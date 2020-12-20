Сколько стоит могила между Сталиным и Прилепиным? Кто отстреливается из-под флагов ЛНР и ДНР? Откуда взял деньги товарищ Байден? Этот и другие насущные вопросы без точных ответов в современной трактовке вечной классики

На забавный термин наткнулся при подготовке этого материала — перезакапывать классику. Так вот, он не относится к свежему сериалу «Мертвые души», выданному на-гора IVI Originals, совместно с ТНТ и «Лукфильм».

Нескучное 4-серийное кино с созвездием отличных актеров и остроумным сценарием, подталкивающее даже к мысли — а жаль, что Николай Васильевич Гоголь так велик и всегда актуален. Был бы помельче, а придуманные им два века назад образы и схемы, чтобы безнадежно устарели и быльем поросли. Тогда их азартно изучали бы лишь дотошные специалисты, а широкая публика, разве что, посмеивалась, мол, надо же, какие нелепости когда-то на Руси творились.

Но нет. Гоголь жил, Гоголь жив, Гоголь будет жить. Причем, судя по всему, еще долго. Депутат пояснил, чей Гоголь: России или Украины © uznayvse.ru | uznayvse.ru | Перейти в фотобанк

Классический сюжет с обаятельным столичным жуликом и вороватой провинциальной элитой пришелся пугающе впору многим современным реалиям. Намекая: мало того, что «все мы вышли из гоголевской шинели», так мы еще и уютно засиделись в сюртуке Чичикова.

Но сейчас не о том. Сюжет чернушно занятен — из Москвы в среднестатистический Бугорск прибывает чиновник министерства культуры Павел Иванович Чичиков. На «птице-тройке» BMW с кучером, в смысле, с водителем Селифаном на кОзлах. Местной знати он предлагает головокружительную перспективу. В столице-то идет реновация. И касается это не только переселения обитателей «хрущевских» слободок в более современное жилье, но и перераспределения мест на престижных московских кладбищах.

Кстати, концепция эта настолько дика, что сразу начинаешь верить в ее реальность.

Так вот, залежавшиеся на всяких там Новодевичьих и Ваганьковских кладбищах непрестижные покойники будут изъяты, а на их места складными рядами отправится «гордость «России». Политики, хозяйственники, военные, деятели культуры, причем, со всей страны. Вот он, Павел-то Иванович, и прибыл для уточнения списков усопших знаменитостей бугорского масштаба, достойных переезда в столичные могилы.

Живой и гибкий, закаленный коррупцией мозг тамошнего губернатора начинает соображать, что у него появляется завидная возможность и себя вписать в историю, договорившись авансом о месте рядом с кем-то из великих. Чичиков, как вы понимаете не против за определенное вознаграждение решить этот вопрос. За губернатором потянулся хвост из прочих начальников. Оказывается, у них у всех есть и загробные амбиции, и запредельные финансовые возможности по эту сторону могильного холмика.

Кто-то жаждет лечь рядом с Путиным или Шойгу, когда придет их время (да-да, есть в мини-сериале и такие дерзости), кто-то хочет соседствовать с Джигурдой или Газмановым, с Федором Бондарчуком и даже, на всякий случай, а вдруг пригодится, с Навальным. Судья, по ходу повествования, захотел быть рядом с Владимиром Высоцким, потому как, тот «тоже за правду боролся», хотя и Дед Хасан — фигура, несомненно, уважаемая… Но одно из мечтаний кинематографических персонажей с гоголевской начинкой достойно особых слов.

Мне, дончанину, тема войны в Донбассе, причудливо возникшая в грустном и комичном действе тюнингованных «Мертвых душ», показалась особенно интересной. Именно потому, что сказка — ложь, да в ней намек. А может и тенденция, кто знает… Гоголь, Пушкин, Шевченко и Эренбург – кто и как писал про коронавирус © РИА Новости, Игнатович | Перейти в фотобанк

Как и было заложено в первоисточнике, в нужный момент в сюжет ворвался всклоченный Ноздрев — пьяница и гуляка, враль, игрок и сволочь. Зато человек легкий на подъем и способный на неординарное, чаще всего, вздорное решение, самое отчаянное даже. Сериальный Ноздрев заведует в бугорских краях физкультурой и спортом, а еще вокруг него сбиваются в стаи ряженые казаки и десантники, всякие там реконструкторы. Сами понимаете, персона колоритная.

Когда Чичиков предложил Ноздреву могилу в столице, тот зашелся в пьяном экстазе. Кого же выбрать, рядом с кем лечь в землю? И возникает, неожиданно, чего уж там, образ Захара Прилепина, ноздревского кумира и сослуживца даже.

Таким выбором удивлен не только зритель, но и Павел Иванович Чичиков. Впрочем, последний не теряет хладнокровия, заглядывает в свою папку, сверяется, и — да, извольте видеть, примостится рядом с Прилепиным не сложно. Если бы не одна оговорка. Сам Захар намерен лежать рядом со Сталиным, уже и место проплатил, а это — Кремлевская стена и совсем иные расценки.

