В последние дни в Украине наблюдается настоящий всплеск ультраправого насилия и психологического террора. Травля инакомыслящих в буквальном смысле поставлена на поток. Причем можно обратить внимание, что ее жертвами все чаще становятся идеологически неправильные украинки

Как правило, это совершенно юные и аполитичные девушки, над которыми измываются с особой мизогинной жестокостью, не делая скидок на пол и возраст.

Главным скандалом последних дней является история молодой киевлянки Таисии Маламан, которая больше известна в качестве популярной блогерши на TikTok. Девушка никогда не лезла в политику, но это не помогло: в одном из видеостримов, записанных с киевского майдана Независимости, она сказала, что хотела бы посетить Россию, выделяя ее среди других стран, предложенных на выбор ведущим. Причем из контекста ясно, что Таисия имела в виду самую обыкновенную туристическую поездку.

Это видео посмотрели два с половиной миллиона пользователей популярной сети, и на него обратил внимание сетевой пропагандист ВСУ Анатолий Штефан, больше известный в интернете под незатейливым позывным Штирлиц. «Это удар по Вооруженным силам и их воинам! Это удар по защитникам! И причем с ярко выраженным русским акцентом и на русском языке», — пафосно прокомментировал видеозапись бдительный патриот. Переиначив слова блогерши, он обвинил ее в предательстве Украины, оскорблении украинской армии и глумлении над Небесной сотней, а затем натравил на девушку целую орду своих идеологических собратьев. Бандеровцы против Марка Солонина. Жаба и гадюка исторического ревизионизма © РИА Новости, Леонид Доренский | Перейти в фотобанк

Банальная провокация и откровенное подстрекательство к травле принесли свои результаты. Тысячи порохоботов и троллей несколько дней атаковали Маламан и ее родственников, угрожая им расправой и публикуя самые гнусные оскорбления. Нацистские паблики опубликовали личные данные этой девочки, после чего ее немедленно внесли в базу «Миротворца». А сеть магазинов «Алло», которую рекламировала Таисия, поспешила разорвать с ней сотрудничество, опасаясь нападения ультраправых. Наконец, к буллингу подключились представители Министерства обороны Украины — очевидно не понимая, насколько комично смотрится их война против ни в чем не виноватой звезды TikTok.

Впрочем, в ситуации нет ничего веселого и смешного. Нужно понимать, что угрозы в адрес Маламан совершенно реальны. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить историю четырнадцатилетней школьницы из Запорожья: в мае прошлого года она ради шутки сорвала с друзьями флаг Украины, после чего нацисты подвергли девочку линчеванию, заставив ее каяться на коленях, обливая себя зеленкой. Эту расправу сняли на видео и демонстративно выложили в сети. Однако отвратительное насилие над подростком не вызвало у полиции никакого внимания. Все получилось наоборот — виноватой в происшествии сделали саму жертву. Правоохранители, которые не зря заслужили в Украине ироничную репутацию «охранителей правых», открыли уголовное производство по факту срыва флага, чтобы еще раз наказать непатриотичных подростков.

Кроме того, ситуация вокруг Таисии вовсе не является частным случаем. Об угрозах заявила вчера и одесситка Ирина Машкевич — владелица популярного ресторана еврейской кухни. 16 января, после вступления в силу закона о тотальной украинизации сферы услуг, на сайте этого заведения опубликовали шуточное объявление на суржике. Это моментально вызвало угрозы со стороны ультраправых — причем во главе кампании травли стоял безнаказанно зарезавший человека Сергей Стерненко. Антисемиты из соцсетей открыто потребовали сжечь «еврейскую забегаловку» и многозначительно опубликовали на странице заведения фотографии с эсэсовцами — после чего Ирина приняла решение закрыть ресторан.

«На данный момент мы не работаем вообще, на сегодняшний день я не имею такой возможности. Я не знаю, кто у меня завтра закажет доставку, расскажет о массовом отравлении, о волосах в хумусе или о стекле в рыбе. Я этого ожидаю, мне это обещали. Поэтому я вынуждена приостановить работу», — написала Машкевич в фейсбуке, отметив, что погромщики перешли к угрозам ее родне. А полиция, как обычно, не стала мешать этой организованной травле.

