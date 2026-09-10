"Не выполняй "задание" незнакомца": как террористы вербуют детей и что тревожит родителей в ДНР - 10.09.2026 Украина.ру
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"Не выполняй "задание" незнакомца": как террористы вербуют детей и что тревожит родителей в ДНР
"Не выполняй "задание" незнакомца": как террористы вербуют детей и что тревожит родителей в ДНР - 10.09.2026 Украина.ру
"Не выполняй "задание" незнакомца": как террористы вербуют детей и что тревожит родителей в ДНР
Незнакомец прислал мальчику ссылку и сообщение: "Поучаствуй в конкурсе – с денежным вознаграждением! – лучшее фото моего города". Мальчик свой город, конечно же, любит, и участвует в конкурсе, ничего не подозревая. Выкладывает в чат фото, и – чудо! Выиграл 2000 рублей. Что же здесь может быть опасного…
2026-09-10T18:58
2026-09-10T18:58
эксклюзив
донецкая народная республика
украина
россия
мария львова-белова
совбез
фсб
украина.ру
мошенники
терроризм
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История этого 13-летнего мальчика из ДНР закончилась хорошо: мальчик поделился радостью с мамой, а мама не стала его ни журить, ни пугать. За фото похвалила и попросила рассказать, что в этом чате происходило дальше. А дальше – конкурс уже на совсем другие фото. Релейных шкафов. Проще говоря – терроризм.Сообщить в полиции и в школе не успели: ссылка была уже неактивна, а чат удалён.Таких историй – множество, и схема всегда одна: зацепить подростка чем-нибудь игровым, азартом, финансовой мотивацией. Об этом в эфире радиопрограммы "Новороссия сегодня" подробно рассказала специалист в области массовой психологии Татьяна Чёрная.Лёгкие деньги, одиночество, любовьЗа первое полугодие 2026 года количество подростков, которые попались на удочку вербовщиков и совершили террористические деяния, увеличилось более чем в два раза, сообщали в Совбезе РФ. Подчёркивалось: основная причина – активные действия Киева по дестабилизации общественно-политической обстановки в России на фоне боевых действий, а дети и подростки для вербовщиков – самая доступная цель."Мне кажется, уже не осталось ни одного человека, который сам или его знакомые, родственники не вовлекались бы в противоправные действия, совершенные мошенниками через интернет, через социальные сети.Есть данные о том, что на Украине работает более 500 кол-центров, которые в день делают более миллиона звонков. В этом году у нас 18 миллионов школьников сели за парты, получается, что за две с небольшим недели эти центры могут обзвонить каждого ребенка. Опасность очень высокая", – предостерегала в интервью РИА "Новости" детский омбудсмен Мария Львова-Белова.Все схемы вербовки детей (впрочем, как и взрослых) играют на чувствах одиночества, неудовлетворённости, незащищённости, отмечают эксперты. Лёгкий и быстрый заработок, азарт пройти на следующий уровень увлекательной игры, романтическое знакомство, попытка защитить родных и близких от выдуманной злоумышленниками угрозы – именно на эти крючки онлайн-кураторы ловят потенциальных террористов.Задания бывают очевидно опасными и преступными, например, сфотографировать передвижение военной техники за небольшое вознаграждение, поджечь банкомат или полицейский участок. Но зачастую вербовщики действуют тоньше: вовлекают ребёнка в "игру", в которой он не понимает, в какой момент начинается реальное преступление. И, конечно, обещают золотые горы: "Даже если тебя поймают, заплатишь штраф – в 10 раз меньше, чем сумма, которую я тебе заплачу".Нередко преступление совершается и во имя "любви". На днях ФСБ сообщила об аресте троих жителей Крыма: они собирали информацию о позициях российских средств ПВО и нефтебаз на полуострове. Мужчинам теперь грозит пожизненное заключение – за госизмену.Всех троих вербовала сотрудница ГУР Украины Марина Кучерак (конечно, им она представлялась разными именами), и знакомилась она с ними для "романтических целей", на сайте знакомств. Рассказывала трогательную историю, что она – крымчанка, волею судьбы была вынуждена уехать на Украину.Все её жертвы – взрослые люди. Что же говорить о молодых парнях и девушках?"