Ноздрева это ничуть не смущает. Сколько? 100 миллионов рублей? Да он 120 дать готов… Потом включается тема борзых щенков, «давно не брал я в руки шашек», бутафорские деньги, потасовка, слезоточивый газ и тому подобные безобразия. Впрочем, это уже важно для сюжета, но не для политологического исследования.

Кстати сказать, несколько позже, Ноздрев ввалился подшофе в главный местный ресторан — точку силы бугорского бомонда — наврал с три короба, что отвалил Чичикову 500 миллионов, зато теперь будет гарантированно лежать рядом со своими кумирами — Сталиным и Прилепиным. Породил ажиотаж, надо заметить. Мелкие чиновные сошки и те встрепенулись, стали вылавливать московского чиновника, чтобы загробно приобщиться, пусть хотя бы и к Алле Пугачевой. А деньги есть! Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Что, собственно говоря, это такое было? К чему бы вдруг такой Прилепин, да в эдакой связи? Может, авторы кино обидеть его хотели?

Нет, слегка поглумиться-то, позубоскалить хотели наверняка, к чему и выбранный жанр обязывал. Но, если по большому счету, писателю и ополченцу (потешный он или подлинный — второй вопрос) сделали серьезную рекламу. Не такая уж он и узнаваемая фигура, не Джигурда, чай, которого любая собака знает. Или это Панина знает? Ну, не важно. Вы поняли, о чем я.

Соседство Прилепину, правда, подобрали малопочтенное. Ноздрев, врущий о своем ополченческом героизме — это ведь намек недвусмысленный. Да и сама георгиевская ленточка, которую костюмеры показательно пристроили на экипировку Ноздреву и зятю его Мижуеву — акцент обидный, оскорбительный даже. Грезят фрики украинские: Прилепин спрогнозировал, будет ли снова война в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но это только, с одной стороны. Детали, на которые не всякий внимание обратит. А вот тяготение к Сталину — это да, это серьезно. Это политический вектор.

Прилепин ведь решил в большие политики переквалифицироваться, верно? Причем, примеряет изрядно виснущую на ушах будённовку новой левой оппозиции, так ведь? Тогда ему любая огласка важна. Тем паче, в данном случае можно речь вести о триумфальном вхождении в массовую культуру. Через какую калитку — не суть важно. Упоминая в сериале Прилепина, как само собой разумеющуюся категорию, без специального пояснения зрителям, кто это вообще такой, кинематографисты сделали ему большой комплимент. И, повторюсь, подсобили оглаской.

А Ноздрев пулю получил. Вообразите себе! Вот бы Николай Васильевич удивился…

Не хочу раскрывать развязку сюжета, она оригинальна и смотрится бодрящим сюрпризом. Обязательств перед съемочной группой у меня нет, но не стану портить удовольствие тем, кто еще только станет смотреть новые «Мертвые души», замечание, мол, «убийца — садовник». Тем не менее, вынужден сообщить, что коррумпированных бугорских «бугров» в финале стали жестко вязать. Кто и как — умолчу. Ноздрев же отстреливался из пулемета с балкона своего замка, принимая последний бой (внимание!) под флагами ЛНР, России и ДНР. Каково?

Вообще-то, расценивать эту микро-батальную сцену, как акт глубокой приязни авторов фильма к донбасским республикам, довольно сложно. Невозможно даже. И вот здесь не в Прилепине дело. А в остро-негативном, талантливо исполненном образе Ноздрева, с его карикатурными тельняшкой-папахой-газырями-бухлом, но под упомянутыми выше знаменами. Ассоциация все-таки достаточно жесткая.

Вероятно, создатели сериала и сами это чувствовали, потому и слегка (не в полной мере, да, но хотя бы слегка) уравновесили ситуацию. При помощи капитана Копейкина. Ополченца, потерявшего руку, ногу и веру в справедливость. Где он утратил конечности, не сказано. Я волен считать, что в Донбассе, тем паче, некоторые атрибуты на это указывают.

Что касается веры в справедливость, она для Копейкина была разметана в прах в высоких столичных кабинетах. Которые спасать русских людей никуда его не отправляли, стало быть, ничего ему, добровольцу-калеке, и не должны.

Из Москвы Копейкина выслали, к счастью, не на Украину, он ведь российский гражданин, но в Бугорск. А он сколотил из таких же гибридно-оскорбленных в лучших чувствах ветеранов неофициальных войн шайку благородных разбойников. Это не руководство к действию для подобных бойцов, случайно, а? Нет, не может быть… Хотя…

Капитан Копейки, между прочим, внес серьезный вклад в то, чтобы сюжет сериала «Мертвые души» завершился максимально, не сказать, что прямо счастливо, но вполне позитивно.

И еще один штрих по развязке, не могу удержаться, знаете ли. Деньги бугорских коррупционеров, в конце концов, были аккумулированы и пошли на избирательную кампанию товарища Байдена. Вот и думайте…

«Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа…»