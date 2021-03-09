«Пророк пролетарской победы». Когда декоммунизируют Тараса Шевченко?

Кобзарь наверняка стал бы в нынешней Украине неблагонадежным политическим диссидентом

Торжества по случаю 207-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко не впечатлили своим размахом — как это было и во время недавнего 150-летнего юбилея Леси Украинки. Хотя в этот раз Владимир Зеленский все-таки нашел время для того, чтобы лично возложить корзину цветов к киевскому памятнику Кобзарю, где поставили в качестве караула ряженых казачков.

«Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда соединяли украинский народ вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости», — прокомментировала это событие пресс-служба украинского президента. А его предшественник Петр Порошенко опубликовал по случаю даты очередной воинственный пост, где назвал поэта оружием в руках современных украинских националистов.

«Он вел с собой героев украинской революции и воинов, сражавшихся и сражающихся за Украину против тоталитарных режимов. Сейчас "Кобзаря" очень часто можно увидеть в блиндажах на передовой российско-украинской войны. Шевченко навсегда является нашим украинским духовным оружием, таким же необходимым, как танки и пушки», — вдохновенно написал украинский политик, собирая под этими словами целые букеты весенних лайков. «Без надежды надеюсь». 150 лет со дня рождения Леси Украинки © 24smi.org

Однако «тоталитарный большевистский режим», на который бесхитростно намекает Петр Порошенко, больше всего сделал для массовой популяризации главного классика украинской литературы. Ленинская партия выступала за эмансипацию его имени еще в дореволюционные времена. Достаточно сказать, что Владимир Ильич подготовил проект выступления «О запрещении юбилея Шевченко», которое должен был зачитать председатель большевистской фракции в IV Государственной думе Григорий Петровский — активный борец за права украинского языка, беспощадно декоммунизированный в постмайдановской Украине.

Большевики требовали снять запрет на празднование столетия со дня рождения выдающегося поэта. «За что же продолжаются гонения против Шевченко теперь? Потомки крепостников относятся к народному поэту, который вышел из крестьян, с той же злобной ненавистью, что и их приснопамятные родители. Этого вполне достаточно для гонителей памяти народного поэта. Пуришкевичи потребовали, чтобы чествование памяти Шевченко не было допущено, чтобы памятника не позволили открыть, чтобы даже панихиды по рабу божьему Тарасу не позволяли служить», — писала в редакционной статье «Правда». А сам Ленин посетил вместе с Крупской торжественный шевченковский вечер, который прошел 9 марта 1914 года в Кракове.

Победа большевистской фракции РСДРП сразу же создала предпосылки для государственного чествования Шевченко. О нем восторженно высказывался первый нарком просвещения Анатолий Луначарский — к слову, уроженец украинской Полтавы — и целый ряд других большевистских лидеров. Портреты Шевченко несли на краснознаменных демонстрациях, его цитатами украшали выступления на парткомах, а шевченковский «Кобзарь» можно было часто увидеть в блиндажах у красноармейцев — о чем почему-то не говорит сейчас Порошенко.

«Слава пророку пролетарской победы — Тарасу Шевченко! Напрасно мелко-буржуазные элементы, украинские шовинисты пытались присвоить Тараса Шевченко. Этот крестьянский поэт, певец пролетарской свободы, никогда не был с ними душой. Он наш рабоче-крестьянский трубадур, сзывавший весь трудовой люд на борьбу с классовым врагом, с помещиками и эксплуататорами», — писала в марте 1920 года фронтовая газета «Красная Армия».

То же самое можно было наблюдать и годы спустя — во время Великой Отечественной войны, когда советское командование активно использовало в антифашистской пропаганде образ Шевченко, призывая его словами к борьбе против нацистских агрессоров. Это находило живой, неказенный отклик в сердцах бойцов. «Дорогой Тарас Григорьевич! Даю тебе слово старого командира, что я не уйду с этой земли, пока хоть один враг будет ступать по ней… Клянусь!» — записал в полевом дневнике писатель Аркадий Гайдар, посетив в Каневе памятник на могиле Шевченко. И сдержал свою клятву, погибнув через несколько дней в боях возле этого города.

