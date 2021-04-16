Печально наблюдать в какое болото неумолимо погружается Украина, как вырождается страна, а ее трудолюбивый народ сознательно и целенаправленно обращают в агрессивный сброд. Торжествует подлость, стукачество, доносы

Очередная отвратительная история произошла в Харькове. За комментарий в социальной сети толпа «патриотов» начала травлю доцента Харьковской государственной академии культуры Натальи Семейкиной. Поводом послужило ее высказывание, что в 2014 году события на Донбассе начинались отнюдь не так, как их преподносит майданная пропаганда:

«Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, которые пишут правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют, — в запале спора написала госпожа Семейкина. А после того, как «патриоты» начали обзывать ее «ватой», смело ответила: «Надо еще заслужить называться ватой, поскольку у вас и таких определений не будет. Ничего за 30 лет сами не сделали и не научились. Только оскорблять и кричать речевки. Сотворите что-то такое, чтобы из страны никто никуда не сбегал, нормально трудился, учился и лечился. Особенно если с интеллектом не слишком».

Для украинских просторов интернета — вполне сдержанно. Но как это водится у демократов-майданщиков, в ход сразу пошли доносы, истерика в прессе, пикет неонацистов у ВУЗа, где преподаёт их обидчица. И разумеется, реакция коллектива высококультурного заведения: «Коллектив Харьковской государственной академии культуры считает необходимым высказать возмущение касательно высказываний [в оригинале — косноязычно «висловити обурення стосовно висловлювань»] в социальных сетях преподавателя кафедры гуманитаристики и искусствоведения ХГАК Н. Симейкиной. Считаем подобные высказывания недопустимыми и такими, что полностью дискредитируют пани Симейкину как преподавателя учебного заведения. Одним из ключевых направлений деятельности Харьковской государственной академии культуры есть патриотическое воспитание соискателей образования, формирование национальной свидомости и достоинства путём приобщения молодого поколения к наилучшим традициям украинской культуры».

Одновременно молодые и воспитанные в свидомых традициях «патриоты» из неонацистской группировки «Фрайкор» у входа в ВУЗ развернули баннер с глумливым лозунгом «Вата в голове? Нет места на кафедре», и призвали студентов устроить преподавателю бойкот. О возможности увольнения неугодной сотрудницы заявил и первый проректор академии Юрий Лошков: «Если она действительно имеет такую точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место в качестве преподавателя, как украинского педагога».

«Кто написал четыре миллиона доносов», а теперь во всяческих ВУЗах клеймит позором тоталитарное прошлое? Это они — «лучшие люди города». Вспоминается замечательная пьеса Евгения Шварца «Дракон»: «Разрубишь тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушней, и только… Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души…».

Собственно, написанная в разгар великой войны с фашизмом пьеса Шварца как раз и описывала рабскую психологию обывателя в тоталитарном обществе. Увы: пресмыкательство, конформизм, травля неугодных — это сегодняшний день охваченного национал-истерией украинского общества. Травля и доносы на преподавателей реальность не только Харькова, но и Одессы, Днепропетровска, Киева… Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

Можно вспомнить, к примеру, недавнюю кампанию шельмования известной поэтессы и профессора Киевского педагогического университета им. Драгоманова Евгении Бильченко, которую буквально выдавили из ВУЗа за ее высказанную в социальных сетях лояльную позицию по русскому языку. А «Днепровская политехника» уволила одного из самых заслуженных своих профессоров — философа Валерия Громова, который читал лекции на русском языке, о чем и донесла одна из студенток.

