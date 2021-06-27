Президент Украины Владимир Зеленский озвучил новый способ закрепить невыполнение Киевом Минских соглашений. Правда, ничего хорошего Украине он не принесет

Украинские власти продолжают искать выход из ловушки под названием «Минские соглашения».

Напомним, выполнять соглашения Киев не хочет, ведь тогда он обязан будет провести конституционную реформу и фактически ввести федеративное устройство страны (то есть уничтожить проект «Украина — не Россия»).

Отказаться выполнять Минские соглашения Украина не может, поскольку тогда рухнет тщательно пестуемый тамошними властями и их западными спонсорами миф о «невыполнении Россией» пунктов Минска. Более того, в случае выхода из соглашений Киева с Москвы придется снимать санкции — а это для украинских властей абсолютно неприемлемо. Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

На Банковой считали, что третьим вариантом поведения может стать изменение Минских соглашений. Модификация его пунктов таким образом, чтобы Украина восстановила власть над Донбассом, но при этом не превращалась в федерацию.

Например, если по пункту 9 Минских соглашений передача под контроль Киева границы между ЛДНР и Россией должна было «начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования», включающего конституционную реформу, то Украина хочет сначала получить границу и вдобавок ввод своих войск в Донбасс, а уж потом может быть провести какие-нибудь выборы и что-то дописать в конституции.

Однако эту хитрую инициативу Киева не поддержала не только Россия (для которой весь смысл Минска именно в федерализации), но и Франция с Германией. Даже Джозеф Байден по итогам переговоров с Владимиром Путиным аккуратно высказался в поддержку Минских соглашений.

И в этой ситуации Владимир Зеленский не нашел ничего лучшего, как попытаться шантажировать Москву, Берлин и Париж.

«Если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в "Нормандском формате" — будет он работать или нет, — то за "стену" будет голосовать народ Украины», — говорит глава государства.

Под стеной он тут имеет в виду не столько вал на границе (хотя ряд украинских деятелей были бы рады погреть руки на аналоге «стены Яценюка»), сколько полный разрыв всех связей.

Кто-то сразу расценил эти слова как готовность Украины расстаться с территорией ДНР и ЛНР (в случае согласия на то народа, разумеется). По мнению украинской украинской оппозиции, президент банально намерен передать часть территории страны России. Однако спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил президенту и другим заинтересованным товарищам, что вопросы о территориальной целостности на референдум не выносятся. Интервью Зеленского: проект «Стена» и другие бредни © пресс-служба президента Украины

«Президент Украины говорит, что если Германия, Франция, Россия не пойдут на компромисс с Украиной в украинском плане реализации Минских соглашений, то Украина готова отказаться от политического диалога вообще на некоторое время и попытаться заморозить конфликт», - трактует смысл угрозы Зеленского украинский политолог Руслан Бортник.

Однако, к сожалению для Зеленского, его шантаж обречен на провал. Российские власти уже заявили, что нельзя разорвать разорванное.

«Мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В целом же решение Зеленского формализовать разрыв экономических связей и отказ от политического процесса (напомним, Украина не ведет прямых переговоров с ЛНР и ДНР о конституционной реформе, хотя обязана делать это согласной Минским соглашениям) выгодно Российской Федерации.

Во-первых, это значит, что с Зеленским больше не о чем говорить. Москва давно выступает за отказ от политического диалога в «Нормандском формате» с участием Киева (по той простой причине, что украинский президент недоговороспособен).

Во-вторых, создание «стены» означает согласие Украины на замораживание конфликта. Замораживание, в процессе которого Москва может двигать второй, альтернативный (не противоречащий, а именно альтернативный) Минску вектор — присоединение Донбасса к России во всех смыслах кроме территориального.

«Я устал договариваться»: Зеленский признался, что использует СНБО как «оружие» © president.gov.ua

А если Украина отказывается, это означает, что она прямо нарушает пункты Минских соглашений — и на основании этого Москва может требовать от европейских партнеров либо принуждения Киева вернуться в рамки достигнутых договоренностей, либо официально признать факт нарушения, с последующим снятием с России санкций.

Таким образом, хитрый план Владимира Зеленского может выйти ему и киевской власти боком. У украинской элиты не хватает политического мужества, чтобы отказаться от того, что ей уже давно не принадлежит.