Подростки начинают переписываться в сети для любовных отношений, и мальчик говорит девочке: "Пойди ко мне, сфотографируй технику". Это потенциальная угроза – социальные сети, интернет-знакомства, любовные отношения: когда кто-от просит другого сделать что-то потому, что есть эмоциональная привязанность", – объясняет в комментарии для издания Украина.ру уполномоченный по правам ребёнка в ДНР Таисия Чернявская.Именно так злоумышленники чаще всего стараются поймать донецких детей."Дети задают экзистенциальные вопросы"Но по ДНР в этом году статистика обнадёживает. Таисия Чернявская рассказала, что обращалась за данными в прокуратуру и МВД по Республике, и выяснилось, что в 2026 ни одного подобного преступления не зарегистрировали.Но попытки – были."Попытки вербовки пресекали, у подростка вовремя включались мозги, и он понимал, что что-то не так", – отмечает омбудсмен.Дети, живущие в прифронтовых регионах, иногда лучше понимают опасность. Они всё уже видели своими глазами: прилёты, взрывы, удары по домам, гибель соседей.Психолог Татьяна Чёрная обращает внимание на то, что есть и другие моменты, в которых дети из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей чувствуют себя иначе. Конечно, в первую очередь – это тревожность, фоновая, привычная, неизбежный результат того, что боевые действия не заканчиваются уже много лет.И причины для стресса у ребёнка могут быть совсем неожиданные: например, если семья отправится в отпуск в другой – тыловой – регион, и ребёнок впервые видит, что за пределами войны есть жизнь."У ребёнка происходит шок: выезжаешь из зоны конфликта, а там нет комендантского часа, люди ходят по ночам, круглосуточные магазины. Конечно, это вызывает вопросы. И каждый родитель для себя решает, как ответить ребёнку на вопросы. Сейчас, по мере взросления, пошли уже экзистенциальные вроде: "А кто начал войну? А почему люди воюют? А можно ли жить без войны?". Мой ребёнок, наши дети это спрашивают, они пытаются разобраться.Но наши дети здесь очень чётко знают, что нападает украинская сторона, что Украина развязала страну и так далее", – рассказывает Татьяна Чёрная.И все специалисты подчеркивают: это самое главное – научить детей задавать правильные вопросы. Тогда и мошенникам, и террористам будет гораздо сложнее заставить их сломать себе жизнь.Что делать родителямВ ДНР, как и во всех регионах России, ведётся серьёзная профилактическая работа, заверяет Таисия Чернявская. Это и работа с силовыми ведомствами, и с образовательными учреждениями, и информационная – в сети.У уполномоченных по правах ребёнка есть карта действий, в которой один из пунктов – "безопасность действий", объясняла омбудсмен Львова-Белова. В его рамках уполномоченные проверяют цифровую среду, проводят занятия со школьниками и их родителями. Общаются по принципу равный – равному, подростки, которые входят в общественные советы и организации, рассказывают об угрозах своим сверстникам.На федеральном уровне недавно запустили проект "Выход 31" – онлайн-платформу, на которой ребёнок, которого пытаются завербовать, или родитель, который подозревает, что это происходит с его ребёнком, может обратиться за помощью. И обязательно её получит.Подростков предостерегают: никогда не отправляй фото, не переписывайся с незнакомцами, не покупай, что они просят, не иди на встречу, поговори с тем, кому доверяешь."С детьми важно разговаривать, – отмечает Татьяна Чёрная. – Большая проблема в том, что родитель часто вне дома – он вроде бы есть, но его при этом и нет. Мы отвлекаемся, общаемся, смотрим что-то, переписываемся. И с ребёнком нет коммуникации. Это, конечно, плохо. От этого все проблемы с вовлечением детей в какие-то мошеннические схемы, потому что родитель просто не заметил, что с ребёнком что-то произошло."Не потерять контакт со своим ребёнком – главная профилактика таких трагедий, уверена она. И, конечно же, отвечать на острые и важные вопросы.История с мальчиком, которому написал куратор и предложил поучаствовать в конкурсе, с которой мы начали, закончилась хорошо только поэтому: он доверял маме и не боялся чем-то поделиться. Иначе в их семье могло произойти что-нибудь непоправимое.Подробнее: в эфире радио "Новороссия сегодня"
https://ukraina.ru/20260516/fenshuy-demokratiya-tsivilizovannym-mirom-upravlyayut-moshenniki-i-gadalki-1079062204.html
