Многие умные люди говорили, что не надо клоуну идти в политику. Не то, чтобы там ему не место. Были, есть и будут артисты (в том числе комики) демонстрирующие в политических интригах не меньший профессионализм, чем в сценическом искусстве. Одни королевские шуты чего стоят!

Но, чтобы быть политически успешным мало уметь кривляться на потеху невзыскательной публике, надо иметь хотя бы минимальные знания и хоть зачаточный интеллект, позволяющий этими знаниями распорядиться. Иначе восторг маргинальной толпы, ждущей чуда, моментально сменяется жгучей ненавистью, и вчерашнего кумира, сегодня готовы растерзать или отправить на костёр даже за то, к чему он имеет весьма опосредованное отношение.

Бедолагу Зеленского вторую неделю подряд обвиняют в насилии над украинской Конституцией. Лидеры украинских мнений важно рассуждают о том как важно уважать Основной Закон и как Зеленский оскорбил их в лучших чувствах. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Честное слово, это смешно. Не потому, что Зеленский клоун, а потому, что с серьёзным видом рассуждать об украинской законности (в том числе конституционной) может либо полный неадекват, либо гуманоид, только что прибывший из другой галактики и ещё не вполне успевший освоиться в текущей реальности. Полагать возможность непотребства в отношении украинской Конституции, всё равно, что обвинять заглянувшего в бордель человека в совращении проститутки с тридцатилетним стажем.

Напомню, что само создание независимой Украины (путём выхода из СССР) происходило в противоречии с действовавшей на тот момент Конституцией. Первые досрочные выборы президента и парламента, в результате которых Кравчука на посту президента сменил Кучма, проводились также на основании политического компромисса, а не в соответствии с законом. Затем были мелкие нарушения, вроде увеличения Кучмой своего первого срока с четырёх до пяти лет, в связи с принятием новой Конституции, а также отказ Верховной Рады, вопреки конституционной норме, имплементировать результаты всеукраинского референдума.

Но это чепуха — так «ошибки молодости», с кем не бывает. Промышленного размаха надругательство над украинской Конституцией достигло при Ющенко. Виктор Андреевич пришёл к власти в результате неконституционного третьего тура и, таким образом, изначально был нелегитимным президентом (узурпатором). В 2007 году он незаконно распустил легитимную Верховную Раду. Новый парламент, таким образом, избирался в нарушение Конституции, при силовом давлении узурпатора, и был изначально нелегитимен. Затем нелегитимные парламент и президент назначили нелегитимное правительство. Ну и в конечном итоге, совместно с правительством были назначены нелегитимные губернаторы в регионы. Вся система власти Украины потеряла легитимность. О конституционности говорить не приходится в принципе.

Можно было бы сослаться на то, что признанные всем мировым сообществом честными и прозрачными выборы президентом Януковича 2010 года, за которыми последовали также не вызвавшие нареканий выборы в Верховную Раду 2012 года, восстановили легитимность власти в соответствии с международными стандартами, предусмотренными для подобных случаев. Да вот беда, уже в феврале 2014 года Янукович был незаконно отрешён от власти путчистами, а вслед за ним был столь же незаконно досрочно распущен и парламент.

Украинская политическая система вновь утратила легитимность и более её не обрела. Если выборы Зеленского, хоть они и происходили при неприкрытом силовом давлении Авакова, ещё можно признать соответствующими волеизъявлению народа, то уже досрочный роспуск им парламента вновь имел все признаки государственного переворота и узурпации власти. Рада отказалась назначить новых судей в Конституционный суд Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

У нас любят говорить, что Порошенко был легитимирован мировым сообществом, которое признало его выборы. Однако в этом случае речь идёт о внешней легитимности. Она, конечно, важна, поскольку с тем, кого не признают, могут отказаться встречаться (хоть работать с Лукашенко Западу периодическое его непризнание не мешает). Слуга всех господ. Как Конституционный суд обслуживал интересы президентов Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но гораздо важнее внутренняя легитимность, то есть признание народом законности правящего им режима. Ни Путин, ни Обама, ни Меркель, ни Си Цзиньпин, никто другой из мировых лидеров не имели и не имеют полномочий признавать законность какой бы то ни было иностранной власти, с точки зрения внутренних процедур.

Внутренняя легитимация — дело народа соответствующего государства. Сам факт идущей на Украине гражданской войны, имеющей, к тому же тенденцию к разрастанию, свидетельствует о том, что значительной (даже большей) частью народа легитимность установленного в 2014 году режима не признаётся. Более того, первичная легитимность Зеленского (поддержка его народом) как раз базировалась на том, что он воспринимался своими избирателями как могильщик незаконного режима.

С этой точки зрения, любые действия Зеленского, направленные на разрушение действующей системы, должны быть признаны имеющими высшую внутреннюю легитимность, так как соответствуют требованиям большинства его избирателей. Абсолютно уверен, что если бы Зеленский посадил Порошенко, всех министров порошенковских правительств и большую часть депутатов, действовавшей при Порошенко Рады, и только после этого решил бы разогнать Конституционный суд (и пересажать всех его судей), то он был бы поддержан абсолютным большинством избирателей, которые обеспечили бы его действиям полную внутреннюю легитимность. Продажа земли, суды и импичмент. К чему приведёт противостояние Зеленского и Конституционного суда © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Проблема Зеленского в том, что его схватка с Конституционным судом справедливо рассматривается украинскими избирателями как его личное дело, далёкое от их (избирателей) интересов. Он просто растратил кредит доверия и вернуть его уже не в состоянии. Однако его оппонентам (Порошенко, Медведчуку, Коломойскому), а также атакованному Конституционному суду народ доверяет не больше. Поэтому Зеленский до сих пор не в тюрьме, а украинские лидеры мнений всё ещё спорят кто же победит в этом противостоянии.

