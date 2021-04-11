Действия Турции показывают, что она перестает быть не только партнером, но даже попутчиком России. Главное теперь, чтобы появилось желание эти действия увидеть

Кавказские сказки

В Армении есть много поучительных притч. Одна из них рассказывает о мужике, живущим на горе и сделавшем какое-то одолжение Зиме. В ответ Зима пообещала выполнить его пожелание, и он захотел, чтобы она просто предупредила его о своем приходе, дабы мужик успел подготовиться, создать запасы.

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

— Как так, почему не предупредила?

А она ему и отвечает:

— Погоди, уважаемый, а разве три недели назад не видел, как появился снег вооон на той горе вдалеке?

— Ну видел, — отвечает мужик.

— А две недели назад на вон той, которая чуть ближе? А неделю назад на соседней с твоей горой выпадение снега увидел?

— Увидел.

— Так какие ко мне претензии?

Мужик из притчи напоминает нынешнюю российскую власть в рамках отношений между Москвой и Анкарой.

Официально Турция является нашим стратегическим партнером, коллегой и/или попутчиком в ряде региональных процессов и международных проектов.

Окормляющиеся в турецком посольстве политики и эксперты спокойно работают в российском политико-информационном пространстве без всяких ярлыков «иностранный агент», и у отечественных спецслужб нет к ним никаких формальных вопросов.

Да, российские власти (ну или большая их часть) прекрасно понимают, что в будущем Россия и Турция станут как минимум конкурентами, а как максимум соперниками на евразийском пространстве, но при этом они искренне уверены в том, что «Зима обязательно предупредит». Что они смогут вовремя увидеть признаки резкого похолодания в двусторонних отношениях и принять нужные меры.

И, окрыленные своей уверенностью, попросту не замечают выпадения снега уже даже не на дальних, а на ближних горах, снега, о котором даже не предупреждают, а уже во весь голос кричат некоторые эксперты.

Суверенитет

«Разве у них много денег?» Безпалько сказал, как Турция вмешивается в дела России © РИА Новости, Нина Зотина Эрдогану расправляться с республиканской оппозицией и даже строить опасный для России канал «Стамбул».

Там же, где Москва лезет (например, спасает Эрдогана во время попытки переворота летом 2016 года), турецкий президент вряд ли остается в претензии.

А вот Анкара во внутренние дела России лезет.

Во-первых, продолжает финансировать сепаратистские группировки, желающие совершать теракты на территории Российской Федерации, то есть различные крымско-татарские организации, сбежавшие от ФСБ на территорию Украины. И прекращать финансировать не собирается, просто потому, что рассматривает их как часть «турецкого мира», которую Эрдоган обязан поддерживать ради своих амбиций и к вящей радости эрдогановского националистически-исламистского (да, такой микс бывает) электората.

Во-вторых, продолжает образовательно-религиозную работу в ряде регионов РФ, пытаясь отуречить сознание тамошних жителей, сделать их лояльными политико-экономическим интересам не Москвы, а Анкары.

Прежде всего речь о регионах Северного Кавказа, Поволжья и Сибири (то есть тех, которые Эрдоган включает в «тюркский мир»). И в ряде этих регионов местные диаспоры настолько влиятельны, что могут оказывать влияние на историко-культурную политику российского государства.

Нардеп показал беспилотники, которые Турция собирает для Украины © novorosinform.org

Соседи

Еще одной явно виднеющейся снежной шапкой является антироссийская деятельность Анкары в регионах, которые Москва считает своей сферой влияния.

Например, на Кавказе, где одержавшая победу во Второй Карабахской войне Турция укрепила свой контроль над Азербайджаном, внесла разлад в российско-армянские отношения, а также продемонстрировала Грузии (ряд представителей которой хотели нормализации отношений с РФ только для того, чтобы русские как-то сбалансировали резкий рост турецкого влияния на эту гордую закавказскую страну), что игра не стоит свеч, что воле Турции на Кавказе не может противостоять ни Россия, ни Иран, ни даже американцы.

Точно так же Анкара пытается окучивать Среднюю Азию, через экономику и культуру (те же сериалы) пытаясь привить местным концепцию «турецкого мира».

Агрессивная, националистическая и исламистская, эта концепция прямо противоречит интересам Российской Федерации в регионе — Москва его видит стабильным, мультикультурным (ибо между местными странами столько противоречий, что национализм чреват множеством межнациональных и пограничных конфликтов) и светским.

Правда, тут на стороне России выступает Китай, воспринимающий Среднюю Азию в качестве надежного поставщика энергоресурсов и своего безопасного заднего двора. Вряд ли Пекин позволит Анкаре резвиться в этом дворе.

Наконец, Турция лезет в самую проблемную для России сферу влияния — Украину. Лезет и разжигает там войну. За последние годы Анкара не только выстроила тесные политико-экономические отношения с Киевом, но и стала снабжать украинскую армию современным вооружением. В том числе и беспилотниками, при помощи которых украинская армия убивает русских людей.

Эксперт рассказал, чем закончится затея с зоной свободной торговли между Украиной и Турцией © president.gov.ua Владимир Зеленский (с которым даже мало-мальски приличные европейские страны сейчас не общаются из-за его агрессивной политики на Донбассе) приедет с визитом в Анкару, где получит не только заверения о братстве и дружбе, но и, вероятно, новые оружейные контракты. В частности, на поставку новой партии беспилотников.

Да, кто-то скажет, что Турция лезет на Украину потому, что Россия лезет в Сирию. Но этим апологетам турецкого мира стоит напомнить, что легитимация турецкого присутствия в Сирии (в рамках российско-иранско-турецкого триумвирата) произошла только потому, что на то была добрая воля России.

Анкара была одним из главных спонсоров сирийского терроризма и переобулась в прыжке лишь потому, что Москва согласилась учесть ее интересы и дать шанс исправиться. Согласилась, не замечая явных снежных шапок на дальних горах.

Репутация

Наконец, еще одной шапкой является и репутация. Апологеты Турции уверяют, что Эрдоган относится к Путину с уважением — не так, как, например, к американцам и европейцам. Которых он, например, на днях очень жестко унизил в рамках «софагейта» — на переговорах между турецким президентом, президентом Евросовета Жаном Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен европейцам было предоставлено лишь одно кресло на двоих.

Вместо того чтобы потребовать выставить еще одно или развернуться и уйти, евробюрократы сыграли в игру «кто успел, тот и сел». Выиграл ее Жан Мишель, а Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на софу — напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

То есть согласиться с тем, что у нее такой же уровень в дипломатической табели о рангах.

Однако Россию Турция тоже унижает — причем целенаправленно, для демонстрации своего превосходства. Из последнего можно выделить «холостой» перелет командующего российскими миротворцами генерала Муратова в Баку.

Путин рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном и Арменией © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Генерал на самолете вылетел за ними в Азербайджан, в Ереване ждали и гадали, сколько пленных он привезет. В итоге не привез ни одного — по слухам, Алиеву позвонил Эрдоган и потребовал пленных не отпускать. Продемонстрировав и азербайджанцам, и армянам, и россиянам, кто есть хозяин на Кавказе.

И если на эти шаги турецкого султана не отвечать правильным образом, то в следующий раз турецкий снег выпадет уже в российском дворе. Не крымская или поволжская изморозь — настоящий снег.

Так какие претензии к тем, кто призывает отреагировать на снежные шапки, пока еще покрывающие лишь соседние горы?