое, и будущее этой великой страны. За Домом народных собраний — парламентом КНР — достраивали ультрасовременный Большой национальный оперный театр, спроектированный в форме огромного яйца. У Врат Небесного Спокойствия, где выступал когда-то Мао Цзэдун, прогуливалось множество европейских туристов. А к мавзолею Мао выстроилась огромная очередь — причем ушлые китайцы старались продать свое место иностранцам, выпрашивая за это один юань. Куба после Кастро. Рауль передает власть новому поколению © Presidencia El Salvador

Однако за южной границей площади начинался старый Китай — переплетение узеньких старых улиц, где среди старого хлама жили своей жизнью бедные, отрешенные от внешнего мира люди: мелкие ремесленники, торговцы, грузчики и старьевщики. Их выполненные в традиционном стиле дома должны были пойти под снос накануне Пекинской Олимпиады, и переезд уже начался, но их обитатели по инерции продолжали жить своей прежней жизнью, демонстрируя, каким был раньше Китай — нынешняя страна сверхскоростных поездов, смартфонов и небоскребов.

Стремительный экономический рывок, который был совершен Китаем под политическим руководством Коммунистической партии Китая, действительно поражает воображение. Самое населенное в мире государство преодолело вековую колониальную зависимость и отсталость, покончило с позорными рудиментами феодальных времен, превратившись в передовую и развитую госкапиталистическую страну.

«Коммунисты приняли Китай с сохой и дали ему атомную энергию», — могли бы сказать сегодня лидеры КПК, перефразируя приписываемую Черчиллю фразу о Сталине, которая на самом деле представляет собой искаженные слова историка Исаака Дойчера, попавшие на страницы Британской энциклопедии.

Но атомная энергетика давно не является пределом достижений китайской науки. Она активно реализует собственную космическую программу, осуществляет прорывы практически во всех сферах научного знания и успешно применяет эти теоретические наработки для нужд и потребностей бурно развивающейся промышленности. Столетие КПК празднуют сегодня даже в космосе — к этой дате приурочили начало работы первой китайской орбитальной станции. Трое тайконавтов провели на ней заседание партийной ячейки, которое оказалось первым в истории человечества.

За этот рывок в будущее пришлось заплатить огромную цену. Его обеспечили за счет жителей аграрной периферии, которые стали резервуаром рабочей силы для экономики КНР. Мы фотографировали на площади Тяньаньмэнь маленькую девочку с костылями: сидя на мостовой, она расписывала её цветными мелками под равнодушными взглядами оснащенной огнетушителями полиции, которая должна препятствовать самосожжению адептов запрещенной религиозной организации Фалуньгун. Эти иероглифы рассказывали о тяжелой судьбе бедных крестьян, приезжающих из сел в города, чтобы «трудиться ради счастья великой Родины».

Подчиненный задачам плановой экономики рынок, который находился под контролем административного и партийного аппарата, позволил создать экономический базис современной Китайской Народной Республики, путем сверхэксплуатации её рабочего класса. Страна превратилась в глобальный сборочный цех мировой капиталистической экономики, и это приводило к уродливым диспропорциям, отрицая официально задекларированные принципы социального равенства. Многие жители Китая до сих пор живут в бедности, а у арестованного мэра города Гуанчжоу нашли в подвале тринадцать с половиной тонн чистого золота — больше половины всего золотого запаса Украины.

Однако по мере экономического роста социальная ситуация в Китае выравнивается. Уровень жизни в городах давно приближается к стандартам стран Первого мира, повсеместно продолжается бурное развитие общественного транспорта и жилищной инфраструктуры, социальное обеспечение напоминает забытые советские времена, рядовые китайцы могут позволить себе качественный досуг и отдых. Китай сумел справиться даже с глобальным вызовом коронавирусной пандемии, несмотря на то что страна вынужденно приняла на себя ее самый первый удар.

Либеральная критика старается обесценить эти достижения, рассказывая о тотальном идеологическом диктате китайской власти. Однако Пекин считает эти обвинения лицемерием — ведь цензура и пропаганда всегда существовали в странах условного Запада, где жестко расправляются со своими противниками и закрывают глаза на любые нарушения демократических прав, если этим занимаются американские власти или ближайшие союзники Вашингтона.

Китайские власти находятся сейчас под растущим давлением со стороны США и его зависимых сателлитов. Атака на КНР приобретает в наши дни по-настоящему глобальный масштаб, и руководство Китая отвечает на это ужесточением внутреннего политического режима, одновременно заявляя о верности своим идеологическим принципам. Генеральный секретарь Си Цзиньпин особо подчеркнул необходимость «укреплять руководящее положение марксизма в области идеологии государства». И вполне очевидно, что в Пекине пытаются избежать ошибок, которые допустило тридцать лет назад советское руководство.

«Внешнее влияние и подрывная работа империалистических держав сами по себе не делали падение СССР неизбежным. Главные причины распада государства и партии были внутренними, и ключевой среди них является перерождение партийной верхушки. Уничтожить такую мощную партию, как КПСС, могла только сама эта партия. В советской плановой экономике и системе управления имелись существенные недостатки, однако они также не были непреодолимыми и могли быть исправлены в ходе реформ. Если бы КПСС осталась верной марксизму и творчески развивала его с учётом современных условий, внутренних и внешних факторов, внося коррективы в систему управления СССР, то вполне можно было бы избежать распада страны», — пишут об этом в специальном сборнике Академии общественных наук КНР. Когда Иран был Украиной © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Китайцев принято считать несвободными, но можно ли говорить о свободе жителей бывшего СССР, которые выбрали в 1991 году курс на демонтаж социально-экономического, культурного и научного наследия советской эпохи, расплачиваясь за это деградацией, мракобесием, тотальной зависимостью и нищетой? Успешное развитие Китая, которое особенно контрастно проявляет себя на фоне декоммунизированной Украины, отвечает на этот риторический вопрос нашей современной истории.

Поздравляя Китай с важным историческим праздником, мы ощущаем острое чувство потери — понимание утраченных возможностей и перспектив, которые мы потеряли четверть века назад.

Ведь этот праздник мог быть и нашим.