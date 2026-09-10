https://ukraina.ru/20260910/kakoe-buduschee-zhdt-ukrainu-posle-voyny-i-poyavitsya-li-u-kieva-samostoyatelnost-v-politike--lukyanov-1083125981.html

Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов

Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов - 10.09.2026 Украина.ру

Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов

В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, какая Украина нам нужна в будущем и не усилится ли военно-политическое влияние... Украина.ру, 10.09.2026

2026-09-10T19:12

2026-09-10T19:12

2026-09-10T19:12

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кирилл буданов*

сша

сделка

редкоземельные металлы

геополитика

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В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, какая Украина нам нужна в будущем и не усилится ли военно-политическое влияние Запада после победы России:03:00 - Будет ли Украина зависима от внешнего окружения после войны?08:00 - Сдержат или США обещания защищать Украину в обмен на редкоземы?11:40 - Какая Украина нужна России?21:45 - В каком случае возможен раздел Украины?Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Смотрите на:rutube.ru/...l/4478643/dzen.ru/ukraina.rut.me/..._ukrainaruТГ-канал "Россия в глобальной политике": t.me/s/ru_globalУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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