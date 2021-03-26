Когда нам говорят, что совершенно отпетых радикалов в украинском обществе относительно мало, а большую часть составляют обычные обыватели, готовые подчиняться любой власти, меняя соответствующим образом свои политические взгляды, это правда

Но возникает логичный вопрос: почему в таком случае украинская власть впадает во всё большую зависимость от радикалов? Ведь не только Зеленский, но и Порошенко не являлся убеждённым националистом. Однако почему-то оба сочли нужным на президентском посту мимикрировать в национал-радикала и сейчас даже смешно конкурируют за звание фюрера украинских нацистов, которое ни одному из них не положено.

Сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: радикалов мало, особым авторитетом в обществе они не пользуются, но государственная власть реализует их программу, заставляя послушных обывателей принимать нацистскую идеологию. И это при том, что как обыватели, так и руководители Украины неоднократно имели возможность убедиться, что реализация программы радикалов ни к чему хорошему не ведёт: уровень жизни падает, государственные структуры разрушаются, экономика обнуляется, а вожделенный ЕС скрывается где-то за горизонтом.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Сашко Билый наступил на хвост Авакову, его пристрелили без лишних сантиментов и с американцами не проконсультировались. А те не стали рефлексировать из-за потери столь «ценного» кадра. Распиаренная Герой Украины Надежда Савченко получила уголовное дело и была вычеркнута из политической жизни, и американцы тоже не возбудились. Стерненко посадили, хлопочет за него Супрун (у которой работает его подруга), имитирует активность понукаемое лоббистами из числа проамериканских активистов посольство, да СБУ пытается обить у Авакова своего агента. Полк «Азов» сами американцы объявили нацистским и запретили помощь ему. Они, конечно, смотрели сквозь пальцы на заигрывания с командой Билецкого украинских политиков, но они именно не мешали местным вождям устанавливать контакт с нацистами, а никак не стимулировали их к этому сотрудничеству. Американцы не проявляли заинтересованность в поддержании на плаву старейшей официальной нацистской силы Украины — партии «Свобода».

Более того, американцы никак не помешали украинским властям заблокировать всякую возможность создания действительно массового нацистского движения. Задайтесь вопросом: чем отличаются штурмовики Гитлера от боевиков Билецкого? Немецкие штурмовики были постоянными участниками уличного политического процесса. Драки с коммунистами, преследования демократов, просто демонстрация силы, давление на избирателей были их основной задачей на протяжении многих лет до прихода нацистов к власти. Для реализации этих задач необходимо было привлекать в ряды штурмовиков как можно большее количество людей и удерживать их там, обеспечивая их не только насыщенной жизнью политических активистов, но и постоянной работой. Гитлер потому сумел за десять лет увеличить число штурмовиков с пары тысяч до пары миллионов, что это было ему жизненно необходимо и он постоянно занимался решением проблемы расширения партийных рядов.

Находящиеся под покровительством Авакова боевики Билецкого, как и покровительствуемые СБУ боевики Карася и прочие более мелкие и менее известные группировки, заняты индивидуальным террором и мелкими (до пары тысяч человек) демонстрациями. Кормятся же они за счёт бандитского крышевания частного бизнеса. Для решения этих задач миллионы боевиков не нужны. Более того, их просто невозможно будет прокормить в условиях Украины. Каждая банда, кормящаяся с какого-то бизнеса, инстинктивно пытается ограничить количество своих членов, чтобы делить добытое между меньшим количеством участников. Поэтому силы Билецкого как оценивались в 5-10 тысяч человек шесть лет назад, так оцениваются и сейчас. Причём я далеко не уверен, что заявленная численность реально поддерживается. По численности проводившихся мероприятий похоже, что в данный момент Билецкий располагает примерно тремя-пятью тысячами активных «штыков» по всей Украине и неизвестным количеством сочувствующих, которые прошли через полк «Азов», Гражданский корпус и прочие созданные им структуры, но не состоят в постоянном активе.

О политике на даче: истоки украинского радикализма

Но в 2014 году у Билецкого был сильный конкурент, который пытался реализовать на Украине программу Рема, планировавшего в 1933 году заменить вермахт нацистскими штурмовиками. Ярош, вначале со своим «Правым сектором»*, а затем с «Добровольческим украинским корпусом» пытался создать альтернативу ВСУ в виде нацистских вооружённых формирований. Он требовал ещё от Турчинова массового вооружения народа (считай — нацистских боевиков), а его активисты пытались продвинуть Яроша на руководящие должности в правительстве, в Генштабе и даже подчинить ему ВСУ. Именно программа Яроша предполагала создание действительно массового нацистского движения и даже постепенную замену армии добровольческими нацистскими батальонами.

Украинские власти при полном попустительстве американцев его дискредитировали, а затем выдавили из «Правого сектора», предоставив в качестве утешительной синекуры депутатство в парламенте прошлого созыва и должность советника начальника Генштаба. Таким образом, все попытки создать действительно массовое нацистское движение на Украине были похоронены украинскими властями при полной поддержке американцев. Боевики были нужны, но они должны были быть ограничены численно и управляемы.

Так почему же украинские власти, достигнув вроде бы полного контроля над боевиками, явно их боятся и не осмеливаются перечить настолько, что Порошенко даже отказался от идеи фальсификации президентских выборов под давлением Авакова, которого на улице представляли боевики Билецкого? Да и Зеленский пугается всякий раз, как боевики являются на Банковую немного пошуметь и чуть-чуть похулиганить.

Для начала давайте вспомним, что в ходе переворота 2014 года путчисты ликвидировали не только левые силы, представленные в парламенте КПУ, но и вполне проевропейских центристов вроде «Партии регионов». Несмотря на то что из её обломков было создано несколько политических сил, а две даже прошли в парламент прошлого созыва (одна пострегиональная политическая сила присутствует и в текущем созыве), в целом произошло резкое поправение украинского политического ландшафта. Однако удерживать такую перекошенную вправо политическую систему можно только за счёт постоянного насилия. Подконтрольные МВД и СБУ боевики являются тем механизмом насилия, который стабилизирует украинскую политическую систему. Без них просто не обойтись.

Возможно, общество и нашло бы в себе силы и желание сопротивляться, но в результате постигшей Украину экономической катастрофы миллионы её граждан покинули страну. Причём речь идёт не только и не столько о сезонных гастарбайтерах. Только в России с 2014 года гражданство получило свыше миллиона граждан Украины (не считая крымчан). А есть ещё виды на жительство, РВП и патенты, также позволяющие легально постоянно проживать на российской территории. Фактически за последние семь лет в Россию на постоянное место жительство перебралось не менее трёх миллионов граждан Украины. Не меньшее количество навсегда перебралось в Евросоюз.

Никакого радикализма, только бизнес. Зачем «Правому сектору»* министр Малюська © Facebook, «Правий Сектор Ірпінь»

Итак, левые и пророссийские силы, вплоть до центристских партий, на Украине уничтожены, средний класс изгнан за пределы страны, а нацистские боевики на правах младшего партнёра интегрированы в политическую систему. Так чьи идеи эта система должна отстаивать?

И американцам удобно. Ни один политик на Украине не может реализовать властные полномочия без опоры на нацистских боевиков. Но и боевики не могут сами, без системных политиков управлять страной. США же работают арбитром, разрешающим противоречия между этими двумя ненавидящими друг друга элементами преступной украинской государственной системы, фасилитатором, обеспечивающим их творческое взаимодействие.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.