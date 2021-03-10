Начать стоит с эпиграфа. «Тут будет украинский язык. Не нравится — под плинтус. Тут будет украинская культура, не нравится — под плинтус. Тут будут украинские ценности и национальная память. Не нравится — под плинтус!» — это львовский тележурналист Остап Дроздов

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Унижение беззащитного даёт ничтожеству ощущение собственной власти и могущества. А безнаказанность преступлений — желание продолжать их до бесконечности. И потому неправы считающие (внутри и вне Украины), будто надо просто «потерпеть», а дальше оно само по себе «рассосётся». Никогда безнаказанная преступность не исчезала сама по себе. Наоборот, она впитывается в кровь и плоть общества, становится привычной частью представления о сути окружающего мира.

Как в своё время нацистами была организована травля евреев, так и определённой части украинского общества официально предоставлена возможность травли русскоязычных. Так, «уполномоченный по защите государственного языка» Тарас Кремень на своей странице в ФБ сознаётся, что жертвой дискриминации является прежде всего русский язык: «Языковой закон не дискриминирует языки национальных меньшинств и иностранные языки на территории Украины; его задачей является искоренение остатков панимперского русификаторского подхода к функционированию и развитию украинского языка, существовавшего до обретения Украиной независимости».

«Существо за прилавком»: экс-депутат потребовал выдворить с Украины продавщицу за русский язык © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Например, согласно ст. 13 Хартии, Украина взяла на себя обязанность в пределах всей страны запретить применение любых норм, исключающих или ограничивающих использование региональных языков (по крайней мере, между лицами, использующими такой язык); обязана предотвращать практику, направленную на отказ от использования региональных языков в экономической или социальной деятельности.

Согласно той же Хартии, в сфере образования (ст. 8) Украина обязуется: в дошкольном образовании полностью или в существенной части обеспечивать образование на региональном языке детям из тех семей, которые этого пожелают; аналогично в начальном, среднем и профессионально-техническом образовании, плюс возможность изучения регионального языка как составной части учебной программы. В университетском и высшем образовании Украинское государство обязалось позволять и/или поощрять предоставление высшего образования на региональных языках или их изучение в качестве отдельных учебных дисциплин; и т.д. и т.п.

Однако после «революции free/гiдности» на Украине специально насаждается мовная нетерпимость на фоне утверждения тоталитарных порядков. Причём именно ультраправый тоталитаризм является идеологическим фундаментом нового украинского общества. Национальное угнетение просто его составная часть, которая даёт определённой части населения чувство значимости и самоутверждения — по сравнению с совсем уж бесправными. А значит, обеспечивает его лояльность действующему режиму.

Кеворкян: на Украине «стукач» и «активист» — это синонимы © politeka.net

В частности, украинский музыкант Олег Скрипка договорился до того, что русскоязычные на Украине не полноправные граждане, а иностранные «резиденты», которых вообще надо лишить избирательных прав. Возможно, именно из-за подобного подстрекательства бывшей рок-звезды во Львове были жестоко избиты уличные музыканты, которые исполняли песни на русском языке, а их музыкальные инструменты переломали местные «активисты».

В понимании майданной власти, русскоязычные — как люди второго сорта — предназначены для ограбления или должны отправляться на убой. Весьма показательный в этом отношении случай произошёл в г. Днепропетровске, где в одну из местных школ пришли представители украинской армии агитировать школьников поступать в военные вузы. Каково же было изумление бывалых «ветеранов АТО», когда «активист»-старшеклассник Михаил Пономаренко зачморил «борцов с пророссийскими сепаратистами» за то, что они посмели обращаться к аудитории на своём родном и привычном в окопах русском языке. Оказалось, цена их «боевых заслуг» — ноль, поскольку «воины света» плохо говорят по-украински.

Эта трагикомическая ситуация — лишнее подтверждение упрямого факта: надо быть абсолютным дебилом, чтобы, являясь русскоязычным человеком и русским по сути, отдавать свою жизнь за украинский Майдан, за публику, которая вполне официально считает тебя человеком второго сорта.

Ради чего прокручивают на фарш местное пушечное мясо, ёмко описал одесский журналист Юрий Ткачёв:

«Война с москалями является единственной целью и смыслом существования украинского государства. Армия существует для того, чтобы убивать москалей. Образование существует для того, чтобы объяснить детям, почему они должны хотеть убивать москалей. Медицина существует для того, чтобы сохранить гражданам возможности убивать москалей. СМИ существуют для того, чтобы мотивировать граждан убивать москалей. Экономика (в той её части, которая не работает на интересы колониальной администрации) существует для того, чтобы финансировать армию и правоохранительные органы — то есть тех, кто будут воевать с москалями вне страны и внутри её границ. Социальные институты, которые не способствуют убийству москалей и не отвечают экономическим интересам иностранных хозяев, постепенно ликвидируются».

«Убить русского» стало «национальной идеей». «Украина должна быть украинской. Она имеет свою историю, в этой истории Россия — враг, это не обсуждается. Это враг, который сидит в головах украинцев, и мы будем воевать за каждого украинца в нем самом», — говорит в эфире украинского телевидения известная неонацистка Маруся Зверобой.

Беленюк стал объектом нападок за русский язык © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк Остап Дроздов, загоняют «под плинтус».

Но даже один из самых преданных трубадуров Майдана, Орест Лютый-Мухарский, вынужден признать очевидную вещь. «Украинцев ["украинцев" в понимании О. Лютого] на Украине 10-12 миллионов… А малороссов где-то вдвое больше. Я уже не говорю об откровенных русских, которых полно, особенно на Юге и Востоке. И это современная Украина, и она такая — наполовину российская, малороссийская и наполовину проукраинская, украинская». Если не найти между ними точек соприкосновения, считает Лютый-Мухарский, то логика событий неминуемо приведёт к расколу Украины.

Однако «настоящие патриоты» просто так не сдаются. Недавно, защищая очередное достижение Майдана — «отреформированное» украинское правописание, они пикетировали Окружной административный суд Киева, который было отменил постановление правительства о новых правилах украинского языка. «Мы с вами и дальше будем говорить "етер", "Атени", "проєкт" и много других слов. Мы будем смотреть им в глаза и говорить эти слова, эти буквы, потому что они их боятся», — взывал к Украинской Нации один из пикетчиков. Вы уже чувствуете леденящий страх, потому что они говорят «этэр» вместо «эфир»?

Тем не менее их стоит опасаться — как и всяких полоумных фанатиков. Нормальное общество от маньяков обычно старается избавляться — в противном случае их разрушительная маниакальность становится общественной нормой. А это верный путь к катастрофе.