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Мария Лихограй
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эксклюзив, донецкая народная республика, украина, россия, мария львова-белова, совбез, фсб, украина.ру, мошенники, терроризм
Эксклюзив, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Мария Львова-Белова, Совбез, ФСБ, Украина.ру, мошенники, терроризм

"Не выполняй "задание" незнакомца": как террористы вербуют детей и что тревожит родителей в ДНР

18:58 10.09.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© Фото : CC0, Freepik
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Мария Лихограй
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Незнакомец прислал мальчику ссылку и сообщение: "Поучаствуй в конкурсе – с денежным вознаграждением! – лучшее фото моего города". Мальчик свой город, конечно же, любит, и участвует в конкурсе, ничего не подозревая. Выкладывает в чат фото, и – чудо! Выиграл 2000 рублей. Что же здесь может быть опасного…
История этого 13-летнего мальчика из ДНР закончилась хорошо: мальчик поделился радостью с мамой, а мама не стала его ни журить, ни пугать. За фото похвалила и попросила рассказать, что в этом чате происходило дальше. А дальше – конкурс уже на совсем другие фото. Релейных шкафов. Проще говоря – терроризм.
Сообщить в полиции и в школе не успели: ссылка была уже неактивна, а чат удалён.
Таких историй – множество, и схема всегда одна: зацепить подростка чем-нибудь игровым, азартом, финансовой мотивацией. Об этом в эфире радиопрограммы "Новороссия сегодня" подробно рассказала специалист в области массовой психологии Татьяна Чёрная.
Лёгкие деньги, одиночество, любовь
За первое полугодие 2026 года количество подростков, которые попались на удочку вербовщиков и совершили террористические деяния, увеличилось более чем в два раза, сообщали в Совбезе РФ. Подчёркивалось: основная причина – активные действия Киева по дестабилизации общественно-политической обстановки в России на фоне боевых действий, а дети и подростки для вербовщиков – самая доступная цель.
"Мне кажется, уже не осталось ни одного человека, который сам или его знакомые, родственники не вовлекались бы в противоправные действия, совершенные мошенниками через интернет, через социальные сети.
Есть данные о том, что на Украине работает более 500 кол-центров, которые в день делают более миллиона звонков. В этом году у нас 18 миллионов школьников сели за парты, получается, что за две с небольшим недели эти центры могут обзвонить каждого ребенка. Опасность очень высокая", – предостерегала в интервью РИА "Новости" детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Все схемы вербовки детей (впрочем, как и взрослых) играют на чувствах одиночества, неудовлетворённости, незащищённости, отмечают эксперты. Лёгкий и быстрый заработок, азарт пройти на следующий уровень увлекательной игры, романтическое знакомство, попытка защитить родных и близких от выдуманной злоумышленниками угрозы – именно на эти крючки онлайн-кураторы ловят потенциальных террористов.
Задания бывают очевидно опасными и преступными, например, сфотографировать передвижение военной техники за небольшое вознаграждение, поджечь банкомат или полицейский участок. Но зачастую вербовщики действуют тоньше: вовлекают ребёнка в "игру", в которой он не понимает, в какой момент начинается реальное преступление. И, конечно, обещают золотые горы: "Даже если тебя поймают, заплатишь штраф – в 10 раз меньше, чем сумма, которую я тебе заплачу".
- РИА Новости, 1920, 16.05.2026
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Нередко преступление совершается и во имя "любви". На днях ФСБ сообщила об аресте троих жителей Крыма: они собирали информацию о позициях российских средств ПВО и нефтебаз на полуострове. Мужчинам теперь грозит пожизненное заключение – за госизмену.
Всех троих вербовала сотрудница ГУР Украины Марина Кучерак (конечно, им она представлялась разными именами), и знакомилась она с ними для "романтических целей", на сайте знакомств. Рассказывала трогательную историю, что она – крымчанка, волею судьбы была вынуждена уехать на Украину.
Все её жертвы – взрослые люди. Что же говорить о молодых парнях и девушках?
