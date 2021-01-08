Штурм Капитолия привел к краху американской внешнеполитической доктрины. Той самой, которая принесла столько горя народам постсоветского пространства

2021 год начался ударно. Не успели народы постсоветского пространства отойти от новогодних возлияний и вовсю насладиться подарками Деда Мороза, как его западный коллега Санта-Клаус принес им новый. Да еще какой — самый настоящий американский «киргизинг» в лице успешного штурма группой сторонников Дональда Трампа здания Капитолия, его оккупации в течении нескольких часов, по итогам которой интернет оказался заполнен фотографиями триумфаторов на фоне кресел и кабинетов американских сенаторов. Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Правда, тотального мародерства — как в Киргизии — не было. Возможно, потому, что полиция в течение нескольких часов смогла вытеснить протестующих из здания — а, возможно, и потому, что сторонники Трампа не для того занимали Капитолий. Они просто хотели показать истеблишменту (который как раз в этот момент утверждал итоги сфальсифицированных президентских выборов, где у Дональда Трампа украли победу) кто здесь власть.

Почти половина республиканских избирателей и 20% беспартийных (что очень много для этой группы электората, обычно стоящей на умеренных позициях) поддержали, а точнее оправдали штурм Капитолия. Что же касается других стран, то можно не сомневаться, что большая часть народов мира реагировала на произошедшее по формуле Маэстро из культового советского фильма "В бой идут одни старики": "Развалинами рейхстага удовлетворен". «Мирные протестующие» в США и Украине вчера и сегодня. О героях майдан-времен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Да, американский рейхстаг в лице Капитолия вроде как не разрушен — после очистки его от протестующих Конгресс продолжил заседание. Да, сейчас в США начнутся массовые преследования и закручивание гаек как в отношение тех, кто его брал, так и в отношении того, кто его, по мнению либералов, вдохновил и возглавил.

Дональда Трампа, чьи аккаунты в соцсетях Фейсбук и Твиттер (да-да, привет свободе слова) уже заблокировал. Однако разрушено нечто большее, чем старое здание Вашингтона — пала вся конструкция «мягкой силы» Соединенных Штатов, основанная на образе Америки как мирового образца демократии и свободы. Образе, который принес столько горя странам постсоветского пространства.

Именно на этом образе американские кукловоды из числа тамошних политологов, журналистов и прочих тушководов основывали свою политику по промыванию мозгов народам развивающихся стран — в том числе и жителям постсоветского пространства.

Еще с 90-х годов, пользуясь пассивностью российских элит (большой привет тем, кто до сих пор считает, что Москве не нужно вмешиваться в дела соседей) американцы обучали молодых лидеров Украины, Грузии, Молдавии и многих других стран тому, что они должны бороться против своих авторитарных руководителей и вести свой народ к светлому, западному будущему. И не к какому-то иллюзорному и непонятному, а тому, который олицетворяет Америка. Стране закона, порядка, ответственности, гражданских прав и свобод. Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Более того, основываясь на тотальной вере в этот образ, американцы вмешивались во внутренние дела третьих стран. Учили их жизни, демократии, свободам, электоральным процессам. Которые почему-то всегда (в Армении, Молдавии, Грузии, Киргизии и, естественно, на Украине) приводили к кризису или краху государственности.

И как теперь они будут учить — с разрушенным-то образом?

Как будут рассказывать белорусам о необходимости проведения честных выборов после чуть ли не открытой фальсификации подсчета голосов в ряде штатов, позволивших Байдену обойти Трампа? Как будут рассказывать о «мирных демократических протестующих» в Минске и Бишкеке-2020 после того, как все американские либеральные СМИ хором назвали ворвавшихся в Капитолий граждан США «толпой», «бунтовщиками», «погромщиками». Это при том, что эти люди особо и не грабили и не разрушали — в отличие от «мирных демократических протестующих» из движения Black Lives Matters, занимавшихся мародерством и уничтожением частной собственности? Это при том, что действия ворвавшихся с Капитолий полностью соответствуют Декларации независимости США.

«Когда длинный ряд злоупотреблений и насилий» (а по другому действия либералов в эти четыре года против Трампа и американских консервативных ценностей не назовешь — прим. автора), неизменно подчиненных одной и той же цели (в данном случае установлению псевдолиберальной диктатуры меньшинства — прим. автора), свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа». Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как будут говорить о свободе слова, когда все либеральные медиа выли в один голос, а то же CNN освещала происходившие события в лучших традициях северокорейских СМИ — то есть однобоко, без позиции противоположной стороны? Как будут говорить о необходимости не применять насилие в отношении протестующих (той же Подземной сотни, представители которой убивали и сжигали силовиков на Майдане), когда полицейские застрелили четырех безоружных демонстрантов в залах Капитолия — у тех с собой не было ни коктейлей Молотова, ни стволов?

Наконец, как будут писать соответствующие методички для своих сторонников и агентов из числа пятой колонны? «Тем, кто в России любит ссылаться на продвигаемые США "стандарты демократии", предстоит пересмотреть взгляды», — говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Тушководы уже понимают, что никак — и пока находятся на стадии отрицания новой неизбежной реальности. Так, бывший посол США в России Майкл Макфол обещал в твиттере заблокировать тех «идиотов, которые сравнивают смелых демократических демонстрантов в Белоруссии и беззаконных автократических головорезов в Капитолии». Однако им придется приспосабливаться.

Приспосабливаться в том числе и к тому, что американское оружие сейчас будут применять против них самих. Ряд стран из числа тех, которые Штаты критиковали за нарушения прав человека, сейчас включили зеркальные ответы и выступают с «озабоченностями» относительно «нарушения прав людей на мирный протест». России среди них нет.

На первый взгляд, это плохо — после всего того, что Вашингтон сделал и сказал в адрес нашей страны, можно было бы тоже позеркалить. Например, отправить высокопоставленных сотрудников посольства РФ к зданию Капитолия — раздавать протестующим тульские пряники.

Однако не стоит забывать, что следующей после отрицания стадией принятия неизбежности является гнев. И России не стоит под него подпадать — пусть хоть раз в жизни другие потаскают каштаны из огня для нас. Мы же порадуемся за сам факт уничтожения американского псевдолиберального Рейхстага. Спасибо, Санта-Клаус.