Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев - 29.08.2026 Украина.ру
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Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев
Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев - 29.08.2026 Украина.ру
Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, чем вызвана смена отношений между Зеленским и коллективным Западом.Выскажем три... Украина.ру, 29.08.2026
2026-08-29T19:35
2026-08-29T19:35
видео
запад
дмитрий евстафьев
владимир зеленский
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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, чем вызвана смена отношений между Зеленским и коллективным Западом.Выскажем три идеи относительно того, почему марионетка Запада, полностью от него зависимая, может позволить себе столь дерзкое отношение не только к имиджу объединённого Запада, но и к его кошельку.Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmirДмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
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видео, запад, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, украина.ру, видео
Видео, Запад, Дмитрий Евстафьев, Владимир Зеленский, Украина.ру

Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев

19:35 29.08.2026
 
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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, чем вызвана смена отношений между Зеленским и коллективным Западом.

Выскажем три идеи относительно того, почему марионетка Запада, полностью от него зависимая, может позволить себе столь дерзкое отношение не только к имиджу объединённого Запада, но и к его кошельку.

Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.

ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
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ВидеоЗападДмитрий ЕвстафьевВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
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19:35Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев
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