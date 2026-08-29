https://ukraina.ru/20260829/operatsionnaya-svoboda-pochemu-izmenilis-otnosheniya-zelenskogo-i-zapada-v-pik-eskalatsii--evstafev-1082895366.html

Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев

Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев - 29.08.2026 Украина.ру

Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев

В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, чем вызвана смена отношений между Зеленским и коллективным Западом.Выскажем три... Украина.ру, 29.08.2026

2026-08-29T19:35

2026-08-29T19:35

2026-08-29T19:35

видео

запад

дмитрий евстафьев

владимир зеленский

украина.ру

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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, чем вызвана смена отношений между Зеленским и коллективным Западом.Выскажем три идеи относительно того, почему марионетка Запада, полностью от него зависимая, может позволить себе столь дерзкое отношение не только к имиджу объединённого Запада, но и к его кошельку.Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmirДмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir

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видео, запад, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, украина.ру, видео