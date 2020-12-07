Киевская власть показывает неспособность сдержать распространение COVID-19, обрекая людей на испытания, несущие угрозу их здоровью и жизни. Имитация деятельности в медицинской сфере ради политических рейтингов или наживы только усугубляет крайне сложную ситуацию

Вирус наступает по всему миру. Число инфицированных им людей растет угрожающими темпами, и конца-края этому процессу пока не видно. В Украине эпидемия тоже набирает обороты, и свет в конце ковидного туннеля тоже не просматривается.

Украинская ситуация, правда, выглядит заметно хуже, чем в ряде других стран Европы, по причине того что правительству не удалось наладить эффективную работу по сдерживанию распространения инфекции. О работе же по оказанию медицинской помощи тем, кто уже заболел, речь вообще не идет.

Даже те весьма скромные ресурсы, которыми система охраны здоровья еще располагает, используются кое-как, если вообще используются по назначению, а не с целью противозаконной наживы.

Ковидные суициды. Почему украинцы выбрасываются из окон больниц © AP, Evgeniy Maloletka

Показательно, что анонсированный пару месяцев назад Национальный штаб противодействия COVID-19 во главе с президентом так и остался на бумаге. Такое нерадостное положение дел обусловлено и объективными факторами, и обстоятельствами субъективного свойства. Главнейшим же среди них следует, думаю, считать критический разрыв между картиной, видимой из властных кабинетов, и действительным положением вещей.

Используя военную аналогию, можно было бы сказать, что противодействие коронавирусной инфекции в стране сосредоточено в «штабах» и дополнено регулярными сообщениями в «газетах». За пределами этого узкого круга жизнь идет своим чередом, к величайшему сожалению весьма далеким от хотя бы относительно удовлетворительного состояния.

Жизнь «штабная» и реальная так же далеки друг от друга, как зарплата министра и пенсия рядового гражданина, иначе говоря как небо и земля. Такой разрыв представляет собой значительную угрозу, усугубляя и без того крайне сложную эпидемиологическую ситуацию. Пока в «штабах» заняты производством положительной статистики и составлением красивых отчетов для широкой публики и начальства, коварный вирус продолжает убивать и калечить людей, значительную часть которых можно было бы спасти, проявив заботу и оказав им надлежащую медицинскую помощь не на словах, а на деле.

Увы, помощь приходит не всегда. Эпидемия COVID-19, страшная, смертельная угроза, для большинства украинцев оказывается еще страшнее, чем она есть, оттого что они перед ее лицом брошены на произвол судьбы, оставлены без медицинской защиты, без поддержки от государства.

Вот еще пример бурной деятельности власти. На брифинге 5 декабря министр охраны здоровья Максим Степанов похвалил себя: «Вчера подписал важные технические документы с альянсом GAVI (Глобальный альянс по вакцинированию и иммунизации) — это наша инициатива COVAX. В соответствии с ней мы должны получить 8 миллионов доз вакцин».

Здорово, конечно, что министр что-то подписал. Тем более, по его словам, что-то «важное». Пусть «техническое», но для Степанова все равно «важное» настолько, что об этом следует сообщить широкой публике. Его можно понять, больше-то сказать нечего. Больше-то в организации противодействия распространению вируса ничего по линии министерства не происходит.

Более 11,5 тыс. случаев заражения COVID-19 выявили на Украине за сутки © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

По действующим ныне в Украине правилам, они в медицинских учреждениях не обслуживаются. И вот Степанов сообщил, что лично решил проблему, дав указание одному из своих заместителей запустить новый механизм. Это — ярчайший пример «оперативности» реагирования власти на вызовы момента. Эпидемия началась в марте, а подумать над таким элементарным вопросом министр соизволил только в середине ноября!

В видеообращении 4 декабря Владимир Зеленский, с ранней весны не устающий заверять граждан в том, что власть во главе с ним в организации противодействия эпидемии «все делала правильно», заявил, что украинская «медицинская система не пропустила нокаутирующих ударов, поэтому она справляется и она выдержит».

Вряд ли нашлось много тех, кто в это поверил. Система охраны здоровья находится в жалком состоянии, она разрушена и если еще способна «не пропускать удары», то исключительно на бумаге, в докладах чиновников от медицины президенту. В жизни все совсем иначе.

