Киевские политтехнологи, полагающие, что память народа регулируется исключительно телевизором и социальными сетями, заигрались. Но, к сожалению, главной жертвой поклонников социал-дарвинистских теорий станут не они, а вся Украина

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов День Победы относится к таким праздникам, значение которых можно попытаться опаскудить (что режим старается посильно делать), но нельзя унизить. Пошлость рассуждений о том, что «пили бы баварское», «УПА* воевала на два фронта», СС «Галичина» — это «сичевые стрельцы» и т.п., рано или поздно утянет эту лживую идеологическую конструкцию на дно — конечно, если настойчиво заниматься разоблачением официальной лжи.

Ну, а пока всерьёз рассуждающий о вкладе ваффен-СС «Галичина» в победу над Гитлером выглядит просто идиотом. И доверчивых граждан, которые верят такому идиоту, возможно, нельзя допускать к сложным механизмам — по причине общего слабоумия. Обратите внимание на выражения лиц уличных националистов, вроде Жеки Карася, экзальтированной майданной толпы или зверюг из добробатов.

9 Мая — это праздник победы не только над вчерашним гитлеризмом, но и над сегодняшним уродством. Целый народ не может быть уродлив, что и доказали события по всей Украине — с их памятными шествиями, энтузиазмом в социальных сетях, высочайшими рейтингами посвящённых Дню Победы телепрограмм.

«Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся», — в своё время справедливо отметил Верховный главнокомандующий. И народ Украины — это не только Бандера, Парубий или Зеленский. Под наносным всегда таится главное.

Отдавая себе отчёт в истинной глубине народных чувств, наследники коллаборантов пытаются примазаться к чужой славе. Например, в Харькове 9 мая местные ультраправые и «ветераны АТО» попытались устроить некое действо, чтобы соединить воедино славу народа-победителя с обидой битых им националистов. Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших © РИА Новости, Лев Устинов / Перейти в фотобанк

«Мы ценим подвиг всех украинцев, воевавших за независимость и свободу родной страны, включая советских солдат, бойцов УПА, которые боролись сразу против двух вражеских сил: большевиков и нацистов, и воинов современной войны с российскими наёмниками», — прокомментировал мероприятие один из его организаторов, заместитель председателя областной общественной организации «Союз ветеранов АТО» Юрий Корсунов.

Пану Корсунову даже в голову не приходит, насколько он сам себе противоречит — вспоминая подвиг советских солдат и ставя их в один ряд с боровшимися против них же боевиками УПА, упоминая «ветеранов АТО» и противопоставляя их неким «российским наемникам» — а на самом деле сотням тысяч обычных жителей Донбасса (где, к слову сказать, День Победы празднуется безо всяких надуманных ограничений).

Одновременно пресс-служба СБУ сообщает о задержании целой банды героических «ветеранов АТО», которые похищали людей, пытали их и требовали выкуп. Подобных «национальных героев» на Украине развелось немерено. Вспомним, например, убийство Павла Шеремета. Во время боевых действий в Донбассе будущие фигуранты уголовного дела (в частности, Грищенко-Буча) занимались тем, что переодевались в форму «Беркута», специально надевали на себя георгиевские ленточки и занимались — якобы от имени ЛДНР — разбоем.

«В продолжение характеристики фигурантов вашему вниманию — фотосессия героев, называвших себя воинами и волонтёрами, переодевавшихся в форму сотрудников милиции с георгиевскими лентами, совершая провокации, насилие, убийства, набеги и грабежи жителей Донбасса, — комментировал опубликованные фото известный юрист Андрей Портнов. — Это важно, чтобы понять, кого и с какими моральными качествами защищали украинские спецслужбы от самых гнусных и позорных преступлений в период правления режима Порошенко».

Неподсудные. Жизни нациков имеют значение в статье «Жизни нациков имеют значение». И новые примеры нам подбрасывает сама жизнь: министр МВД Арсен Аваков запретил своим подчинённым привлекать к ответственности очередного «ветерана АТО» из Тернопольской области, который «в рамках самообороны» зарезал человека (как ранее поступил «патриот» Сергей Стерненко).

Полиция преследует не националистов и убийц (что часто одно и то же), а тех, кто им противостоит, — вплоть до детей. В Черкассах правоохранители разбираются со школьниками, которые на День Победы нарисовали праздничные картинки с «запрещённой символикой», которую ранее могли видеть на наградах своих прадедов. А там и звёзды с серпом и молотом, и гвардейская лента… Но почему-то отсутствуют вольфсангель «Азова» и эсэсовские руны «Галичины».

Господин Зеленский вынужден лично ликвидировать пробелы в новейшей украинской истории: рассказывает, что Сталин не давал в 1943 году водружать жёлто-блакитный прапор, а антигитлеровская коалиция освободила столицу Испании. После Дня Победы. Что на самом деле произошло в Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В обращении Зеленского на День Победы говорится, что в Киеве в 1943 году было невозможно представить сине-жёлтый флаг! А он не в курсе, что этот флаг использовался нацистами на оккупированной Украине наряду со свастикой?— саркастично замечает политолог Владимир Корнилов. — И верхом безграмотности является его [Зеленского] утверждение, что антигитлеровская коалиция, оказывается, и Мадрид от нацизма освободила. А Зе не напомнит, чьи войска в победном 1945-м вошли в освобождённый Мадрид? Интересно, что у него по истории в школе было?»

Однако дело вовсе не в школьных оценках. Я знавал институтских преподавателей «Истории КПСС», которые в считаные месяцы становились ярыми антисоветчиками. Дело в сознательной, планомерной подмене понятий — часто грубой, иногда завуалированной, которая к истории в принципе никакого отношения не имеет. Что, к сожалению, общей безграмотности отнюдь не исключает — систему образования разваливают в числе прочего и для этих целей.

День Победы или день сопротивления? О том, что происходило 9 мая в Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На днях Конотопский суд признал виновным местного жителя, который в социальной сети несколько раз отметил неугодные режиму материалы. В частности, как сказано в материалах дела, поставил лайк под «иллюстрацией в виде красной пятиконечной звезды, внутри которой изображены элементы государственного герба СССР в виде серпа и молота, под которыми имеется надпись: "Один народ"; над указанной звездой изображены государственные флаги Российской Федерации (бело-сине-красный), Украины (жёлто-голубой) и Республики Беларусь (красно-зелёный), а также текст следующего содержания: "Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнуть действующую власть Киева! Только тогда мы сможем объединиться в составе России, Белоруссии и Украины по принципу Триединства!!! Кто согласен — Лайк и Репост! Наша сила — в единстве!»

Понимая, что за публичное выражение симпатии к идее объединения трёх братских народов люди могут получать реальные сроки, не прошу лайкать или распространять данную статью в украинских социальных сетях. Но призываю задуматься: действительно ли майданные власти имеют моральное право считать себя наследниками Великой Победы? Сколько статей Конституции и законов Украины они сами брутально нарушили за последние семь лет? И не являются ли они — на фоне продолжающегося этноцида, тарифомора и гомерической коррупции — сами врагами украинского народа?

Такими же, как и их давние предшественники — прогитлеровские коллаборационисты.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.