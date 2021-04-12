В субботу Зеленский сгонял в Стамбул

Это был настолько пустой визит украинского президента, что только отдельные паникёры в России усмотрели в содержании переговоров некие намёки на очередной эрдогановский «нож в спину». Даже на Украине и даже провластные СМИ особыми восторгами не отметились. Оппозиционные же и вовсе воспользовались случаем в очередной раз пнуть бывшего популярного юмориста, ставшего смешным политиком, за бессмысленный вояж.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Октябрьский и апрельский визиты похожи настолько, что, если пропустить дату, то сообщение полугодичной давности можно принять за вчерашнее. Те же разговоры о «деоккупации» Крыма, «Крымской платформе», военно-техническом (совместное строительство боевых кораблей и беспилотников) сотрудничестве с Турцией, перспективах «урегулирования» в Донбассе.

Впрочем, были некоторые отличия (не в пользу Украины). В октябре подписали три документа: меморандум о проектах в военно-промышленной области, рамочное соглашение о направлениях сотрудничества в военной сфере и протокол о планах и задачах в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, инфраструктуры и таможенной политики. В апреле была подписана только одна декларация — о том, что стороны предполагают «активизировать, продолжать, подтвердить, поддержать, усилить, координировать» и т.д.

Как октябрьский, так и апрельский документы никого ни к чему не обязывают и фактически являются простым пересказом содержания переговоров. Летать для подписания таких бумаг президенту — себя не уважать. Даже подписание более важных межведомственных и межправительственных соглашений, определяющих конкретный порядок экономического сотрудничества в конкретных отраслях, или, допустим, какой-нибудь конвенции о рыболовстве спокойно поручают послу — не гонять же из-за пустяков туда-сюда целые делегации занятых людей из нескольких ведомств. А посла, среди прочего, для того и держат, чтобы он от имени страны всякие бумаги подписывал.

Зеленский и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Украины и Турции © Офис президента Украины Эрдоган — через территорию Турции должно пройти одно из ответвлений китайского логистического проекта «Один пояс — один путь». Это обещает повышение роли Турции как транзитёра азиатского экспорта в Европу и неплохие доходы турецкому бюджету, частным и государственным компаниям.

Но, как показывает опыт Украины, которая тоже лет пять назад мечтала о китайском транзите через свою территорию, то, что может пройти, не обязательно пройдёт. Китайцы очень обидчивы и любят бить обидчиков юанем. Поэтому говорить об инвестициях в страну, которая только что нагло обманула китайцев, причём обманула по поручению США, с которыми у Эрдогана тоже отношения не ахти, турки не стали. Они же не украинцы — себе в ущерб не действуют.

В сухом остатке. Во-первых, Эрдоган заявил, что поддерживает стремление Украины в НАТО. Турция это стремление уже двадцать пять лет на словах поддерживает, от этого никому ни холодно ни жарко. Для приёма в НАТО необходим консенсус всех членов. Украина представляет из себя слишком жалкое, душераздирающее зрелище, чтобы рассчитывать на такое счастье. Так что и Эрдоган может смело «поддерживать стремление», которое всё равно не может быть реализовано.

Во-вторых, турки согласились поучаствовать в строительстве квартир для тех татар, которые покинули Крым. Вроде собираются построить 500 штук. Надеюсь, что Джемилёв с Чубаровым не всё себе заберут и семьям простых террористов тоже что-то перепадёт. А то ещё в Крым захотят вернуться. Пусть уж лучше осваивают украинские просторы.

В-третьих, Эрдоган подтвердил непризнание Крыма российским. Ну так тех, кто полуостров российским признал, по пальцам одной руки пересчитать можно. Даже Китай Крым российским не признал, даже Белоруссия не признала, которая вроде как с Россией «единое государство». И это естественно. Государства не любят торопиться с признанием территориальных изменений, если они оспариваются. В таком случае проще позицию не менять — за это трудно предъявить претензию. Россия тоже Абхазию и Южную Осетию признала только после войны 08.08.08, когда обнаглевший Саакашвили атаковал российский миротворческий контингент в Цхинвале. Приднестровье и ДНР/ЛНР Москвой де-юре не признаны до сих пор, хоть де-факто она не просто их стратегический союзник, но единственный гарант существования.

