Российский президент Владимир Путин выступил с крайне жестким интервью по Украине. Самым жестким за весь период постмайданной Украины. Зачем?

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Слушайте меня, бандерлоги

За 7 лет с момента Майдана российские читатели и зрители как-то привыкли к разделению в украинском вопросе ролей внутри отечественной политико-академической элиты. Различные эксперты (в том числе и те, кто работает толкователем сигналов, исходящих от Администрации президента) выступали с крайне жестких позиций. Депутаты чуть мягче. Министры еще вежливее. Самым же вежливым — во всех смыслах — человеком был российский президент Владимир Путин. Хозяин Кремля всегда выступал с крайне мягких и вежливых позиций, не позволял себе никаких жестких угроз и описаний прекрасного будущего в адрес украинского режима. Был настроен на конструктив и позитив, протягивал Украине руку — даже несмотря на то, что она постоянно пыталась в эту руку плюнуть.

Однако на днях принцип «хорошего и плохого полицейского» дал сбой. Владимир Путин дал интервью, в котором кому-то напомнил разгневанного питона Каа, общающегося с бандерлогами. Российский лидер крайне жестко прошелся по украинскому режиму и западной политике в отношении этого режима. Заявил, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для российской власти, поскольку «уменьшается подлетное время» американских ракет к Москве (большой привет всем сказкам о «суверенной Украине, которая сама принимает решение входить ей в НАТО или нет). Сравнил украинский подход к жителям страны — деление на «коренные, первосортные, второсортные категории людей» — с практикой нацистской Германии (большой привет сказкам о киевском маяке демократии для российского Мордора). Заявил, что Украина является порождением советского периода (большой привет всем сказкам о тысячелетней истории украинской государственности и великих черноморских копателях). Ну и, наконец, изложил диалог Байдена и Зеленского, вложив в уста американского президента слова из серии «ты рановато вылез» (большой привет сказкам о равноправном разговоре главы США с номинальным руководителем Украины, который в этом разговоре мол дал Байдену ЦУ для переговоров с Путиным).

Блицопрос: Андрей Золотарев про интервью Путина об Украине © Facebook, Золотарев Андрей

Вопрос в том, кому?

Три направления

Путин посылает сигнал украинской стороне? Теоретически вполне возможно. Владимир Путин мог попытаться донести до Владимира Зеленского мысль о том, что выданный последнему кредит доверия исчерпан. Что российская сторона больше не верит в то, что Зеленский сможет реализовать предвыборные обещания и вернуть на Украину мир. Что России категорически не нравятся намеки Киева о возобновлении войны на Донбассе. Что Россия устала ждать и надеяться на то, что Владимир Зеленский найдет в себе мужество поставить на место (которое у стенки) украинских нацистов, пойдет навстречу выбравшим его адекватным украинцам и начнет выполнять Минские соглашения, выполняя тем самым достигнутые с ним договоренности в рамках Нормандского формата. И что если Владимир Александрович в ближайшее время не образумится и не возобновит конструктивный переговорный процесс, то Владимир Владимирович будет вынужден переходить от увещеваний к порке. Ибо если конкретный человек не понимает через голову, то поймет через другое место.

Путин провёл красные линии в отношениях с Украиной © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Путин посылает сигнал российскому народу? Эта версия имеет право на существование. Так уж получается, что Владимир Владимирович для россиян является альфой и омегой власти, олицетворяет собой все российское государство. И поскольку российские люди (куда менее выдержанные, чем Путин) хотят более жесткой политики России в адрес перешедшей все берега нормальности Украины, то они уже много лет требуют более жесткой риторики от президента. И сейчас — под выборы, где перед партией власти стоит серьезная задача сохранить большинство — Владимир Владимирович отвечает на чаяния народа. При этом — еще раз понимая — что требовать чего-то от украинской стороны бессмысленно.

Требовать можно и нужно от других — от американцев, контролирующих киевскую политику. И вот именно им адресовано выступление Владимира Путина. Уже очевидно, что украинская тема станет главной на переговорах между Путиным и Байденом (которая пройдет меньше чем через неделю). Каких-то прорывов на них не ожидается, однако стороны надеются, что президентам хотя бы удастся обозначить друг другу «красные линии» в интересующих вопросах и договориться их не пересекать. Вот российский лидер публично обозначает американцам свои позиции, свои красные линии в украинском вопросе. «Нет» вхождению Украины в НАТО. «Нет» никаким подвижкам — включая какие-то американские сущностные гарантии — в этом вопросе. Нет дискриминации русских людей на Украине. Ну и так далее — слушайте само интервью и то, что там сказано между строчками.

Услышит ли Джозеф Джозефович красные линии Владимира Владимировича, учтет ли их? Ответ на этот вопрос мы узнаем по итогам российско-американского саммита. Причем не сразу после его завершения, а исходя из тех действий, которые будут предпринимать на Украине Соединенные Штаты. Сами или же руками своих украинских подопечных.