Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов - 10.09.2026 Украина.ру
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Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов
Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов - 10.09.2026 Украина.ру
Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов
В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, какая Украина нам нужна в будущем и не усилится ли военно-политическое влияние... Украина.ру, 10.09.2026
2026-09-10T19:12
2026-09-10T19:12
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киев
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кирилл буданов*
сша
сделка
редкоземельные металлы
геополитика
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В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, какая Украина нам нужна в будущем и не усилится ли военно-политическое влияние Запада после победы России:03:00 - Будет ли Украина зависима от внешнего окружения после войны?08:00 - Сдержат или США обещания защищать Украину в обмен на редкоземы?11:40 - Какая Украина нужна России?21:45 - В каком случае возможен раздел Украины?Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Смотрите на:rutube.ru/...l/4478643/dzen.ru/ukraina.rut.me/..._ukrainaruТГ-канал "Россия в глобальной политике": t.me/s/ru_globalУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, украина, россия, киев, украина.ру, кирилл буданов*, сша, сделка, редкоземельные металлы, геополитика, постсоветское пространство, когда конец сво, прогнозы сво, видео
Видео, Украина, Россия, Киев, Украина.ру, Кирилл Буданов*, США, сделка, редкоземельные металлы, геополитика, постсоветское пространство, когда конец СВО, прогнозы СВО

Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов

19:12 10.09.2026
 
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В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, какая Украина нам нужна в будущем и не усилится ли военно-политическое влияние Запада после победы России:

03:00 - Будет ли Украина зависима от внешнего окружения после войны?
08:00 - Сдержат или США обещания защищать Украину в обмен на редкоземы?
11:40 - Какая Украина нужна России?
21:45 - В каком случае возможен раздел Украины?

Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.

*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Смотрите на:
rutube.ru/...l/4478643/
dzen.ru/ukraina.ru
t.me/..._ukrainaru

ТГ-канал "Россия в глобальной политике": t.me/s/ru_global

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
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