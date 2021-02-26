Зеленского таки серьёзно запугали. Запугали настолько, что он готов перманентно защищаться от всего мира. Не знаю, кто конкретно это сделал, но нет никаких сомнений, что дело не обошлось без ближайшего окружения, а также без СБУ. К таким выводам позволяют прийти события последней недели

Я пока не знаю, что будет главной темой рассмотрения на заседании СНБО в пятницу. В Киеве говорят, что будут решать, что делать с Донбассом. Возможно. Но в прошлый раз накануне заседания СНБО в Киеве ожидали, что будет нанесён удар по Коломойскому и Порошенко, а всё ограничилось усилением давления на Медведчука.

Пока что мы можем констатировать, что линии нагнетания напряжённости в Донбассе и во взаимоотношениях Зеленского с олигархами развиваются параллельно. Но они не пересекаются.

Зеленский перешел в наступление. В Украине начался антиконституционный переворот © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Думаю, что ответ нам подскажет тот факт, что задержанных пассажиров микроавтобуса пытался спасти Илья Кива, лидер организации «Патриоты за жизнь», которую называют силовым крылом ОПЗЖ. Кива также известен своей близостью к Авакову. В Киеве никто не сомневается, что в ОПЗЖ он представляет именно аваковские интересы и что Медведчуку просто было сделано предложение, от которого он не мог отказаться, почему и взял «социалиста» Киву в свой список — слишком уж этот персонаж токсичен для потенциального избирателя ОПЗЖ.

В свою очередь, Аваков известен своей конкуренцией с СБУ за контроль над украинскими нацистскими объединениями. Аваков в этом отношении более успешен. Контролируя «патриотов» Билецкого и «патриотов» Кивы, он может пугать Зеленского одновременно атакой и с правого и с левого фланга. Выборы 2019 года, на которых СБУ поддерживало Порошенко, а Аваков — Зеленского, показали слабость нацистов, ориентированных на спецслужбу. Они уступали аваковским не только численно, но и в плане харизмы. Самый яркий их лидер — Карась — и в подмётки не годился тому же Билецкому.

С той поры много воды утекло, и СБУ удачно раскрутила новый проект — одесского убийцы Сергея Стерненко. Стерненко в последнее время успешно конкурирует с Билецким за звание самого популярного и узнаваемого нацистского бандита Украины. При этом Стерненко целый год говорил, что Аваков хочет его посадить, и давеча действительно получил приговор на семь лет. Организованные СБУ нацистские манифестации в поддержку Стерненко полиция аккуратно разогнала.

Похоже, что в случае с якобы атакой на офис ОПЗЖ мы видим ответный ход СБУ. Они берут сотрудников «Шторма», которые вполне могут параллельно состоять в «Патриотах за жизнь» Кивы. Протестовать Авакову и его карманным нацистам сложно: всё происходит на фоне санкций против Медведчука и под лозунгом борьбы с «кремлёвской пятой колонной». СБУ получает обменный фонд и может торговаться по поводу Стерненко, которого надо вытаскивать, иначе ведь ему могут и за убийство срок добавить, а там недолго и до потери психической устойчивости, после чего он может рассказать много нового и интересного о методах работы СБУ. Если же сотрудников «Шторма» решат слить как расходный материал, СБУ постарается «убедить» их дать показания против Кивы, «Патриотов за жизнь» и ненавязчиво постарается вписать туда связи с полицией, чтобы скомпрометировать Авакова.

Зеленскому пора превратиться в «Зеленского-2» — политолог © Полина Орловская Ринатом Ахметовым» (как затейливо выразился Сергей Лещенко) ответным ходом Авакова или так совпало (слишком быстро всё произошло). Но поводом послужил арест 25%-ного пакета акций «Нафтогаздобычи», который принадлежит Николаю Рудьковскому. Рудьковский пытался работать Табаки едва ли не при каждом украинском Шерхане. Особым умом не отличался, поэтому постоянно попадал в какие-то неприятности (даже в России умудрился получить двухлетний срок и штраф по уголовной статье за нападение на Посольство России в Киеве в июне 2014 года). Кстати, до Кивы Рудьковский успел побыть лидером тех же социалистов. Удар по Рудьковскому косвенно задевает Ахметова, чьим партнёром в «Нафтогаздобыче» де-факто является бывший социалист. Получается ведь, что партнёрство с Ахметовым не гарантирует безопасность.

Итак, Офис президента, СНБО и СБУ давят ОПЗЖ и Медведчука, с которыми через Киву связан Аваков. В то же время полиция обеспечивает посадку Стерненко (проект СБУ), а также обеспечивает косвенное (через Рудьковского) давление на сотрудничающего с Зеленским Ахметова. Налицо конфликт силовиков.

Я уже писал, что Медведчук — только первая ласточка санкционного процесса. За ним пойдут следующие олигархи. Альтернатива у них одна — объединиться в борьбе с Зеленским, но этого они не могут сделать по причине слишком острой конкуренции друг с другом и недооценки исходящей от Зеленского опасности. Судорожные действия Зеленского явно вызваны смертельным испугом. Кто-то в СБУ (не Баканов) подготовил, а кто-то из приближённых Зеленского с соответствующим комментарием положил ему на стол материал, смертельно испугавший клоуна-президента и подвигший его на перманентную самозащиту. Теперь его надо только грамотно направлять — и можно добиться любых нужных решений.

В результате конфликта с олигархатом Зеленский проигрывает в любом случае. Если олигархам удастся объединиться (в чём я лично сомневаюсь), они помножат президента на ноль с особым цинизмом и в извращённой форме. Если кампания по раскулачиванию «лучших людей страны» придёт к логическому завершению, у бюрократического (в данному случае у силового) аппарата исчезнет противовес в виде могущественных финансово-политических группировок, контролирующих значительные территории страны, обладающих значительно большими финансовыми возможностями чем государственная казна, контролирующих информационное пространство и способных мобилизовывать частные армии, вполне сопоставимые с государственными силовыми структурами, но лучше обеспеченные и мотивированные.

Силовики окажутся монополистами в украинской политике. При этом все преступления, необходимые для установления террористического правления Зеленский и его «Слуги народа» возьмут на себя. Президент обеспечит неконституционные репрессии при помощи СНБО, а «Слуги народа» проведут через парламент законодательную базу, де факто отменяющую любые конституционные гарантии. Дальше им не останется ничего, кроме как плясать под дудку всемогущих силовиков.

«Шторм» в Киеве: силовики проводят спецоперацию, связанную с Медведчуком © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Что же касается Донбасса, то он является составной частью системы запугивания. Без него сложно пристегнуть к этому делу «российское вторжение». В принципе, украинские силовики не заинтересованы в очередном витке боевых действий. Неизвестно что будет с налаженными контрабандными потоками через линию разграничения, а это очень большие, как для украинских реалий, деньги. Но интересы внутренней политики диктуют действия, предпринимаемые на внешнем контуре. Необходимость поддерживать напряжённость внутри страны, а также понуждать Зеленского ко всё более радикальным действиям, требуют радикализации обстановки и в Донбассе. Не исключено, что в какой-то момент (причём не такой уж далёкий) ситуация выйдет из-под контроля. Но, с точки зрения украинских силовиков, игра стоит свеч. Американцам же вообще всё равно, кто, кого и как будет пожирать на Украине. Они открыто вмешиваться не будут.