«Соцсети переполнены историями о том, как умирающих людей отказываются госпитализировать, — пишет автор портала «Страна.ua». — В больницах не хватает ни мест, ни врачей, ни кислорода. Что же до динамики заболевания — то после карантина выходного дня (такой режим действовал в Украине три недели и был отменен с 30 ноября. — П.Р.) было уменьшено число проводимых тестов. До новых ограничений число ПЦР-исследований регулярно превышало 50 тысяч, после мини-локдауна до этой цифры не доходило ни разу, а подчас опускалось ниже 40 тысяч. Такие несложные хитрости позволяют властям контролировать статистику, правда, кому и зачем нужен такой контроль, остается непонятным. Зеленский уверен, что «ежедневное количество заболевших перестало расти так стремительно». На деле же соотношение заболевших к протестированным выросло на 7-10%».

Ляшко раскрыл план вакцинации от COVID-19 © Facebook, Виктор Ляшко

«Мы все живем в Украине и понимаем, что у нас этой инфраструктуры на сегодняшний день нет, у нас даже холодильных установок ограниченное количество», — говорит Степанов.

Вдумайтесь, читатель, в смысл этих слов. Это же приговор: раз мы живем в Украине, то должны понимать, что у нас ничего нет!

Сегодня то, что еще сохранилось от системы охраны здоровья, работает в режиме так называемой «терапии отчаяния». Термин говорит сам за себя. К тому же в нашем варианте в нем гораздо больше отчаяния, чем терапии. Ресурсов для того, чтобы улучшить положение дел, в распоряжении власти нет. По линии благотворительности какая-то помощь поступает, однако ее явно недостаточно для того, чтобы закрыть все узкие места и залатать все дыры. Волонтерское движение работает, но и его потенциала не хватает.

Власть тем временем, одной рукой подписывая «в печать» отчеты, преисполненные уверенности в себе и оптимизма, другой верстает планы перевода работы органов здравоохранения в режим «медицины катастроф». В Киеве давно трактуют по-своему известные из мировой практики понятия и категории, включая демократические нормы и правила, принцип верховенства права и так далее

«Медицина катастроф», судя по всему, тоже будет истолкована так, как выгодно власти. Например, для того, чтобы официально не оказывать медицинскую помощь значительной части населения. Сегодня чиновники от медицины это уже, к сожалению, делают, но делают… хотел написать «стесняясь». Нет, ничуть не стесняясь, это чувство им неведомо.

Не стесняясь, но не афишируя своих действий, тайно. В режиме «медицины катастроф» станут делать явно, как бы по закону.

Одна из наиболее острых проблем сегодня — дефицит кислорода. Из чиновничьих отчетов по этому вопросу вырисовывается вполне приемлемая, даже оптимистическая картина. На деле десятки, если не сотни пациентов продолжают задыхаться.

«Если бы сама не побывала в стационаре и не увидела, как люди синеют без кислорода, может, и поверила бы (отчетам. — П.Р.), — рассказывает журналистам женщина по имени Дарья, прошедшая лечение от коронавируса в больнице в Киевской области. — Но на практике почему-то совсем другая картина, и она не совпадает с той, что «рисуют» чиновники».

Вопиющий случай произошел в городе Жолква Львовской области. Там во время аварийного отключения в больнице электричества скончались двое пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи пытались поддержать их, делая вентиляцию вручную, но спасти людей не удалось.

Трагедия еще раз показала, что проблема обеспечения медучреждений кислородом стоит очень остро и продолжает обостряться с каждым днем. Решить ее власть не в состоянии: для этого нет ни денег, ни оборудования, ни людей. Ни, в конце концов, профессионализма и ответственности власти.

Реакция Министерства охраны здоровья на ЧП в Жолкве мало кого удивила: типичный бюрократический ответ на вызов из реальной жизни. Послали инспекцию с проверкой, проверка показала, что… ситуация под контролем. Параллельно стали муссировать слух о том, что беда произошло из-за того, что главврач больницы якобы забрал генератор к себе на дачу.

Иначе говоря, решили свести вопрос к персональной ответственности отдельно взятого человека, то ли реальной, то ли мнимой, чтобы не думать над ним как над системной проблемой, требующей системного подхода и решения. Ведь если виновен «стрелочник», то со всем остальным, по сути, можно не разбираться. Проблема же глубже и серьезнее.

Разрушена система, причем не только здравоохранения, но и жизнеобеспечения. И в отдельно взятой Жолкве, и по всей стране. На оставшихся руинах нельзя заткнуть все дыры.

