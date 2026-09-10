Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов
В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, какая Украина нам нужна в будущем и не усилится ли военно-политическое влияние Запада после победы России:
03:00 - Будет ли Украина зависима от внешнего окружения после войны?
08:00 - Сдержат или США обещания защищать Украину в обмен на редкоземы?
11:40 - Какая Украина нужна России?
21:45 - В каком случае возможен раздел Украины?
Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Смотрите на:
rutube.ru/...l/4478643/
dzen.ru/ukraina.ru
t.me/..._ukrainaru
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Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
03:00 - Будет ли Украина зависима от внешнего окружения после войны?
08:00 - Сдержат или США обещания защищать Украину в обмен на редкоземы?
11:40 - Какая Украина нужна России?
21:45 - В каком случае возможен раздел Украины?
Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Смотрите на:
rutube.ru/...l/4478643/
dzen.ru/ukraina.ru
t.me/..._ukrainaru
ТГ-канал "Россия в глобальной политике": t.me/s/ru_global
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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