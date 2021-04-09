Очередные пьяные «воины света» открыли огонь из табельного оружия в пассажирском поезде Константиновка - Киев, военнослужащий в учебном центре «Десна» покончил с собой, солдат под воздействием наркотиков застрелился во время видеосъемки... Они вооружены и очень опасны не только для себя, но и для окружающих

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Получается огромный люфт разболтанного государственного механизма, дающий возможность удобно пристроиться огромному количеству непрофессионалов, бездельников, дилетантов. Зачем профессионально разбираться в деле, если можно стать «активистом» или «волонтёром», потом попасть в депутаты, а затем, наговорив кучу ультрапатриотических глупостей, получить ответственный пост, под который система сама аккумулирует деньги. Ещё проще, кажется, только стать «блогером» (что, впрочем, не отменяет предыдущего варианта карьеры).

Майданная волна подняла наверх какие-то удивительные придонные отложения. Давно ли Юрий Бутусов служил руководителем информационного холдинга Социалистический партии, курировал партийную газету «Товарищ» и был идейным интернационалистом, а теперь обрядился в вышиванку и бросается на самоопределенных им «изменников»:

Как заработать на «патриотизме»? Курс для начинающих паразитов украинского общества © image.tienphong.vn Мураев — просто российский агент, на русском языке излагает такие позорные вещи… — повизгивает Бутусов на телешоу «Народ против».

— А кроме эмоций есть аргументы?— перебивает его оппозиционный политик Евгений Мураев.

— Российская агентура работает, и вы тут наглядный пример этого. Так вот, я хочу сказать — обидно слышать ваши слова после десятков погибших на Майдане и 10 тысяч убитых на Донбассе, — давит Бутусов.

— А чего мне должно быть стыдно? Вы просто одобряли эти шесть лет и будете отвечать за это, — отвечает Мураев. Парировать вчерашнему социалисту нечем, и в студии начинается некоторое подобие драки. После чего Бутусов, как и положено «украинскому патриоту», пишет доносы в социальные сети, в СБУ и в МВД… Майданный патриотизм и грязное доносительство — суть одно и то же.

Цирк, который может наблюдать внутри страны каждый телезритель, постепенно становится очевидным всему миру. Во время официального визита в Катар украинская делегация — все эти расфуфыренные сторонники «европейского выбора» — делают непростительную на арабском Востоке вещь: во время переговоров вальяжно закидывают ногу на за ногу, показывая подошвы собеседникам, что является тяжким оскорблением (я уж не говорю про девушку с оголенными коленями из украинской делегации). И это не какие-нибудь мелкие сошки, а «профессионалы» нового призыва — руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Подобное безалаберное отношение к своим обязанностям порождает не просто дипломатические казусы, но отражается на функционировании всего государства. В какой-то момент серьёзные люди просто начинают общаться между собой без участия невменяшек, что и произошло на недавнем видеосаммите Макрона, Меркель и Путина. Какой смысл приглашать к разговору тех, кто не выполняет заключённые договоры, не возвращает долги, ничего не решает в собственной стране, потому что не хочет, не может, не умеет.

Бессмертный назвал две вопиющие ошибки команды Зеленского в Катаре

Формула «каждый народ имеет такое правительство, которое заслуживает» упрощает сложность политических процессов. Например, оба украинских майдана лишь симулировали народный выбор и по существу были государственными переворотами, то есть нарушением ранее высказанной воли народа. Но бесконечно терпеть паскудное, наплевательское к себе отношение — это уже свойство социума.

Когда хам и националист Богдан Матата говорит о жертвах Бабьего Яра как о «никому не нужных крючконосых картавых кривозубых евреях» и не получает за это ни одного судебного иска, это форма соглашательства. Когда неонацистка Алена Семеняка, несмотря на недавний скандал в Австрии, всё же добивается права на стажировку в Польше, это качество системы. Когда фанатики убивают сограждан, это вина общества, которое позволило фанатикам быть безнаказанными и даже пользоваться публичной поддержкой. Ведь эти люди не засланы с Марса, они живут не в безвоздушном пространстве, они тоже часть народа.

Между тотальным равнодушием общества и скверным исполнением функциональных обязанностей членами этого общества есть непосредственная взаимосвязь. Правовое государство — это не рынок, где спрос регулирует предложение, государство — монополист в своём законном праве на насилие. Но если оно плохо выполняет свои обязанности, то политический рынок предлагает свои альтернативы для решения актуальных проблем: мафию, коррупцию, внесудебные расправы, теневую экономику и т.д.

Кроме всего вышеперечисленного нынешняя пустота украинской власти заполняется ещё и иностранным управлением, но только профессиональные дураки могут полагать, что оно действует в национальных украинских интересах. Потому что иностранная профессиональная власть будет работать в интересах прежде всего чужого государства. И жаловаться на это бессмысленно.