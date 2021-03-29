На прошлой неделе Владимир Зеленский ввёл в действие стратегию военной безопасности Украины

Стратегия военной безопасности Украины предусматривает членство в НАТО © пресс-служба президента Украины

22 марта в немецкой газете Handelsblatt gjzdbkjcm вышло интервью украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. В нём обозначены сроки, в которые Украина рассчитывает стать членом Европейского союза и Североатлантического альянса: «Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО». Насколько осуществимы эти мечты?

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины © пресс-служба Президента Украины Йенс Столтенберг), к реальности не имеют никакого отношения. На самом деле вход в организацию в обозримой перспективе для страны закрыт. При этом представить себе условия и обстоятельства, при которых появится перспектива получения членства, невозможно.

Выступая в сентябре 2017 года на конференции Yalta European Strategy (YES), глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер указал на три критерия, по которым в 1990-х годах прошлого века оценивалась готовность страны-кандидата к вступлению. Первый: абсолютное большинство граждан должно поддерживать курс на присоединение к НАТО. Второе: согласие на это всех членов Альянса. И третье: укрепление евроатлантической безопасности как результат обретения кандидатом членства. Тогда же Ишингер заметил, что ситуация на Украине данным критериям не соответствует.

С тех пор мало что изменилось. В декабре 2020 года в украинском издании «Лига. Новости» были опубликованы результаты социологического опроса, демонстрирующего, что сторонники вступления в Североатлантический блок не составляют на Украине даже простого большинства. Где уж тут до «абсолютного»! За высказались 42%, внеблоковый статус поддержали 34%. Кстати, в сравнении с 2019 годом количество любителей НАТО серьёзно снизилось. Тогда их было 53%.

Украина признала Россию военным противником — указ © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Петер Сийярто заявил, что его страна не произведёт разблокировку до тех пор, пока этнические венгры не получат возможность обучаться на родном языке. Пока Киев не спешит идти навстречу таким пожеланиям.

По поводу «укрепления североатлантической безопасности» — здесь как раз и зарыта собака. 5-й пункт Устава Альянса о коллективной обороне гласит, что «нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО». Это означает, что Украина в случае получения членства может потребовать применения этой нормы. А поскольку «агрессором и оккупантом» она считает Россию, то, видимо, Россия должна будет быть признана страной, напавшей «на всех членов НАТО». Тут уже надо говорить об угрозе третьей мировой войны. Нет положения, запрещающего принимать в организацию страны в внутренними и территориальными конфликтами. Но в реальности Альянс придерживается именно такой практики, чтобы не снижать уровень «североатлантической безопасности».

И это не всё. В качестве условий даже не приёма, а получения Плана действий по членству в НАТО неоднократно выдвигались требования борьбы с коррупцией и демократических реформ. Киеву и здесь похвастаться особенно нечем. Помимо этого, не завершены перевооружение украинской армии, избавление от советского наследия и модернизация по стандартам Альянса. Не изменена структура управления вооруженными силами для достижения их совместимости с военными формированиями НАТО. В общем, проблем у Киева выше крыши. Какие-то из них кажутся решаемыми хотя бы в долгосрочной перспективе. Но наличие конфликтов в Крыму и Донбассе намертво перекрывает дорогу Украине к заветной цели. Но на словах всё будет выглядеть иначе. И украинские политики, и натовские функционеры и в будущем станут говорить о том, что ситуация меняется к лучшему, а перспективы так и вовсе блестящие. Не верьте.