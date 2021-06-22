Националисты положительно относятся к нацистской агрессии против СССР

80-летняя годовщина нападения нацистской Германии отмечается в Украине на фоне системной глорификации эсэсовских коллаборантов — и такой же последовательной борьбы с «советским историческим нарративом».

Украинские власти открыто поддерживают глорификацию дивизии СС «Галичина», не испытывая по этому поводу никаких комплексов и рефлексий. 28 апреля в Киеве впервые состоялось шествие в память об «украинских» эсэсовцах — причем, его участники публично вскидывали руки в нацистском приветствии. Это же повторилось 9 мая, когда «представитель националистической молодежи» решил демонстративно позиговать перед ветеранами Великой Отечественной войны. И он так и не понес за это никакого реального наказания. Принудиловка против здравого смысла. В защиту вышиванки © РИА Новости, В. Лебедев / Перейти в фотобанк

В Одессе ультраправые напали на женщину с портретом маршала Жукова, после чего ее немедленно задержала полиция. Кроме того, полицейские возбудили уголовное дело против одессита, который прогуливался по Коллонтаевской улице с запрещенной коммунистической символикой на футболке — с серпом, молотом и звездой.

В Черкассах полицейские проверяют идеологическую благонадежность школьников, которые нарисовали на 9 мая рисунки с изображением ордена Великой Отечественной войны. Похожая история произошла под Киевом, в поселке Ракитное, где националисты демонтировали с памятной стелы изображение этой запрещенной награды. Хотя ее получили в свое время десятки тысяч украинских красноармейцев.

3 июня Верховная Рада решительно провалила законопроект о запрете героизации военных преступников и легализации нацизма — причем депутатка от «Свободы» Оксана Савчук публично назвала эсэсовцев героями Украины. А 13 июня в Михайловском соборе Киева торжественно отпевали Ореста Васкула — бывшего участника дивизии «Галичина». Причем, на траурной церемонии присутствовали военнослужащие из президентского полка.

Наконец, в Украине выходит комплиментарная книга про штурмбанфюрера СС Евгена Побигущего, командира коллаборационистского легиона «Роланд».

«Это история смелого человека, который был безгранично предан делу своего народа», — рассказывает о нем историк Иван Монолатий, автор «научно-исследовательских монографий» с откровенно юдофобскими заголовками.

И это тоже не вызывает ни малейшей реакции со стороны украинской власти.

Конечно, 22 июня все еще имеет в Украине статус Дня памяти и скорби. Хотя Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания Украины давно исключил давно исключил ее из календаря траурных дат. Однако, украинский официоз скорбит в этот день без показного пропагандистского энтузиазма, который он дружно демонстрирует 8 мая — в «День памяти и примирения», который обесценивает победу над гитлеровской Германией.

Большинство комментаторов и экспертов стеснительно молчат сегодня по поводу начала давней войны. Или размышляют о «конфликте двух людоедских империй», в котором-де заведомо не было положительной стороны.

Конечно, это связано с тем, что начало «советско-германской войны» на самом деле никогда не являлось для националистов траурной датой. Скорее, они испытывают в этот день гордость и вдохновение. Ведь Роман Шухевич, Евген Побигущий и другие представители Организации украинских националистов вступили в этот день на украинскую землю — одетые в немецкую военную форму, под командованием офицеров немецкой армии. И националистическая историография никогда не скрывала, что считает эти события героическим этапом борьбы за освобождение от власти «жидокоммуны».

Многие из этих людей верят: немецкая агрессия позволила провозгласить создание «украинского государства», под эгидой «великого фюрера германской нации» — хотя это сопровождалось уничтожением еврейского населения, террором против поляков и убийствами нелояльных этнических украинцев. Стоит ли удивляться, что гитлеровская агрессия является для националистов чем-то вроде оптимистической трагедии — или даже самого настоящего праздника?

Да, сегодня наши политики еще не готовы говорить об этом публично — но только потому, что такой каминг-аут, скорее всего, не встретил бы понимания у европейских и американских партнеров. Но если вы поговорите по душам со среднестатистическим украинским патриотом, он охотно скажет, что тогда, в сорок первом году, украинцам представился шанс войти в лоно европейских народов, сбросив оковы азиатского деспотизма.

Больше того, националисты с гордостью доказывают, что первые выстрелы той войны якобы совершил «украинский» летчик Роберт Олийнык, который воевал в Лювтваффе и сбил той ночью советский военный самолет. Дружба народов – лекарство против войны. Дети ташкентца Шамахмудова © РИА Новости, Дмитрий Чернов / Перейти в фотобанк

Глорификация представителей дивизии СС «Галичина» — на фоне такого же демонстративного очернения Красной Армии — указывает на очевидное начало этих процессов. Никто не собирается искать компромиссов между двумя частями расколотого на куски общества. Никто не намерен уважать мнение и позицию тех, кто не согласен с официозной националистической версией украинской истории. Никто не будет охранять советские памятники, и уважать память героев-красноармейцев. Единственной целью исторической политики в исполнении украинской власти является принудительное насаждение националистической мифологии, которую всеми силами стараются прививать в массовом сознании общества.

Не стоит сомневаться: если официальный Киев и дальше будет продолжать линию на форсированное продвижение исторического ревизионизма, стыдливость будет отброшена, и националистические политики объявят 22 июня началом освобождения Украины, постепенно придавая этой дате праздничный статус — если не де-юре, то, по крайней мере, де-факто. Чтобы для начала сделать ее праздником для своих.

Если кто-то считает это невозможным, пусть вспомнит: совсем недавно многие наивно не верили, что в Киеве появятся проспекты Шухевича и Бандеры, а по улицам украинской столицы пройдут марши в пять о «героях СС». Но постмайдановская история постоянно демонстрирует нам примеры нормализации ненормального. А до ее конца еще далеко — так что маловеров ожидает в будущем немалое число шокирующих открытий.