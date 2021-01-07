Очевидная двуличность правящего класса - как в США, так в их сателлитах - что касательно спорных выборов в Америки и последующих протестов в Вашингтоне, со всей прямотой ставит вопрос о легитимности поддержки американским правительством режимов, пришедших к власти с помощью фальсификаций и госпереворотов в других странах

Так итоги выборов оспариваются только в «банановых республиках», сказал экс-президент США Буш-младший. Ну, например, в Киеве во время «Оранжевого Майдана».

Соединённые Штаты повсеместно, в том числе, и на Украине поддерживали «цветные революции», пока эти демоны не постучали в их собственную дверь — и сразу выяснилось, что там «это совсем другое». Американцы не хотят жить по законам джунглей, которые столь охотно навязывают другим.

Что-то я не припомню озабоченности американцев проделками своих воспитанников зимой 2014 года, когда они штурмовали правительственные здания в столице Украины. Неужели «Сотни Майдана», «Правый сектор» и прочие отряды украинских ультранационалистов были куда более мирными гражданами, нежели ворвавшиеся в Конгресс возбужденные трамписты. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

А пыточные комнаты в Киевской мэрии зимой 2014 года — где поблизости Виктория Нуланд раздавала «мирным протестующим» корм? А убийство десятков правоохранителей и истребление инакомыслящих по всему Юго-Востоку Украины? А развязанная путчистами война с авиационными бомбардировками городов Донбасса. Ах, да — «это другое»!

Напомнить американцам, что бестиарии «революции достоинства» вытворяли на земле Украины — при доброжелательном молчании западных кураторов. «Я вам скажу, что я видел кино об Азии, об Африке. Когда на джипах с треногами, с пулеметами, где-то по пустыне носятся люди, потому что это основное средство передвижения, — намедни в эфире телеканала «Zik» вспоминал «славные деньки» 2014 года бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. — Тогда это происходило в Луганской области, кавалькада джипов L-200 различной окраски и различные джипы с кузовом, в которых стоят вооруженные бородатые люди… Ездят и любого, кто стоит на дороге могли дёрнуть и забрать в заложники, эксплуатировать и пытать».

Сейчас команда Обамы-Байдена вновь в Белом доме, и никто не сможет гарантировать, что по степям Донбасса не двинутся танки ВСУ или джихадомобили добробатов (типа всяческих «Торнадо»), от которых до сих пор житья нет на Украине. «Герои революции» и «ветераны АТО» убивают мирных людей и друг друга; и, заметьте, управляющие всеми процессами на Украине западные посольства, не спешат цыкнуть на своих подопечных для наведения элементарного порядка — они спешат грабить страну, вывозить ее богатства и втюхивать аборигенам стеклянные бусы. Под аккомпанемент взрывов, поджогов и перестрелок вчерашних «героев» поддержанных США «революции». Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так во Львове задержан ветеран спецроты «Торнадо» Виктор Власюк, подозреваемый в организации резонансного убийства ветерана батальона «Донбасс» Виталия Олешко, осуществленного нанятым им киллером из батальона «Азов». Или херсонская националистка Катерина Гандзюк, которая была убита группой ветеранов «Украинской добровольческой армии» (одной из групп «Правого сектора»). Или киллер из «Правого сектора» Андрей Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевсовета Вячеслава Соболева и убил его трехлетнего сына — этот «ветеран АТО» награжден орденом «За мужество» самим Петром Порошенко, другом нынешнего президента США Байдена.

Помните, как много было шума, когда группа американских конгрессменов назвала батальон «Азов» и его фюрера неонацистами, и даже были введены какие-то фиктивные ограничения на поставку им оружия. Повлияло ли это как-то на политические позиции их патрона министра МВД Арсена Авакова? Или, скажем, олигарха Рината Ахметова, который — по публичному признанию бывшего соратника «белого вождя» Андрея Билецкого и бывшего заместителя командира батальона «Азов» Олега Однороженко — спонсировал неонацистов на сумму 600 тысяч долларов ежемесячно, якобы за охрану принадлежащих Ахметову трёх десятков предприятий. Кто-нибудь слышал о санкциях «цивилизованного мира» против сотрудничающего с неонацистами олигарха? Пять фактов о независимом Донбассе: что произошло и что будет © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Стоит ли удивляться, что дружественный Вашингтону режим сквозь пальцы смотрит на такие «мелочи» как недавний фестиваль неонацистской музыки в киевском Дворце культуры на Шулявке, главным гостем которого стала группа «М8Л8ТХ» (название расшифровывается как «Молот Гитлера») с ее фронтменом — бойцом «Азова» и одним из основателей неонацистской организации «Wotanjugend» — Алексеем Левкиным. Украинский ресурс Zaborona сообщает, что после каждой композиции этого коллектива, посетители кричали «Хайль Гитлер». Это тоже «другое»?

А другие достойные сыны поддержанной США «революции достоинства» митингуют под посольством Израиля с требованием, чтобы евреи признали свою «историческую ответственность» за голод 1933 года, «покаялись за геноцид» украинского народа и перестали напоминать обществу, что главарь ОУН Степан Бандера являлся сотрудником и подручным Гитлера. Есть ли на Украине фашизм? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Хочу напомнить израильтянам, что мы мочим москалей за то, что они против того, чтобы мы чествовали память нашего героя Бандеры», — заявил 6 января на пикете у израильского посольства Владислав Горанин (Горан), основатель «Белого молота» — одной из военизированных группировок «мирных протестующих» на Евромайдане. А компанию ему составляли лидеры неонацистских группировок «Традиции и порядок» Богдан Ходаковский и «С-14» Евгений Карась, курируемый непосредственно СБУ (а СБУ, в свою очередь, курируют спецслужбы США).

Когда господин Байден что-то лопочет о «мятеже», который якобы подняли американские граждане против фальсифицированных выборов, надо понимать две вещи: бумеранг всегда возвращается откуда его запустили, и не им — хорошо известным на окровавленной их стараниями Украине — жаловаться на выходки «мирных протестующих» в Вашингтоне. По сравнению с теми демонами, которых Байден выпустил на волю на Украине, они милые и спокойные ангелы.