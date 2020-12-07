Александр Лукашенко уверяет, что НАТО готовится к вторжению в Белоруссию. Так он пытается отвлечь внимание Москвы от невыполнения им своих обещаний хотя бы на несколько месяцев

Ведь в начале 2021 года ситуация для Батьки резко улучшится — вплоть до возможности вообще ничего не выполнять.

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Неисповедимы пути мышления руководства Белоруссии. В последние годы Александр Лукашенко и его информационные службы (из числа тамошних политологов, чиновников и журналистов) рассказывали России о независимости и успешности белорусского государственного проекта.

О том, что Минск, может быть, и снизойдет до углубления интеграции в рамках Союзного государства и/или Евразийского проекта, но лишь в том случае, если это никак не повлияет на его суверенитет (а любая серьезная интеграция в принципе невозможна без делегирования суверенитета на наднациональный уровень).

Наконец, о том, что Кремль и российские олигархи не имеют права вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и учить Лукашенко жизни, в том числе и основам интеграционных процессов. Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Однако за последние несколько месяцев ситуация кардинально изменилась — оказавшись в серьезном кризисе из-за последствий президентских выборов (как внутренних, так и внешних), Александр Лукашенко несколько раз запросил у Москвы помощь.

Политическую — когда Лукашенко (незадолго до этого прямо обвинявший Россию во вмешательстве в выборы и взявший в заложники несколько десятков сотрудников российской охранной организации) нужна была демонстративная поддержка со стороны Владимира Путина для повышения лояльности к нему пророссийского электората Белоруссии.

Медийную — когда белорусские государственные СМИ и околовластные политологи полностью проиграли информационное пространство «Нехте» и другим оппозиционным каналам, после чего на помощь Лукашенко были командированы российские медиа. В том числе и те, которых раньше в Минске не жаловали и даже обвиняли в ангажированности.

Запросил Лукашенко и экономическую поддержку для недопущения кризиса в белорусской экономике (который мог усилить протестные настроения), после чего ему дали кредит в полтора миллиарда долларов. Украина — не Белоруссия: Синдром Лукашенко и синдром Погребинского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Теперь же Александр Григорьевич, судя по всему, продолжает просить еще и поддержки военной — для защиты страны от войск НАТО. Он заявил о создании на границах группировки Североатлантического Альянса, целью которой является захват западнобелорусских земель, которые натовцы якобы считают исторически польскими.

Причем заявил не где-то, а на заседании стран-членов ОДКБ.

Для Запада слова Лукашенко о создании группировки для вторжения стали сюрпризом.

«НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает силы в регионе. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании альянсом военного присутствия как предлог репрессий против мирных протестующих», — ответили в штаб-квартире Альянса.

И, как ни странно, их позиция в этом вопросе звучит гораздо более убедительно, чем слова белорусского президента.

На секунду представим, что Альянс действительно собирается вторгнуться в Белоруссию или же угрожать Синеокой вторжением. Зачем ему это нужно? Чтобы вторжением провоцировать войну с Россией, чьи войска защищают Белоруссию как члена ОДКБ и Союзного государства? Или чтобы угрожать вторжением, позволяя тем самым Александру Лукашенко консолидировать население вокруг себя?

Западные страны не для того положили столько сил и средств для смены режима в Минске, чтобы теперь его угрозой вторжения поддержать и даже в какой-то степени легитимировать.

Пересидеть

Так зачем Александр Григорьевич просит российской помощи? Не для того же, чтобы защитить свою власть от самой белорусской оппозиции, которая ходит туда-сюда по белорусским городам в выходные. Западные СМИ: Александр Лукашенко, похоже, скоро примет предложение Кремля и заключит союз с Россией © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Гонять змагаров (местных аналогов украинских свидомитов и российской демшизы) по воскресеньям стало уже традицией для белорусских силовиков — так, 6 декабря по данным МВД Белоруссии было задержано 344 участника незаконных митингов.

Помощь российских коллег в этом деле им не требуется, ведь у тамошней оппозиции на создание Майдана не хватает ни организации, ни поддержки, ни лидеров, ни денег.

Некоторые эксперты уверены в том, что Лукашенко пытается таким образом не допустить сговора Москвы и Брюсселя ибо боится повторения молдавского сценария, когда Россия и ЕС объединились для освобождения страны от доставшего всех олигарха Владимира Плахотнюка. Однако вероятность такого объединения стремится к нулю.

Да, у Александра Григорьевича сложные отношения и с Востоком, и с Западом, но ведь все прекрасно помнят, чем закончился молдавский эксперимент. Коалиционная власть кандидата Москвы Игоря Додона и ставленницы Запада Майи Санду продлилась недолго, после чего геополитические разногласия взяли свое, и сейчас приходящая к власти Санду требует от России вывести войска из Приднестровья.

Вряд ли Россия после этого готова допустить натовских козлов в белорусский огород.

Поэтому, скорее всего, дело не в большой геополитике, а в попытке Александра Лукашенко поставить ее на службу своему главному интересу — сохранению собственной власти. Соцопросы: поддерживая Лукашенко, Россия теряет Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ходят слухи, что у Александра Григорьевича было некое соглашение с Россией, по которому он в обмен на предоставленные все виды помощи обещал исправиться (то есть отказаться от многовекторности и вести себя прилично на переговорах с Москвой), а также провести конституционную реформу, не мешать Кремлю сформировать в Белоруссии настоящую пророссийскую политическую партию, после чего провести досрочные выборы и не баллотироваться на них.

Сейчас же Лукашенко по обыкновению начал от своих обещаний отказываться — снова говорит о многовекторности с добавлением о том, что «россияне должны понять», затягивает начало конституционной реформы.

В России, понятно, недовольны поведением Лукашенко, и белорусский лидер заявлениями из серии «враг у ворот» пытается убедить Москву в собственной нужности, важности, полезности и безальтернативности.

Болкунец рассказал, как именно Байден будет использовать Лукашенко против России © РИА Новости, Владимир Трефилов Джозефа Байдена не придет к власти в США и не начнет ожидаемую всеми стратегию по тотальному сдерживанию России. Причем начнет прежде всего именно на российской периферии.

А на фоне будущего кризиса в Молдавии и борьбы с Западом за поствоенную Армению России будет банально не до Белоруссии, в Минске надеются, что Кремль не только не будет требовать выполнения обещаний, но и снова сквозь пальцы будет смотреть на то, как Лукашенко играет в многовекторность по своему собственному принципу «ни нашим, ни вашим».

Вопрос в том, дадут ли ему эти несколько месяцев?