Стоит ли удивляться, что Стерненко почти сразу отыскал себе новые жертвы? Две молодые украинские курсантки Харьковской академии МВД опубликовали в том же самом TikTok шутливое видео с российским полицейским — чтобы рассказать о романтических отношениях с представителями своей профессии. И выбрали для этого видео ролик незнакомого парня — молодого россиянина из такого же полицейского вуза по другую сторону поребрика, одетого в полицейскую форму российского образца.

«Плюсы встречаться с полицейским: всегда красивый, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой», — рассказывают на своей видеозаписи будущие защитницы украинского правопорядка, и это также вызвало священное негодование сетевых патриотов. Стерненко пожаловался на курсанток полицейскому руководству, а в сети стали публиковать их личные данные. Националисты требуют отчислить непатриотичных полицейских из академии, где совсем недавно бушевал похожий скандал вокруг таких же юных и аполитичных девушек, станцевавших на видео под звуки российской попсовой песни.

Масштабы этого безумия постоянно растут, да и сам наступивший год знаково начался с травли львовской звезды инстаграма Саши Чистовой. Сетевые националисты набросились за нее за то, что блогерша поздравила россиян с Новым годом — да еще осмелилась сделать это на русском. После чего Чистова тоже получила в свой адрес целый поток угроз.

Создается впечатление, что ультраправые особенно охотно травят молодых девушек — в силу своей идеологической мизогинии и беззащитности своих жертв, которых, как им кажется, легко подавить или запугать. А власть потворствует кампаниям травли, отказывая пострадавшим украинкам в элементарной защите, которая полагается им согласно формально действующим законам. Увы, они совершенно не действуют в случае националистических «активистов», давно превратившихся по факту в привилегированную касту неприкасаемых.

Вдобавок к этому украинские женщины становятся главными жертвами антисоциальной политики государства. Согласно новым данным Государственной службы занятости, среднестатистическим украинским безработным является женщина с высшим образованием, а доля женщин в общем числе безработных составляет 54%. Это уволенные учителя, сокращенные госслужащие, работницы закрытых вследствие деиндустриализации предприятий и даже сокращенные в результате «медицинской реформы» врачи, которых так не хватает в разгар пандемии.

На их плечи ложится главная тяжесть кризиса — хотя украинские власти лицемерно отчитываются об эмансипации женщин, внедряя феминитивы и милостиво позволяя девушкам идти воевать в армию. А вдобавок государство содержит целый штат патриотических грантоедок, которые принципиально не замечают националистическую травлю своих сестер, а иногда сами помогают расправляться с инакомыслящими согражданами.

Впрочем, даже в такой беспросветной ситуации имеется очевидный повод для оптимизма. Истории молодых девушек, на которых набрасываются сейчас патриоты, явно указывают на то, что новое поколение украинцев далеко не полностью обработано шовинистической пропагандой и живет наперекор священному принципу «Армія, віра, мова». Тарифные протесты в Украине: когда терпеть дальше нельзя © politrada.net.ua

«Есть все-таки один важный момент, на котором мне хотелось бы акцентировать внимание. В 2014 году данной девочке было 13 лет. То есть всю свою более-менее сознательную жизнь она прожила в порошенковской Украине, где МинСтець решал, что такое хорошо и что такое плохо, где запрещены российские сервисы и соцсети, где телевизор и кинотеатр на украинском, где Россия — страна-агрессор, а весь мир с нами, где в школьных учебниках пособников фашистов называли героями, а за любые убеждения, которые не вписываются в правую идеологию, тебя будут пытаться затравить. И что? А ничего. Пропаганда не работает. Дети не прониклись идеологией. Тут важно отметить, что девочка не топила за РФ, а просто сказала, что, выбирая между поездкой по Украине или РФ, выбрала бы Россию, потому что Украину уже объездила. Но дело не в этом. Но, повторюсь, дело совсем не в этом. Дело в том, что она искренне не понимает — и это нормально— за что ее начали травить, она же не сказала ничего крамольного. Повторюсь, пропаганда последних 7 лет действует на идиотов, но не действует на детей. И это не может не радовать!» — пишет об этом у себя в блоге киевский журналист Денис Гороховский.

Именно это выводит из себя погромщиков и сексотов, заставляя бросаться на красивых, талантливых девушек. Ведь националисты не могут дать украинским подросткам ничего, кроме травли и бедности.