Весьма показательно в этом отношении, как изображали себя «не знающих русский язык» прокуроры в деле арестованного политолога Юрия Дудкина. Что отнюдь не помешало им негативно оценить его русскоязычные тексты. Как сообщает правозащитник Павел Волков, политологу инкриминировались «иронические высказывания об отсутствии в Украине свободы слова и о культивировании в Украине нацистской идеологии», за что представители обвинения требовали назначить господину Дудкину наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Инакомыслящих на Украине можно не только травить, изгонять, шельмовать, но даже убивать. Сегодня исполняется шесть лет со дня убийства писателя Олеся Бузины. Его убийцы Андрей Медведько и Денис Полищук отпущены на свободу, безнаказанны и до сих пор являются видными «активистами» националистического движения и «общественниками» — тот же Медведько стал членом Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины. Егор Холмогоров: Бузина спас честь Украины ценой собственной жизни © Facebook, Egor Kholmogorov

Убийство «сепара» в глазах «патриотической общественности» фактически является смягчающим обстоятельством. Любого неугодного вполне можно уничтожить ради великой майданной цели. Например, в ленте известного политолога Владимира Корнилова недавно мелькнул характерный комментарий выпускника факультета правоведения (!) Киевского института международных отношений, некоего Андрея Иванова, ныне проживающего в Объединенных Арабских Эмиратах. «Надо было стрелять и давить гусеницами!!! — комментирует он воспоминания как жители Донбасса пытались голыми руками остановить бронетехнику ВСУ. — В Одессе уничтожили 48 адептов русского мира и на этом всё закончилось. И живут одесситы без комендантского часа, обстрелов и других "прелестей" русского мира».

Они ничтоже сумняшеся приписывают Сталину фразу «нет человека — нет проблемы», но это именно их мировоззрение. Сейчас этой публике правительство Зеленского сделало воистину царский подарок — особую систему разбирательства для «активистов Майдана», «ветеранов АТО» и «волонтёров».

«У нас теперь другие общественные отношения, в рамках которых слова "политика" и "правосудие" имеют совершенно другие значения. Отношения, которые лучше всего описываются термином "феодальные", — отмечает украинский журналист Вячеслав Чечило, — "Патриоты" являются одним из привилегированных сословий. И, исходя из своего статуса, они требует вполне понятные и правильные для них вещи. 1) чтобы патриотов не судил суд, которым судят остальных, и тем более, чтобы патриотов не судил судья-"ватник". Ведь это абсурд, учитывая, что "ватники" находятся ниже всех по социальному статусу. 2) чтобы государство официально признавало статус-кво — неравноценность жизни патриота и представителя более низких сословий. Как заявил вчера сам Стерненко на суде, Сергей Щербич, которого он похищал, состоял в партии "Родина", а потому является "сепаратистом" Т.е. де-факто парией в новой системе отношений, неприкасаемым. Судить "патриота" за похищение "ватника" так же неуместно, как и судить за "жаренных колорадов"».

Собственно, упомянутый Сергей Стерненко так и остаётся безнаказанным — пребывает за совершенные похищение, пытки и убийство человека под мягким домашним арестом, хотя уже осуждён на 7 лет колонии (сравните с затребованными пятнадцатью годами за «иронические высказывания» Юрия Дудкина). А теперь Стерненко — как участник «Евромайдана» — подпадает еще и под юрисдикцию особого совета при президенте.

К слову сказать, на днях отличился и его папаша, Вячеслав Стерненко, который напал на женщину — контролера счетчиков воды. Об инциденте украинским журналистам рассказал глава совета Мологской громады Олег Нимачук: «Елена Маципура проверяла счетчики воды, зашла вечером с разрешения жены Вячеслава Стерненко к ним во двор. Отец Стерненко, Вячеслав Александрович, был уже выпивший. Начал скандалить, угрожать, сорвал с нее сережку, несколько раз толкнул. Сережку сорванную так и не нашли…». Вы верите, что «отец героя» понесёт заслуженное наказание?

Прямым результатом так называемой «революции гидности» стали не только военный конфликт на Донбассе, массовое обнищание населения, невосполнимый откат страны на десятилетия назад. Ее сутью является разрушение гражданского равноправия, построение кастового общества «козаков» и «свинопасов» (как того и хотели отцы «интегрального национализма»). Первым можно безнаказанно тиранить, а вторые не имеют права даже высказать недовольство происходящим смертоубийством.

И есть ещё гадостная прослойка дворни — тех, кто любой ценой хочет выслужиться перед новыми хозяевами, а потому неутомимо тявкают, травят, доносят. На их улице тоже свой праздник — «революция подлости».