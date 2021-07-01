Гербом по пальцам

То, что Зеленский внёс в Раду законопроект о «Большом гербе Украины» как самый «неотложный», весьма похвально - более важных проблем у страны просто нет. Но удивляет, что на утверждение в парламент внесли уже раскритикованный ранее эскиз образца 2009 года, а не победителя прошлогоднего официального конкурса

Существуют два основных эскиза «Большого герба» — внесённый Зеленским старый вариант 2009 года и новый, отобранный авторитетной комиссией как победитель конкурса в 2020 году. Второй представляет собой очаровательный набор финтифлюшек, каждая из которых является достойным украшением серванта. Ангелочки, львята, солдатики, трогательно переложены желто-блакитными ленточками, веточками калины и колосками нового урожая. Причём символизирующий город Львов «царь зверей» был изображен с накрашенными ярко-красными когтями, что на языке маникюра символизирует поиск и страсть.

Судя по изрядному причинному месту, занимающему заметную часть туши льва в варианте 2020 года, никто не перепутает царственное животное с львицей (хотя та даже чисто визуально выглядит иначе), хотя тогда возникает резонный вопрос: почему у мальчика накрашены ногти. Но если предположить, что это форма визуального стремления в Европу с ее новыми ценностями, тогда принимается. «Дикость и средневековье». Кеворкян рассказал о страшных украинских книжных реалиях © РИА Новости, Владимир Трефилов

В обоих вариантах (2009 и 2020 гг.) корона на голове львовского Лёвы символизирует, что много-много веков назад князю Даниле Галицкому даровали сей головной убор из Рима (опять-таки «европейский выбор»). Без Галичины на гербе Украины никак нельзя, а вот регионы Юга и Востока никак не обозначены. В варианте 2009 года вооружённый казак символизирует территорию Гетманщины (приблизительно нынешней Центральной Украины), а в варианте 2020 года изображен архангел Михаил — небесный покровитель Киева (который, к слову сказать, административно в Гетманщину не входил).

Обращает внимание, что фигурка вооружённого казака в эскизе 2020 года расположена значительно выше Архистратига Михаила. Это, надо полагать, символизирует вопль украинских патриотов «Украина превыше всего». Но тогда логично было бы обратиться к истокам данного утверждения («Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес») и рисовать не архаичного казака, а кого-нибудь более актуального для этой публики героя, например, бойца ваффен-СС «Галиция». Вооружённый конвоир изображен и в варианте 2009 года — таковы странные условия конкурса. Будут грабить: зачем власти представили большой герб Украины? © Facebook, Александр Ткаченко

Во всех основных вариантах есть «первородный» Львов плюс максимум Киев или бывшая Гетманщина и прочие безымянные поставщики калины и пшеницы под вооружённым конвоем. Отсутствие на государственном гербе Украины указания на русскоязычные регионы Юго-Востока публично декларирует политику неравноправия одних частей государства по отношению к другим. Все это наглядно зафиксировано и будет утверждено — не говорите потом, что не видели.

И, возможно, скоро вместо поднадоевших перформансов с тризубами на шариках патриоты начнут поднимать в воздух сложные многофигурные конструкции. Что добавит всем забот о технике безопасности. Представляете: шарики сдулись, и откуда-то с небес на вас обрушивается хищный лев с накрашенными ногтями, да ещё и с огромным причинным местом. Или набрасывается надувной казак — украинский патриотизм нередко принимает самые причудливые формы…