Каневский монумент Тарасу был построен в 1939 году по случаю 125-летия поэта — одновременно с киевским памятником, к которому возложил сегодня цветы Зеленский. Некруглая дата отмечалась в сталинском СССР с огромным размахом, в рамках национальной политики Советского государства. На популяризацию его образа не жалели средств, в праздничных акциях участвовали сотни тысяч людей — причем они были нередко одеты в украинские национальные костюмы и вышиванки. А газета «Правда» назвала Шевченко «великим сыном украинского народа, поднявшим украинскую литературу к вершинам, достойным народа с богатым историческим прошлым».

Имя Кобзаря присвоили киевскому университету, в его честь проводились сотни литературных чтений и вечеров — причем не только в Москве или Ленинграде, но и по всей территории огромной страны. Стихи поэта переводили на самые разные языки — от грузинского и до каракалпакского. Расположенный на Каспийском море город Форт-Александровский, где находился в ссылке Шевченко, стал носить его имя — и там тоже открыли отличный музей, который мне удалось посетить.

Этот большевистский бэкграунд Шевченко невозможно спрятать или забыть, несмотря на все усилия украинского «Министерства правды». Тарас Григорьевич был для «тоталитарного режима» своим — и, по большому счету, он полностью подпадает под нынешние декоммунизаторские репрессии, вместе с Лесей Украинкой, Михаилом Коцюбинским и Иваном Франко, которые также отдали свою дань социалистическим идеям марксизма. Так что нет никаких сомнений: свободолюбивый Кобзарь стал бы в нынешней Украине неблагонадежным политическим диссидентом с персональной страницей на «Миротворце» — хотя бы за антивоенную пропаганду, которую он проводил с помощью своих стихов, записей и рисунков.

«Почти вся проза Тараса Григорьевича была написана им на русском языке. Более того, свой дневник Кобзарь вёл тоже на русском языке. Налицо "пропаганда многоязычия", которую СБУ теперь относит к тяжким уголовным преступлениям… Из крепостных крестьян Шевченко выкупили усилиями видных представителей русской культуры — вот вам и "русское финансирование". Со многими из них Кобзарь потом дружил — вот вам и "порочащие связи с представителями страны-агрессора".

Наконец, широкое прославление Кобзаря в советский период — памятники по всему Советскому Союзу, подробное изучение в школьной программе, издание книг миллионными тиражами — вот вам и "пособник советских оккупантов", требующий срочной декоммунизации. Кстати, не исключаю, что в своём безумном вытравливании нашей исторической памяти евромайданнные "декоммунизаторы" действительно рано или поздно доберутся и до Тараса Григорьевича», — иронически написал об этом депутат Верховной Рады Николай Скорик. На Украине в канун дня рождения Шевченко поэта «обезглавили» © Facebook Руслана Марцинкива

Впрочем, ползучая декоммунизация Шевченко давно уже налицо. Накануне праздничной даты в расположенном на Ивано-Франковщине селе Подпечеры неизвестные отрезали голову памятнику Тарасу. Вандалами оказались двое местных подростков — скорее всего, они собирались переплавить ее на металлолом. Подобные инциденты не раз случались в последние годы с памятниками Франко и Шевченко, а могилу Леси Украинки дважды оскверняли охотники за металлом, которые также спилили ее бюст, установленный на входе киевского музея.

Обнищавшие люди уничтожают наследие украинской культуры, заботливо созданное в советские времена — и это приобретает сейчас характер мрачного символизма. А образ Шевченко будет по-прежнему вдохновлять людей на борьбу за свободу и социальную справедливость — которые де-факто запрещены в постмайдановском государстве, где ритуально прославляют имя главного украинского поэта.