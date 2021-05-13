Украинский национализм безнадёжно провинциален. Настырно пытаясь изобразить Украину великой европейской державой, он является наглядным воплощением комплекса неполноценности определённой части украинского социума

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Существует как бы две ипостаси украинской национальной идеи — пресмыкательство перед теми, кого их внутреннее «Я» признаёт за высший сорт людей, и невероятное высокомерие к тем, кто — по мнению расово-правильного патриота — занимает подчинённое положение по отношению к «титульной нации». Психология холопа легко уживается с замашками сатрапа — словно у домашнего тирана из числа барской дворни.

Так, один из самых известных порохоботов и ненавистников всего русского Мирослав Гай заявляет: «Нам нужно объединять культурное пространство с Европой, с США, с цивилизованным миром… Потому что когда вы приезжаете туда — отвезите туда свою бабушку, она будет шокирована. Просто покажите, отведите её в магазин, покажите, что цены на продукты в Европе такие же, как на Украине».

Но при этом, считает пан Мирослав, в обязательном порядке надо отказаться от всего русского: «Это и гуманитарная защита в виде того, что вы смотрите не условного Киркорова, а смотрите классную украинскую музыку, которая, благодаря квотам на украинском телевидении, цветёт! Соответственно, вы попадаете под влияние Украины, а не пропагандистских песен, которые они там поют, соответственно, вы смотрите украинские фильмы, а не русские».

О героях иных времен. Нация, выбравшая нацизм © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Владимир Быстряков. — Публика голосует ногами в шоу-бизнесе. Ей не впендюришь местного гения вместо любимого певца».

А чтобы соскоблить глянец с туристических фото, достаточно оказаться в арабских кварталах Парижа или чёрных районах Вашингтона. Я уж не говорю, чтобы пожить жизнью рядового европейца — да так, чтобы с уплатой всех налогов (к чему, подозреваю, грантоед и «волонтёр» Мирослав Гай не приучен физически). Поучительно также столкнуться с местной ювенальной юстицией, доносительством и многими другими вещами, о которых восторженные провинциалы предпочитают умалчивать. Иначе их собственная история взлёта из Кацапетовки до Бруклина окажется не такой уж и впечатляющей.

Хочу подчеркнуть: истории переезда бывают разные — и настоящая любовь, и политическая эмиграция (автор сам из таких), и необходимая работа. Я говорю о людях, настаивающих на том, что «цивилизованная жизнь» (по выражению Мирослава Гая) существует исключительно вдали от Киева или Харькова, а сама Украина под «чутким руководством» украинских как бы «патриотов» должна маршировать туда, где хорошо чьей-то загадочной бабушке, которую только и должны интересовать цены в тамошнем магазине.

Родина — это не там, где хорошо грантоедам. И не факт, что на родине всё может быть идеально, но именно её обустраивали, как могли, поколения наших предков. Наплевать на её судьбу — значит в какой-то степени предать их всех. Как предаёт человек самого себя, демонстративно отказываясь от родного языка, истории своего народа, реальных свершений своих родителей. Собственно, так и поступают многие майданщики, пытаясь оправдать своё личное отступничество ценами в чужих магазинах. Инфантилизм на грани слабоумия.

Позиция эта изначально ущербна, а потому нуждается в психологической компенсации: от пресмыкательства перед «цивилизованным миром» до зазнайства перед «миром нецивилизованным», в нашем случае — ненавистным до колик миром русским. Миром огромного государства, всемирно известной культуры, великой истории, частью которой является и нынешняя Украина — с её полями легендарных сражений, построенными на Диком поле городами, многомиллионным русскоязычным населением.

Однако не только русские или русскоязычные не дают покоя раздухарившемуся «домашнему тирану» (он же покорная челядь на барском дворе). Сколько уж было провокаций против украинских венгров, болгар, евреев… Потому что суть местного национализма, как мы знаем из их речовок, «памятай, чужинець, — здесь господар украинец». Что, впрочем, никак не мешает им продавать украинскую землю и заводы тем самым «чужакам», которые являются истинными господарями постмайданной Украины — что бы там ни орали уличные нацики.

Любопытно другое. Мирослав Гай и иже с ним якобы ведут Украину в западный «цивилизованный мир» (представление о котором, похоже, проистекает из их детской мечты о модных джинсах), а потом очень удивляются, что реальность не совпадает с их мечтой. Никто Украину не одаривает деньгами, не вкладывает в неё гигантские средства (как это было в своё время с Польшей), иногда даже поругивают за недостаточную проворность в сбрасывании с себя последней одежды.

Украинские «патриоты» маршируют в Европу, которой нет, на Запад, который и сам вступил в полосу преобразований, которые вряд ли понравятся местным радетелям национальной и расовой чистоты. Так, выступая перед Конгрессом и говоря об угрозах для Соединённых Штатов, Джо Байден заявил: «Превосходство белых — это терроризм, и мы тоже не собираемся его игнорировать. Мои дорогие американцы, послушайте, мы должны собраться вместе, чтобы исцелить душу этой нации». И рецепты этого лечения чрезвычайно далеки от идеалов «белого вождя» Андрея Билецкого и его многочисленных «коллег».

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

Прозрения иногда касаются мыслительных способностей политических провинциалов, хотя принимают настолько карикатурные формы, что поневоле хочется их процитировать — так что возьмём следующую цитату за эпилог.

На очередной акции ультраправых в Киеве заместитель главаря группировки «Традиции и порядок» Александр Смаглюк заявил: «Сепаратисты и коллаборанты хотят нас разделить по языковому, национальному признаку, а что делают феминистки? Они пытаются разделить нас по половому признаку. То есть противопоставить женщин мужчинам, гетеросексуалов — гомосексуалистам и так далее. Это противопоставление — разделяй и властвуй. Однако когда мы хотим, чтобы на украинской земле властвовали исключительно украинцы, они хотят, чтобы конечным бенефициаром и владельцем Украины были совсем не украинцы».

Молодому человеку, который наверняка считает себя «патриотом», видимо, невдомёк, что и он сам со своим зоонацизмом, и ультралиберальная помешанность на гендере, и животная русофобия, и вопрос чужого владения Украиной являются различными частями общей картины. И пока он и его коллеги будут мыслить категориями типа «исключительно украинцы», здесь ничего для украинцев не останется.