Формально Турция Крым российским не признаёт, но неформально всё больше турецких компаний с полуостровом работает, и это главное. Признание же — дело наживное.

В-четвёртых, Эрдоган выступил за мирное урегулирование в Донбассе. Хоть Киев каждый раз и пытается убедить всех, что турки поддерживают его позицию, это, мягко говоря, не так. Уже в октябре Эрдоган подчёркивал, что мирное урегулирование должно быть достигнуто исключительно путём переговоров между Киевом и ДНР/ЛНР. Такой подход кардинально отличается от украинской концепции урегулирования, которая предполагает, что Донбасс сдаётся или его завоёвывают ВСУ. На сей раз президент Турции был ещё конкретнее, подчеркнув, что урегулирование в Донбассе должно быть достигнуто в соответствии с буквой Минских соглашений. Тех самых, которыми Киев не считает себя связанным. Так что в этой части, хоть стороны и сделали вид, что всё в порядке, не став педалировать разногласия, позиции диаметрально противоположны, и сближение не предвидится.

В-пятых, турецкий лидер ничего не сказал о вожделенных Зеленским «Байрактарах». Российские паникёры любят кричать о том, что «Эрдоган продал Украине беспилотники». Корректнее было бы сказать, что Эрдоган не воспрепятствовал выгодной для его страны сделке. Дело в том, что против Украины не введено международное оружейное эмбарго, и она имеет право закупать всё, что хочет — автоматической блокировки нет. Эрдоган мог бы запретить продажу беспилотников Киеву (у него для этого власти достаточно), но с какой стати он должен это делать?

Турецкому производителю надо зарабатывать, пока «старшие товарищи» его не потеснили. Между тем в России уже разработаны более десятка перспективных моделей беспилотников, часть из которых обещает быть дешевле и технологичнее турецких, а часть из того, что Москва уже производит, Анкара просто не в состоянии произвести. Удовлетворив потребности своей армии, Россия, ясное дело, начнёт поставки на мировой рынок. Китай уже начинает предлагать свою продукцию, с которой Турции конкурировать всё сложнее.

Наконец, Киев давно уже закупает израильские беспилотники, попадали на вооружение ВСУ и китайские образцы (возможно, приобретённые у третьих стран), почему Анкара должна отказываться от покупателя? Другое дело, что в этот раз Зеленский хотел получить беспилотники бесплатно (ибо деньги кончились, а МВФ не даёт). Поэтому Эрдоган и промолчал. Бесплатно в Турции и воробьи не чирикают. Как будут деньги — заходите.

В Турции подтвердили закупку Украиной беспилотников «Байрактар» © пресс-служба министерства обороны Украины

Конечно, было бы смешно утверждать, что действия Эрдогана продиктованы большой любовью к России. Да, он испытывает личное уважение к Путину, но защищает он интересы Турции (такая у него работа), а они с российскими не всегда совпадают. Например, в Сирии и Ливии те же самые «Байрактары» бодро сражаются с «Панцирями». В Сирии к тому же поддерживаемые Эрдоганом боевики предоставляют Анкаре повод для оккупации части сирийской территории. В общем, противоречия у нас есть. Впрочем, Москва тоже продаёт оружие не только Турции, но и её врагам.

Выбор между полудохлой Украиной и перспективной бодрой Россией настолько очевиден, что можно с одного раза догадаться, что выберет Эрдоган.

С киевскими правителями он и далее будет вежлив и обходителен (особенно когда у них будут деньги для совершения покупок), но не более того. С Россией Турции предстоит ещё долго жить, а Украина и жизнь настолько несовместимы, что даже вашингтонские хозяева заразились от своих киевских подручных смертельным заболеванием, и надежды на выздоровление у них нет.