Проклинаемая «прогрессивной общественностью» Советская власть оставила украинцам богатое наследство — не только в виде ненужных Украине заводов и неумолимо убиваемой инфраструктуры, но и 15 миллионов квартир в личной собственности граждан. Многие обнищавшие жители Украины до сих пор смотрятся богачами на фоне десятилетиями не могущих купить собственное жильё резидентов ЕС.
Капиталистическая экономика нуждается не только в свободном передвижении капиталов, но и рабочей силы. Это лишь советская власть услужливо создавала рабочие места, стараясь занять делом сидящих по месту прописки сограждан. В мире «чистогана и наживы» иначе — меняется конъюнктура и целые мегаполисы, вроде Детройта, становятся городами-призраками. И жители из них утекают, словно кровь из смертельно раненного человека.
Так, многие города и городки Восточной Германии после широко разрекламированного воссоединения (то есть аншлюса) сначала потеряли своих кормильцев — заводы и фабрики, а потом и жителей, которым стало нечем оплачивать взлетевшую до небес коммуналку. Стоит особо отметить: предприятия закрывались не потому, что «плохие», просто их новым хозяевам — как правило, западным немцам — они вообще не были нужны. Они являлись конкурентами и дублёрами таких же предприятий в ФРГ, а здесь ещё социальная сфера, необходимая модернизация… Проще закрыть и забыть.
Трудолюбивые восточные немцы как могли тянули лямку, пока она не становилась невыносимой. Но просто бросить квартиру в Германии не получится — только полностью рассчитавшись с накопившимися долгами. Вот тогда «на помощь» приходили доброхоты из западной части страны (или другие европейские «инвесторы»), забиравшие недвижимость за мизер или вообще бесплатно. Через несколько лет квартиры в опустевших домах (а нередко и многоквартирные дома целиком) они снова выставляли на продажу, наживаясь на разнице от вчерашнего «бесплатно» до сегодняшнего «сравнительно недорого».
Покупателями выставленных на продажу квартир выступали немецкие пенсионеры из западной части Германии (жизнь на Востоке до сих пор ощутимо дешевле) или иностранные граждане, вроде меня; сейчас за казенный счёт их активно заселяют мигрантами. Но это уже другие города и другие немцы.
Если западные реформаторы так жестоко поступали со своими согражданами, то на каком основании им щадить каких-то украинцев? А потому — даже не сомневайтесь — под давлением наших «партнёров» украинская недвижимость скоро станет непозволительной для многих роскошью. Тарифомор логично оборачивается ответственностью за неуплату неподъемных долгов — в Раду уже внесён соответствующий законопроект главы парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, «слуги народа» Галины Третьяковой. Не с этой попытки, так с другой, но имущество начнут отбирать, поскольку ничего иного с ограбленного народа состричь уже нечего.
Вспоминая таскавших брусчатку на Майдан киевских пенсионеров, я даже не злорадствую. Как и над теми, кто на Западной Украине рано или поздно столкнется с европейской реституцией, то есть возвращением собственности ее бывшим хозяевам (тем же полякам). Вчера отобрали землю, сегодня ликвидируют доступное образование и бесплатную медицину, завтра отберут квартиры. И пойдут они солнцем палимые, повторяя «Щэ нэ вмэрла Украина…» (или что там надо бормотать в подобных случаях).
По дороге в святую Европу кормить пилигримов никто не обещал.