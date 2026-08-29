Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, чем вызвана смена отношений между Зеленским и коллективным Западом.
Выскажем три идеи относительно того, почему марионетка Запада, полностью от него зависимая, может позволить себе столь дерзкое отношение не только к имиджу объединённого Запада, но и к его кошельку.
Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
Выскажем три идеи относительно того, почему марионетка Запада, полностью от него зависимая, может позволить себе столь дерзкое отношение не только к имиджу объединённого Запада, но и к его кошельку.
Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
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