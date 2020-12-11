Поражение «зеленого» кандидата в борьбе за пост мэра Кривого Рога стало не только финальным аккордом провальной для «Слуги народа» избирательной кампании в местные органы власти, а и символическим запуском процесса раздела «наследства «зеленых» и Владимира Зеленского»

Второй тур голосования за городского голову в Кривом Роге завершал избирательную кампанию выборов в местные органы власти 2020 года.

К тому моменту, когда жители города утром 6 декабря собирались выдвигаться на избирательные участки, по всей Украине все уже везде проголосовали, всё везде подсчитали, всё везде объявили и многое из всего обсудили-оценили. Этот сугубо формальный признак криворожского второго тура как «вишенки» на торте всей кампании дополнялся, по крайней мере, еще двумя обстоятельствами.

Во-первых, речь шла о родном городе президента, которому по этой причине уделялось повышенное внимание. Во-вторых, после тура первого с выборов снялся их победитель и безусловный фаворит второго тура Юрий Вилкул, многолетний мэр города.

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Там в обиход якобы даже вошло специальное обозначение: «криворожский кейс». Все связанное с ним было под особым контролем.



Результаты первого тура оказались очень близкими к большинству прогнозов: первым из девяти кандидатов с большим отрывом финишировал действующий мэр города Юрий Вилкул, набравший почти 45% голосов. Он шел от собственного именного блока «Украинская перспектива». Вторым стал Дмитрий Шевчик, выдвинутый «Слугой народа», с без малого 26%, третьим — кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Константин Павлов, получивший поддержку чуть более 9% избирателей.

Промежуточные результаты говорили сами за себя, в их свете второй тур превращался в чистую формальность, а победа Вилкула не вызывала никаких сомнений.

Интрига возродилась 17 ноября, когда лидер гонки объявил о том, что по состоянию здоровья не может продолжать кампанию и снимает свою кандидатуру. С учетом возраста Вилкула, переступившего 70-летний рубеж, и ряда привходящих моментов, непосредственно связанных с его физическими кондициями, объяснение выглядело логичным. Оно, однако, все-таки вызвало волну конспирологических комментариев, общим местом в которых стало предположение о том, что этот шаг сделан под давлением из Офиса президента, крайне заинтересованного в победе своего кандидата.

Оппозиционер победил на выборах мэра в родном городе Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Он сохранит все лучшее, не допустит потрясений и социальных экспериментов, а развитию города придаст молодой динамики и новой энергии. И всегда будет на стороне простых людей. А наш блок «Украинская перспектива, мои знания и опыт всегда будут поддержкой Константину Павлову в городском совете», — заявил Вилкул.

Призыв прозвучал еще более красноречиво на фоне того, что агитировать за конкурента Павлова — Шевчика — то ли, как герой «Бриллиантовой руки», «по совету друзей», то ли по своей собственной инициативе взялся лично Владимир Зеленский. Причем совершенно ясно, явно, недвусмысленно, чтобы не сказать демонстративно.

Сначала в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область президент, заглянув в родной город, кроме встречи с родителями провел заседание с городским активом, на котором присутствовал только один кандидат в мэры — Шевчик. И мало того что присутствовал, еще и удостоился особой президентской «ласки».

«Желаю удачи, — сказал ему Зеленский. — Откровенно желаю вам победы».

Затем последовало тематическое видеообращение президента к землякам с призывом прийти и проголосовать за мэра, которого «давно заслуживает Кривой Рог». Его активно использовала для агитации команда Шевчика.

Итог второго тура в Кривом Роге, таким образом, автоматически становился отражением соотношения сил не только самих кандидатов и даже, может быть, не столько их самих, сколько их «опекунов». В такой ситуации выбор жителей города усложнялся. Отдать голос за Шевчика значило теперь проигнорировать мнение своего многолетнего уважаемого мэра, проголосовать за Павлова — пойти против земляка-президента.

Без Вилкула явным фаворитом второго тура становился Шевчик. В его пользу говорил как заметный отрыв от конкурента в туре первом: 26% против 9%, так и мощная поддержка из Киева от президента и его Офиса. Оптимизма этому кандидату, безусловно, должен был добавлять и тот факт, что К. Павлов уже имел отрицательный опыт конкуренции с представителем «Слуги народа»: в 2019 году на выборах в Верховную Раду он проиграл в мажоритарном округе «слуге» Владимиру Захарченко.

Теперь о самих итогах. Победил Павлов. Причем сделал это более чем убедительно, получив почти 58% голосов и добавив к своему результату в первом туре почти 82 тысячи (было — 15,9, стало — 97,8, иначе говоря, в 6 раз!). Шевчик, набрав около 42%, тоже прибавил, но всего 24,2 тысячи (45,2 — 69,4, даже не вдвое!). Преимущество победителя составило 16%, в абсолютных цифрах — около 28 тысяч голосов. Он выиграл во всех семи районах города, на 289 избирательных участках (Шевчук — на 5).