Думаю, что Зеленский всё же проиграет. Но не потому, что неправ. Там нет правых. Просто он, во-первых, никому не нужен ни внутри страны, ни за её пределами, а во-вторых, туп, как пробка.

Я понимаю, у него была проблема: западные друзья требовали решить проблему с КС, угрожая не дать денег. Простимулированный Коломойским и его политическими партнёрами суд в принципе не желал слушать президента. И Зеленский не нашёл ничего лучше, чем заняться роспуском непокорных. Вот тут-то и проявилась вся его глупость.

Умный человек, для начала, запросил бы у Запада хоть миллиард-полтора долларов поддержки. Ведь Зеленский втянулся в ожесточённую схватку с людьми, представляющие большую часть украинского политического истеблишмента в обмен на обещание когда-нибудь потом дать деньги, которые нужны ему уже вчера. Если бы Запад дал ему более-менее солидную сумму — это было бы свидетельством того, что его будут поддерживать в борьбе и собираются играть с ним дальше (инвестиции в конкретного политика). Если бы Запад отказался, пусть бы сами и решали свои проблемы с Конституционным судом. Зачем Зеленскому таскать для Запада каштаны из огня, если его всё равно собираются бросить на произвол судьбы, как только он полностью выработает свой ресурс?

Дальше, если бы деньги были вложены Западом в Зеленского, можно было приступать к давлению на суд. Только не таким безумным способом, как это сделал Зеленский. Конституционных судей незаконно увольняли и при Ющенко в 2007 году (указом президента) и в 2014 году (постановлением Верховной Рады). Только парламент и президент, строго увольняли каждый судей из своей квоты. Так что соответствующие прецеденты были и, если бы Зеленский попросил парламент принять постановление об отзыве судей из парламентской квоты, он мог бы ссылаться на прецедент 2014 года. При этом, если бы с опозданием на 6 лет, КС попытался бы признать эту практику неконституционной, то пришлось бы вернуть в состав КС пятерых уволенных парламентом в феврале 2014 года судей и вывести из состава суда всех, кто было назначен на их места.

Кроме того, необходимо было бы привлечь к уголовной ответственности всех, кто совершил противозаконный акт (депутатов, вносивших проект постановления и голосовавших за него, авторов юридической экспертизы, а также подписавшего его Турчинова). Наконец, если бы Зеленский решил уволить своим указом судей, назначенных по президентской квоте и его действия признали бы неконституционными, то он бы сослался на прецедент Ющенко в 2007 году. Соответственно, необходимо было бы привлекать к уголовной ответственности за государственный переворот «мессию» первого майдана. Так слишком далеко можно зайти, ведь по сути только по этим двум случаям придётся пересажать половину путчистов, как 2004-05, так и 2013-14 годов. При этом с самого Зеленского, как с гуся вода, ведь до сих пор эти действия не считались незаконными. В крайнем случае, выполняя вердикт КС отозвал бы Указ.

Но и это не всё. Виктор Ющенко был великим изобретателем. Не имея конституционной возможности уволить многих некомфортных ему чиновников, назначенных указами как его личными, так и предыдущего президента, Виктор Андреевич начал практиковать издание указов об отмене указов о назначении. Вот так работает себе министр лет пять, а потом бах — указ о том, что его назначения вообще не было. Это такая особая практика украинской бордельной конституционности, но она также не была осуждена и отменена — прецеденты действуют. Так что Зеленский мог издать указ даже не об увольнении судей, назначенных по президентской квоте, а указ об отмене указов об их назначении. Затем обратиться к парламенту с просьбой отменить постановление о назначении судей по парламентской квоте. И всё — суд парализован, а пока оппоненты будут выяснять как выкручиваться из ситуации, быстро назначить новых судей, быстро провести заседание и признать свои действия конституционными. Пусть потом жалуются в Спортлото. Вполне в духе украинской политической традиции.

Вместо этого Зеленский на полном ходу влетел в ловушку, подготовленную Коломойским. Не думаю, что для последнего было так уж принципиально решение об отмене конституционности законов о создании антикоррупционных органов. Свои проблемы с этими органами Игорь Валерьевич умел и умеет решать тихо и незаметно, к тому же решение КС стоит значительно дороже. Просто Коломойский умеет играть в шахматы, а значит считать, хотя бы на пару ходов вперёд. Возмущение Запада и следующие за ним спонтанные действия Зеленского и его команды идиотов просчитывались без проблем.

Результат: Коломойский показал американцам, что может на Украине ломать любые их планы. Медведчук показал украинскому антифашистскому электорату, что может эффективно бороться с элементами системы внешнего управления. Порошенко получил возможность выступить защитником Конституции, «европейского выбора» и мобилизовать против Зеленского правых радикалов, при том, что за Зеленского не вступился никто. Ахметову всё равно. Если Зеленского съедят, он придёт договариваться к следующему президенту и предложения его будут ой как хороши.

Только несчастный сорокадвухлетний «не лох» сидит у разбитого корыта и мечтает, что всё как-нибудь само рассосётся. И ведь в чём мальчик виноват перед своими избирателями? В том, что он глуп и амбициозен? А если бы он не был таковым, разве бы он пошёл на радость своим 73% восторженных почитателей (ныне разочаровавшихся) в президенты разрушенного государства?

Что хотели, то и получили — ждите, может быть само рассосётся.