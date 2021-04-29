Очень похоже, что стратегия Вашингтона на украинском направлении качественно трансформируется

Арахамия попросил Конгресс США о военной помощи Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2014 — бронежилеты, двадцать станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A, 35 бронеавтомобилей HMMWV и полевой госпиталь. В следующем году — вновь «хаммеры» и пять скоростных катеров. В 2016 и 2017 — беспилотники, приборы ночного видения, радиостанции, HMMWV в медицинском эвакуационном варианте. Перелом происходит в 2018, когда начинаются поставки летального вооружения. Украина получает 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним. На Javelin украинская армия возлагала большие надежды, считая, что они способны обеспечить колоссальное преимущество на линии соприкосновения, однако по условиям американцев комплексы не могут применяться непосредственно на фронте. Их можно будет использовать только в случае полноценной «российской агрессии».

В 2018 году военная помощь США Украине оценивалась в триста с лишним миллионов долларов, примерно столько же было выделено для закупки военной техники и в 2019. Но в 2020 сумма почти удваивается — Вашингтон тратит 510 миллионов.

Пролог к встрече Путина и Байдена: госсекретарь США летит на Украину © Twitter, Secretary Antony Blinken

Сложную технику будут устанавливать и настраивать западные специалисты. А это означает, что военнослужащие НАТО фактически будут принимать участие в конфликте на стороне Украины. Кстати, в Киев регулярно прибывают военно-транспортные самолеты с грузами, о которых мало что известно. Эксперты считают, что на линии соприкосновения разворачивают комплексы радиоэлектронной борьбы, что косвенно подтверждается сообщениями о проблемах, с которыми сталкиваются беспилотники ОБСЕ. Они зачастую не в состоянии работать в зоне конфликта из-за того, что сигнал управления глушится с украинской стороны.

Пока конкретики в вопросе о том, что именно Вашингтон намерен отправить на Украину, немного, хотя высказываются предположения, что система украинского ПВО будет усилена за счет зенитно-ракетных комплексов Patriot. Еще в середине апреля глава Офиса президента Андрей Ермак требовал от США начать их поставки, утверждая, что украинская армия сдерживает агрессию России «ради всего Запада». В любом случае линейка поставляемых вооружений явно будет серьезно расширена.

100 дней Байдена: какое значение для президента США имеют Россия и Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Это, похоже, прекрасно понимают в Киеве, где милитаристская риторика последних месяцев недавно сменилась миротворческими призывами и разговорами о допустимости только политических и дипломатических средств урегулирования конфликта. Серьезным сдерживающим фактором остается российское военное присутствие возле украинской границы. Значительная часть вооружений, переброшенных сюда ранее, останется там до следующих крупных маневров "Запад-2021", которые пройдут в сентябре.

В целом нельзя сказать, что ситуация полностью предсказуемая, однако все же похоже на то, что намечавшегося обострения все-таки удастся избежать благодаря усилиям России.