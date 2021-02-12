Пока граждане Украины с увлечением и безостановочно смотрят триллер «Гибель Незалежной», многие процессы за кадром приобрели характер целенаправленного истребления нации

К таковым, без сомнения, относится пресловутая «реформа образования» — и не только в части запрета обучения школьников на русском языке. Псевдопатриотов, считающих, что уничтожение природного билингвизма немало, но даже они должны признать факт: новой редакцией Закона «О полном общем среднем образовании» предусмотрено резкое сокращение набора школьников в старшие классы, и, таким образом, наносится сильнейший удар по системе всеобщего среднего образования Украины.

Согласно «реформе», образовательный процесс разделяется как бы на три части — «начальная школа», «гимназия» (5-9 классы), и «лицей» (10-11 классы). Фокус состоит в том, что в старшие классы надо специально поступать, а сами «лицеи» не смогут функционировать в городах с населением менее 50 тысяч человек (или их создание будет связано с особой бюрократической процедурой).

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Майданной Украине категорически не нужен всесторонне развитый гражданин: чем хуже образован человек, тем меньше вопросов он будет задавать действующей власти, тем податливее к пропагандистским манипуляциям окажется. Хорошее и плохое образования для разных социальных классов — это прямой путь к построению кастового общества.

Кроме того, важнейшей частью дохода майданного режима являются поставки живого товара за границу — дешевой рабсилы для западных рынков труда. Исходя из потребностей основного рынка трудовых ресурсов, украинцы должны быть максимально приспособлены к примитивному и монотонному труду, а покорность рабсилы впрямую зависит от ее малой образованности и отсутствия в ее жизни иных перспектив.

Но даже продолжающие учиться подвергаются (и будут подвергаться) лютой пропагандистской обработке, чтобы скроить из них необходимую режиму биомассу. Украинский общественный деятель, кандидат экономических наук Леонид Щукин даёт свой анализ сложившейся ситуации, в частности, конкретных мер власти, направленных на примитивизацию учебного процесса:

«1. Разнообразие учебников. Цель — хаос в источниках учебной информации, десистематизация и дестандартизация учебных знаний с понижением общего уровня. 2. Насыщенность программы. Увеличение количества подаваемой информации с целью снижения ее усвояемости. 3. Изучение "взрослой" литературы в младших классах. Цель — развращение детей в неподготовленном возрасте с ранним очерствлением сенсорных способностей. 4. Изъятие из программы мировых классиков в пользу никому неизвестных третьесортных авторов. Цель очевидна. 5. Новые "мусорные" предметы. Цель (см. пункт 2). 6. "Двенадцатибалка". Цель — под видом снижения стрессов у учащихся формирование индифферентности к оценкам и упразднение стремления к высшему балу. 7. Переход от индивидуального подхода в оценивании к среднеарифметическому. Цель — деиндивидуализация учебного подхода».

Культурное невежество. О Доктрине мовного превосходства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Подобные функционеры и проекты сотнями копошатся в украинской системе образования. В частности, для детских библиотек страны за бюджетные средства (почти 700 тысяч гривен) были закуплены 1240 экземпляров книги «Принцесса+принцесса: долго и счастливо» — о межрасовых отношениях и счастливой свадьбе двух лесбиянок. В украинском правительстве подтвердили, что данные книги действительно разосланы в детские и школьные библиотеки по всей Украине.

Бескультурология. Небольшое видится на расстоянии © фильм "Наші котики"/kino-teatr.ua | фильм "Наші котики"/kino-teatr.ua | Перейти в фотобанк

И всё это абсолютно логично — будущий украинский слуга должен уметь не только удовлетворить будущего хозяина в бисексуальном смысле, но и вовремя подать вкусняшку. Математику, физику, химию и биологию для этого знать вовсе не обязательно.