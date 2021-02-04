В своё время у меня была своя квартира в Германии, и приобрёл я ее значительно дешевле, чем мог бы в те годы купить обычное жильё в украинском мегаполисе. Секрет вопиющей дешевизны весьма прост - квартиры в Восточной Германии (а именно там происходило дело) уходили на продажу за коммунальные долги

Проклинаемая «прогрессивной общественностью» Советская власть оставила украинцам богатое наследство — не только в виде ненужных Украине заводов и неумолимо убиваемой инфраструктуры, но и 15 миллионов квартир в личной собственности граждан. Многие обнищавшие жители Украины до сих пор смотрятся богачами на фоне десятилетиями не могущих купить собственное жильё резидентов ЕС.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Так, многие города и городки Восточной Германии после широко разрекламированного воссоединения (то есть аншлюса) сначала потеряли своих кормильцев — заводы и фабрики, а потом и жителей, которым стало нечем оплачивать взлетевшую до небес коммуналку. Стоит особо отметить: предприятия закрывались не потому, что «плохие», просто их новым хозяевам — как правило, западным немцам — они вообще не были нужны. Они являлись конкурентами и дублёрами таких же предприятий в ФРГ, а здесь ещё социальная сфера, необходимая модернизация… Проще закрыть и забыть.

Лишат жилья и пути за границу. На Украине решили жёстко бороться с должниками за услуги ЖКХ © Украина.ру/Стрингер

Покупателями выставленных на продажу квартир выступали немецкие пенсионеры из западной части Германии (жизнь на Востоке до сих пор ощутимо дешевле) или иностранные граждане, вроде меня; сейчас за казенный счёт их активно заселяют мигрантами. Но это уже другие города и другие немцы.

Чёрные риелторы: на Украине жильё покойных отбирают задним числом © Рима Войсток Галины Третьяковой. Не с этой попытки, так с другой, но имущество начнут отбирать, поскольку ничего иного с ограбленного народа состричь уже нечего.

Вспоминая таскавших брусчатку на Майдан киевских пенсионеров, я даже не злорадствую. Как и над теми, кто на Западной Украине рано или поздно столкнется с европейской реституцией, то есть возвращением собственности ее бывшим хозяевам (тем же полякам). Вчера отобрали землю, сегодня ликвидируют доступное образование и бесплатную медицину, завтра отберут квартиры. И пойдут они солнцем палимые, повторяя «Щэ нэ вмэрла Украина…» (или что там надо бормотать в подобных случаях).

По дороге в святую Европу кормить пилигримов никто не обещал.