Кривой Рог: как Зеленский проиграл на своем поле © Facebook, Слуга Народу - Зе Кривий Ріг

Тем не менее, реакция Банковой последовала оперативно. В среду, 9 декабря, в мэрию Кривого Рога нагрянули сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции. Обыск прошел в помещениях Управления капитального строительства. Вот вам и ответ демократической власти на демократический выбор граждан, который ей пришелся не по нраву. Сообщения о происшествии появились только в соцсетях. СМИ его предпочли не заметить, и их можно понять: уж слишком все очевидно, уж слишком любое слово на тему было бы «токсично», с точки зрения власти.

«Результат второго тура в Кривом Роге — символическая оплеуха команде президента», — полагает известный киевский политолог Руслан Бортник, и с ним трудно не согласиться.

Хотя в данном случае важнее, думаю, другое обстоятельство, на него тоже обращает внимание Бортник, говоря о том, что итоги криворожских выборов — это еще и «предвестник серьезного изменения политических раскладов» в Украине, в ходе которого «Слуга народа», скорее всего, окончательно утратит лидирующие позиции.

Другой представитель киевской политологии Михаил Чаплыга предлагает свой взгляд на криворожскую избирательную историю. По его мнению, проигрыш кандидата от «СН» стал «настоящим Ватерлоо для Зеленского и его партии, которых разгромила «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука»: «А если смотреть более системно, то выходит, что личный бренд Медведчука оказался сильнее, чем личный бренд Зеленского, который тот пытался транслировать на «слуг» и их кандидата в родном городе».

Такой поворот темы вряд ли имеет под собой основания. Бренд Медведчука в чистом виде проявился в первом туре, по итогам которого кандидат от ОПЗЖ взял чуть более 9%. Успех в туре втором обеспечили ему другие факторы, причем не один, а сразу несколько.

Тот, кто склонен видеть в поражении «СН» в Кривом Роге их разгром от ОПЗЖ, заблуждается. Партия Медведчука, безусловно, внесла вклад в фиаско «зеленых» в родном городе президента, однако его, думаю, не следует преувеличивать. Как и размер «призовых», которые партия и ее лидер могут получить за победу. Ими — «призовыми» — придется делиться с другими.

В данном случае все — строго по классике. У поражения «СН» один виновник — президент. У победы ОПЗЖ «отцов» целая куча, начиная от Медведчука и заканчивая семейством Виклулов, Коломойским, а также фигурами и силами более мелкого калибра. В этой связи представляется очень верным предположение, согласно которому Кривой Рог стал разменной монетой в политической комбинации Коломойского, Вилкула и ОПЗЖ.

Кривой Рог: очередное поражение Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Святослава Олейника, и для этого есть все основания. Олейник очень активно задействовал имеющиеся в его распоряжении административный и информационный ресурсы для продвижения Павлова. Это заметили и в Офисе президента. Именно по этой причине его избрание главой нового состава облсовета, которое должно было произойти на первой сессии 8 декабря, было провалено. Олейника обвинили в нарушении регламента, и сессию перенесли на 16 декабря.

Банковая явно намерена, выиграв время, провести в руководители областного совета своего человека. Кабинет министров 9 декабря согласовал на должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации кандидатуру Валентина Резниченко, который уже занимал эту должность при Петре Порошенко с марта 2015 года по июнь 2019 года и который является родственником бывшего главы президентской администрации и экс-главы Харьковской ОГА Бориса Ложкина.

"Резниченко шел на выборы в облсовет первым номером списка партии "Пропозиция", политического проекта мэра Филатова и Геннадия Корбана, — объясняет источник. — Оба давние враги Коломойского. Увольняемый губернатор области Бондаренко — из среды Коломойского и близок к бывшему главе облсовета Святославу Олейнику. В общем, это очень серьезный сдвиг политики Офиса президента по Днепропетровской области. Фактически на регион ставят представителя врагов Коломойского".

Сведущие люди прогнозируют, что назначение Резниченко изменит ситуацию вокруг выборов председателя Днепропетровского облсовета.

"Вчера состоялась его сессия, на которой главой облсовета могли избрать (Святослава) Олейника. Он шел первым номером по списку "Слуги народа". И сумел договориться о коалиции с партией Вилкула и рядом депутатов из других фракций. То есть голоса под Олейника были, — говорит источник. — Но депутаты, близкие к лидерам "Пропозиции", его сорвали, сослались на проблемы с регламентом. И голосование перенесли. Но теперь, после назначения Резниченко губернатором, уже совсем другой расклад будет».

Есть основания полагать, что назначение Резниченко является частью более общей договоренности Корбана и Филатова с Офисом президента, в основе которой лежит общий настрой обеих сторон на минимизацию влияния И. Коломойского в Днепропетровской области. Если это так, то правы те, кто склонен считать, что срыв голосования 8 декабря в облсовете был спецоперацией лидеров "Пропозиции", для которых принципиально важно, чтобы Олейник не стал главой облсовета до назначения нового губернатора.

Теперь, после назначения Резниченко, уже совсем другой расклад. Новый губернатор наверняка попытается убедить депутатов облсовета от "Слуги народа" и других фракций, чтобы они за Олейника не голосовали. Офис президента, таким образом, проигрывает выборы, однако продолжает борьбу за Днепропетровскую область. Продолжение следует.