"Подростки начинают переписываться в сети для любовных отношений, и мальчик говорит девочке: "Пойди ко мне, сфотографируй технику". Это потенциальная угроза – социальные сети, интернет-знакомства, любовные отношения: когда кто-от просит другого сделать что-то потому, что есть эмоциональная привязанность", – объясняет в комментарии для издания Украина.ру уполномоченный по правам ребёнка в ДНР Таисия Чернявская.
Именно так злоумышленники чаще всего стараются поймать донецких детей.
"Дети задают экзистенциальные вопросы"
Но по ДНР в этом году статистика обнадёживает. Таисия Чернявская рассказала, что обращалась за данными в прокуратуру и МВД по Республике, и выяснилось, что в 2026 ни одного подобного преступления не зарегистрировали.
Но попытки – были.
"Попытки вербовки пресекали, у подростка вовремя включались мозги, и он понимал, что что-то не так", – отмечает омбудсмен.
Дети, живущие в прифронтовых регионах, иногда лучше понимают опасность. Они всё уже видели своими глазами: прилёты, взрывы, удары по домам, гибель соседей.
Психолог Татьяна Чёрная обращает внимание на то, что есть и другие моменты, в которых дети из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей чувствуют себя иначе. Конечно, в первую очередь – это тревожность, фоновая, привычная, неизбежный результат того, что боевые действия не заканчиваются уже много лет.
И причины для стресса у ребёнка могут быть совсем неожиданные: например, если семья отправится в отпуск в другой – тыловой – регион, и ребёнок впервые видит, что за пределами войны есть жизнь.
"У ребёнка происходит шок: выезжаешь из зоны конфликта, а там нет комендантского часа, люди ходят по ночам, круглосуточные магазины. Конечно, это вызывает вопросы. И каждый родитель для себя решает, как ответить ребёнку на вопросы. Сейчас, по мере взросления, пошли уже экзистенциальные вроде: "А кто начал войну? А почему люди воюют? А можно ли жить без войны?". Мой ребёнок, наши дети это спрашивают, они пытаются разобраться.
Но наши дети здесь очень чётко знают, что нападает украинская сторона, что Украина развязала страну и так далее", – рассказывает Татьяна Чёрная.
И все специалисты подчеркивают: это самое главное – научить детей задавать правильные вопросы. Тогда и мошенникам, и террористам будет гораздо сложнее заставить их сломать себе жизнь.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
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Что делать родителям
В ДНР, как и во всех регионах России, ведётся серьёзная профилактическая работа, заверяет Таисия Чернявская. Это и работа с силовыми ведомствами, и с образовательными учреждениями, и информационная – в сети.
У уполномоченных по правах ребёнка есть карта действий, в которой один из пунктов – "безопасность действий", объясняла омбудсмен Львова-Белова. В его рамках уполномоченные проверяют цифровую среду, проводят занятия со школьниками и их родителями. Общаются по принципу равный – равному, подростки, которые входят в общественные советы и организации, рассказывают об угрозах своим сверстникам.
На федеральном уровне недавно запустили проект "Выход 31" – онлайн-платформу, на которой ребёнок, которого пытаются завербовать, или родитель, который подозревает, что это происходит с его ребёнком, может обратиться за помощью. И обязательно её получит.
Подростков предостерегают: никогда не отправляй фото, не переписывайся с незнакомцами, не покупай, что они просят, не иди на встречу, поговори с тем, кому доверяешь.
"С детьми важно разговаривать, – отмечает Татьяна Чёрная. – Большая проблема в том, что родитель часто вне дома – он вроде бы есть, но его при этом и нет. Мы отвлекаемся, общаемся, смотрим что-то, переписываемся. И с ребёнком нет коммуникации. Это, конечно, плохо. От этого все проблемы с вовлечением детей в какие-то мошеннические схемы, потому что родитель просто не заметил, что с ребёнком что-то произошло."
Не потерять контакт со своим ребёнком – главная профилактика таких трагедий, уверена она. И, конечно же, отвечать на острые и важные вопросы.
История с мальчиком, которому написал куратор и предложил поучаствовать в конкурсе, с которой мы начали, закончилась хорошо только поэтому: он доверял маме и не боялся чем-то поделиться. Иначе в их семье могло произойти что-нибудь непоправимое.
Подробнее: в эфире радио "Новороссия сегодня"
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