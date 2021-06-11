Накануне Женевского саммита с Джо Байденом президент РФ Владимир Путин дал большое интервью российскому телевидению по украинскому вопросу, в частности затронул тему дискриминационного закона о «коренных народах»

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, и миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать. Это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом. Конечно, это не может быть для нас безразличным», — отметил Владимир Путин.

И справедливо предположил, что никакой реакции западных стран и ОБСЕ на украинский законопроект, прямо нарушающий международное гуманитарное право, не последует.

Вообще, особенностью «западной демократии» является интересная деталь: когда идет насильственная ассимиляция, истребление и смертоубийство, западные страны нередко их специально не замечают. Зато потом — как положено вежливым и воспитанным людям — извиняются. Вежливость как изысканная форма лицемерия.

Вот спустя век Германия извинились за истребление народа Намибии и даже пообещала что-то выплатить в качестве компенсации. Франция в лице Макрона слегка покаялась перед Руандой и объяснила, что готовящегося там геноцида «не заметила». В Канаде общественность переживает, что буквально на их глазах последние сто лет работали «христианские» школы для индейцев, где им запрещали говорить на родном языке, многие дети были умерщвлены, а теперь их останки найдены на территории интерната Kamloops.

Сделать пакость, добиться своих стратегических целей, а потом — когда ничего уже нельзя изменить и людские жизни не вернуть — лицемерно покаяться. С наемных политиков не убудет, формальные приличия соблюдены, и можно пакостить дальше.

Примерно то же самое сейчас происходит с Украиной. При прямой поддержке западных стран и их спецслужб был совершен госпереворот, результатом которого стало разложение государства, полная утрата суверенитета, ускоренное вымирание населения. Когда-нибудь, лет через сто, на пепелище Украины какой-нибудь свежеизбранный Шарль Уинстон Меркель обронит слезу и скажет: мол, погорячились. Только истребленным поколениям аборигенов это как мертвому припарка.

Путин провёл красные линии в отношениях с Украиной © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

В результате новых обнародованных данных стало известно, что подготовку к войне с Россией, разработку планов боевых действий в Крыму и на востоке собственной страны официальный Киев начал еще при Викторе Ющенко — откровенном ставленнике Запада, пришедшем к власти в результате «оранжевого» госпереворота.

Об этой подготовке в эфире интернет-канала UkrLife рассказал бывший начальник оперативного штаба АТО Виктор Назаров: «В ВСУ, в Генеральном штабе мы не ждали у моря погоды, и начиная с 2007 года разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией… В плане применения вооруженных сил были варианты сценариев именно на востоке, на Донбассе, и в том числе в Крыму, предусмотрены, разработаны. Именно в плане подготовки войск тоже это было сделано, определенная оперативная подготовка проводилась в том направлении…»

Впрочем, Виктор Ющенко и поддерживающие его политические силы никогда и не скрывали, кого они считают главным врагом, — вся идеология бандеровщины на том и построена. И не секрет, кто эту идеологию все эти годы поддерживал. Отличной иллюстрацией данной поддержки стали слова бывшего исполняющего обязанности посла США на Украине Уильяма Тейлора, который заявил, что на Украине создается «всеобъемлющий, демократический национализм, почти не отличающийся от того, как мы видим свою страну в ее лучшие моменты». (Это тот самый Тейлор, который в декабре 2019 года в Киеве присутствовал на брифинге бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, наглядно демонстрируя окружающим степень «независимости» киевского правосудия.)

Одним из главных локомотивов «украинского демократического национализма» является «Институт национальной памяти», который прописывает в своих программных документах: «Сейчас, как и в годы Второй мировой войны, Украина воюет с агрессором. Сегодня это путинская Россия посягает на нашу территориальную целостность, пытается разрушить международную систему безопасности и потенциально угрожает миру во всей Европе. Эта борьба продолжается ежедневно уже шесть лет, и мы не имеем права проиграть, потому что, как и 75 лет назад, защищаем родную землю, защищаем свое право свободно выбирать будущее. Для нас это война за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций коварного агрессивного соседа-преступника».

Обратите внимание: «Война за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности». Как же они себе представляют эти европейские ценности? «Для меня нет "хороших русских", — говорит бывшая депутат Верховной Рады, экс-замминистра культуры, молодежи и спорта (2019-2020) Ирина Подоляк. — Мы будем толерантными снова, возможно, после того, как мы победим в этой войне… Не после того, как война закончится, потому что окончание войны не всегда является победой. Когда мы победим в этой войне, тогда мы подумаем, что нам, возможно, тоже стоит быть толерантными и где-то там поискать "хороших русских". До этого времени это недопустимо».

Высказывания о федерализации Украины и отрицание существования отдельной от русских украинской нации тоже, мол, пора определять как «преступления». «Всем известны общие тезисы идеологии Русского мира: украинцы и русские — это единый народ, Украина никогда раньше не существовала, украинцы — это младшие братья, Украина принадлежит российскому культурному и ментальному пространству, — говорит бывший советник главы СБУ (2016-2019) Сергей Савченко. — Их необходимо обработать и выработать нарративы, которые можно определить как преступления… Например, в качестве преступления может быть использовано возражение существования современного украинского народа как отдельной нации, пропаганда федеративного устройства Украины как единственного возможного для существования нашей страны, оправдание аннексии Крыма, возражение о факте военной агрессии на Донбассе и другие».

То есть все, что свидетельствует о единстве, надо трактовать как «преступление». А за преступлением следует «наказание». Даже святые у русских и украинцев теперь должны быть разными. Как заявил очередной галичанин и один из главных чиновников по вопросам религии А. Юраш, «русские святые — это не наша идентичность».

«Сей недруг Украинской православной церкви не может осознать, что святые вообще не делятся по "идентичностям", — справедливо замечает историк Мирослава Бердник. — Апостолы Христовы были евреями, святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст — греками, преподобный Моисей Мурин — эфиопом, преподобный Ефрем Сирин — сирийцем, преподобный Исаак Сирин — скорее всего, арабом, преподобный Иоанн Кассиан — галлом (французом) и так далее. Все они принадлежат одной христианской идентичности и почитаются всеми христианами во всех странах».

Это будет тест о намерениях. Эксперты о встрече Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Олеся Бузины и других политических противников режима, на деяния неонацистского полка «Азов» — и так далее, и тому подобное. Это и есть махровый цинизм и лицемерие.

Речь на Украине идет именно о таких «западных ценностях», именно о такой форме «цивилизованности». Потому нам надо готовиться к геноциду русского населения Украины — чему-то вроде новых Талергофа и Терезина. Нет, речь идет не о классических «лагерях смерти» (хотя и их коллективный Запад в случае необходимости тоже не заметил бы).

Талергоф новой эпохи — это, скорее, вышеупомянутая школа-интернат Kamloops для детей, где им запрещают говорить на родном языке, а непокорных изводят физически, чтобы и другим неповадно было. Европейские «демократические ценности», они такие — безальтернативные… Но может ли своим же, русским, Россия предложить что-то иное?