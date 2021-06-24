Победа над коронавирусом возможна только после вакцинации бедных стран Третьего мира

Стремительное наступление «индийского» штамма «дельта», вслед за которым начинает распространяться его еще более агрессивная и резистентная версия «дельта плюс», ставит крест на схеме привилегированного вакцинирования, которую пытались реализовать в глобальном масштабе.

Казалось очевидным, что на борьбу с пандемией нужно бросить все наличные силы, объединяя и координируя действия различных государств и правительств. Потому что, по мнению эпидемиологов, победить ковид в отдельно взятой стране практически невозможно — разве что временно, путем самой жесткой изоляции и локдауна.

Однако тактика США и Евросоюза, которые отстаивали интересы фармацевтических корпораций, являлась в этом смысле предельно эгоистичной. Конечно, западные политики много рассуждают на тему сотрудничества в борьбе с пандемией. Но по факту они стремились обеспечить прививками основную часть населения Первого мира, игнорируя ситуацию на периферии, чтобы потом цинично зарабатывать на бедных странах, продавая им свои вакцины или используя их с целью политического давления. Коронавирус – болезнь бедных © REUTERS, Jeanty Junior Augustin

Для реализации этой схемы фармацевтические корпорации вытесняли с международного рынка конкурентов в лице вакцины «Спутник V» и препаратов из КНР, причем эту дискриминацию зачастую объясняют причинами политического характера. В то же время Европа и США отказывались приостановить действие патентов на свои идеологически правильные вакцины, чтобы их можно было свободно производить в Третьем мире. Прежде всего потому, что это лишило бы корпоративный менеджмент запланированных доходов.

Результаты такого подхода возвращаются сейчас бумерангом. Нищая перенаселенная Индия стала идеальным инкубатором для формирования новых, более заразных штаммов, которые уже пришли в Европу и США, провоцируя новую волну пандемии. Очевидно, что такая же угроза потенциально исходит с территории других бедных стран с высоким уровнем населения и низкой доступностью медицинского обслуживания — как в государствах Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Для победы над коронавирусом необходимо делать упор на вакцинировании жителей Третьего мира, предоставив им свободный доступ к качественным вакцинам, вместо того чтобы делать из этого привилегию для европейцев, американцев и их ближайших союзников.

«Сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от скорости снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах, так как это поможет остановить дальнейшую мутацию COVID-19, которая может подорвать усилия по массовой вакцинации», — сообщают об этом РИА Новости со ссылкой на комментарий профессора эпидемиологии из университета Луизианы Эдварда Трапидо.

С ним согласен другой американский эксперт, профессор вирусологии и вакцинологии в университете Коннектикута доктор Пауло Верарди. По его словам, усилия по распространению вакцин должны быть сосредоточены на Бразилии, Индии, Пакистане, Непале, странах Южной и Центральной Америки и других развивающихся странах, где необходимо вакцинировать по крайней мере две трети, если не три четверти населения, чтобы достичь уровня иммунитета, который предотвратит дополнительные волны заболевания.

В прошлом месяце под давлением информации о стремительном распространении «индийского» штамма об этом впервые заговорили в правительстве США, где наконец допустили возможность ограничить применение права на интеллектуальную собственность применительно к вакцинам против ковида. Однако позиция Европейского Союза до сих пор остается в этом смысле неизменной, несмотря на то что это вызывает гнев и неприятие со стороны большинства европейцев.

«Европейский союз регулярно говорит о своём вкладе в борьбу с коронавирусом. Однако именно он является основным действующим лицом на мировой арене, которое блокирует инициативу временной приостановки действия патентов на вакцину от Covid-19. Даже Соединенные Штаты Америки сменили позицию в этой области. Сегодня Брюссель обещает начать переговоры о возможности рассмотреть возможности. Но при этом канцлер Германии, где находятся одни из основных производителей сыворотки, говорит, что защита интересов производителей важнее человеческих жизней.

Прошлой осенью в ВТО с просьбой отменить патенты на вакцину от коронавируса обратились Индия и ЮАР. К ним сразу же присоединились десятки других развивающихся стран. Их общая цель — исключить опасность «вакцинного апартеида» планетарного масштаба. ЕС неоднократно спрашивали о его позиции на этот счёт. Но Брюссель давал скупые комментарии. Представители единого европейского сообщества, как и их американские, британские, японские и швейцарские коллеги, ограничивались общими фразами. Также они постоянно прибегали к увёрткам, чтобы просто затянуть время», — рассказывает об этом французская газета «Юманите».

«Вместо объединения всех научных сил мира в интересах создания доступной для всех вакцины против коронавируса, каждый занят рекламой своего и дискредитацией чужого продукта. Вместо того, чтобы объявить эту вакцину общечеловеческим достоянием — и выработать международный юридический механизм, который предоставляет всем право на бесплатную прививку против ковида, сравнимое сегодня с правом на жизнь — богатые страны и богатые люди из бедных стран еще раз демонстрируют — все их слова о человеколюбии остаются враньём и нашими судьбами правит бог зеленого цвета. В эти дни в большей части мировой глубинки происходит настоящая эпидемиологическая трагедия, которую практически не освещает пресса. Власти ведущих государств мира якобы не способны отправить туда вакцины — хотя готовы за несколько секунд доставить в любую точку планеты смертоносные ракеты и бомбы» — говорит чилийский журналист, урожденный киевлянин Олег Ясинский.

Конечно, в этой жадности нет ничего необычного, потому что она определяется законами рыночной экономики, которая игнорирует общечеловеческие интересы во имя постоянного приумножения прибыли. Однако «прагматичная» позиция Евросоюза выглядит сегодня самоубийственной глупостью. Ведь если бы международные фармацевтические ТНК заблаговременно предоставили Индии доступ к своим вакцинам, это вполне могло бы предотвратить появление и распространение «дельта»-штамма, который уже убивает людей в Европе и начинает распространяться на территории США.

"No Sputnik". В Украине официально запретили регистрацию российских вакцин © Правительство Буэнос-Айреса / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанк

Выводы из этой ситуации очевидны. Вакцинация от коронавируса должна быть всеобщей, а сами прививки необходимо сделать доступными и бесплатными для каждого жителя нашей планеты.

Перефразируя известную цитату Стругацких, можно сформулировать это так: «вакцины всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным». Для реализации этого принципа недостаточно отменить коммерческие патенты. Вдобавок к этому нужна активная помощь странам Третьего мира, чтобы провести там вакцинацию и улучшить доступ к медицинским услугам. Потому что опасная болезнь в буквальном смысле подталкивает к необходимости борьбы за преодоление массовой бедности и неравенства.

Конечно, помимо этого следует развернуть широкую просветительскую работу, разоблачая пропаганду антивакцинаторских предрассудков. Не менее важно деполитизировать борьбу с пандемией, чтобы пресечь позорную борьбу с «вражеской» российской вакциной, которая до сих пор продолжается в Украине. Но это детали общего плана, составляющие той же стратегической линии. Потому что главным фактором победы над ковидом должен стать абсолютный примат международной солидарности и общественных интересов в противовес корысти и наживе.

Вирус постоянно меняется, и, чтобы победить его, человечество тоже должно претерпеть самые серьезные изменения.