Кислород, как известно, можно подавать централизовано, а можно — с помощью кислородных концентраторов. Централизованная подача более надежна, но для ее обеспечения нужна специальная система, включающая в себя наличие большой емкости с кислородом или кислородной станции и разводки труб к больничным койкам.

«С советских времен нашим больницам осталась в наследство такая разводка, — говорит глава общественной организации «Пациенты Украины» Виктор Сердюк. — По крайней мере, вся хирургия и реанимация были ею обеспечены. Но за ненадобностью (и, добавлю от себя, из-за сложности и высокой стоимости эксплуатации. — П.Р.) подведенные к койкам трубы начали резать. Можно пройтись по столичным хирургическим отделениям и обнаружить, что везде трубы срезаны».

Восстановление кислородных разводок — это работа повышенной сложности и взрывоопасности. Чтобы ее провести, необходимо готовить новые проекты, утверждать их, искать сертифицированных подрядчиков, способных проводить такие работы, и только после этого приступать к установке и запуску оборудования. Процедура требует финансирования, времени, организации, повышенного внимания и ответственности.

Понятно, что все или по крайней мере многое можно было бы сделать, если бы власть взялась за дело безотлагательно, весной или хотя бы в начале лета. Теперь выправить ситуацию невозможно даже при наличии денег. В дефиците и время, и человеческий ресурс. Остро не хватает специалистов, способных изготовить техническую документацию. Нет и фирм, готовых взяться за подведение и обслуживание кислородных магистралей.

Военный эпидемилог сказал, за что нужно отдать под суд Степанова и Ляшко © Facebook, Максим Степанов

«Я согласен, что это (нехватка концентраторов. — П.Р.) — проблема, которую мы пропустили, — заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. — Нужно было этим заниматься в первую очередь. Сейчас наверстываем упущенное. Думаю, у нас это получится».

По словам чиновника, он как куратор регионального направления занимается этим вопросом лично. Посмотрим, конечно, что у него получится. Дай-то Бог, чтобы получилось. Однако же цена «пропуска», о котором идет речь и о котором с такой легкостью рассуждает чиновник, — жизни людей. И что? Кто-нибудь из тех, на чьей совести ошибка, ответит за нее? Конечно нет!

Очередной пример неудовлетворительной организации работы по противодействию распространению коронавирусной инфекции и защите населения от нее, а также низкой эффективности контроля со стороны профильного министерства над положением дел на местах дал глава МОЗ Степанов. Это случилось едва ли не на следующий день после принятия решения о проверках по результатам трагедии в Жолкве.

Выйдя на работу после излечения от COVID-19, министр отправился в Житомир, где без предварительного уведомления проинспектировал несколько больниц. Как и следовало ожидать, общий вывод, сделанный Степановым, оказался в духе известной формулы: «есть отдельные недостатки, но в целом — все окей». Тем не менее даже оптимистически настроенный чин, взявшийся проверять сам себя, вынужден был признать наличие целого ряда проблем.

«Обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам, — сообщил он среди прочего журналистам. — Подано было 117, в реальности их 66».

Что тут сказать? No comments!

Дефицит кислорода — большая и острая проблема, но она далеко не единственная. Нет массового тестирования, и это создает серьезные трудности в противодействии распространению вируса. Власть заняла выжидательную позицию в вопросе обеспечения населения Украины вакциной. У России мы брать не хотим, другие же нам вроде бы что-то обещают, но ничего конкретного неизвестно.

Из того, что можно увидеть и понять сегодня, вырисовывается картина, подобная той, что сложилась с кислородом: «они» проблему «просматривают». Только теперь не по глупости, как в первом случае, а по политическим мотивам. Ну, и по причине критической зависимости от внешнего управления, конечно.

Раз за разом демонстрируя неспособность сдержать распространение коронавируса, власть обрекает своих граждан на испытания, несущие угрозу их здоровью и жизни. Имитация деятельности в медицинской сфере ради политических рейтингов или наживы только усугубляет крайне сложную ситуацию. Главнейшая проблема тут в том, что для государства охрана здоровья граждан даже в условиях такой страшной, смертельной угрозы, как COVID-19, не является приоритетом.

Чтобы убедиться в том, что дело, к величайшему сожалению, обстоит именно так, а не иначе, достаточно вспомнить, что с помпой анонсированный Национальный штаб борьбы с вирусом во главе с президентом так еще ни разу и не собирали.