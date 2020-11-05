Помню когда-то, году в 1990-м, на пике противостояния Ельцина и Горбачёва, советское телевидение показало кадры с пьяным Ельциным на публичных мероприятиях во время его визита в США

Позднее, уже после распада СССР, факт неадекватного поведения лидера «зрительских симпатий» «передовой» части населения Советского Союза (каковая страну и уничтожила, а теперь обвиняет в собственной глупости ЦРУ, КГБ и рептилоидов с планеты Нибиру) подтвердили общавшиеся с ним американцы. Но тогда американцы молчали, вроде как ничего не заметили, а симпатизировавшие Ельцину экзальтированные борцы за очередной вариант неведомого им самим «светлого будущего», хором заявили, что плёнка подделана, а если и нет, то Ельцин «просто устал».

Потом эти люди «прозрели». Многие из них дожили до нынешних времён, клеймят своего тогдашнего кумира «проклятым алкоголиком» и требуют от нынешней власти восстановить им ими же уничтоженный СССР. Своей вины в произошедшем они чувствуют, говорят, что их обманули. Между тем правду им говорили всю и постоянно. Это неизбежно в обстановке острой политической конкуренции и раскола элит, в которой тогда жил СССР. Просто, точно так же, как сегодняшние белорусские студенты или украинские «герои майдана», образца 2014 года, тогдашние борцы за «светлое будущее» считали себя умнее всех и никого не желали слушать.

Сегодня то же самое происходит в США.

Можно долго спорить были ли фальсификации в пользу Байдена в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, как утверждает Трамп, или в Америке выборы настолько честные, что фальсификаций не может быть в принципе, как говорят отечественные американофилы, но если мы на секунду абстрагируемся от великой борьбы двух стариков за американское «светлое будущее» и трезво оценим не только результаты президентских выборов, но и выборов в палату представителей и сенат, которые проходили параллельно, то мы увидим, что американское общество раскололось пополам.

Неважно, кто победит, Трамп или Байден — это раскол на следующее утро не исчезнет. Наоборот, как показало развитие ситуации с 2016 года (когда Трамп выиграл выборы у бабушки Клинтон) раскол только углубляется, методы борьбы в американской политике становятся всё более грязными, а для обеспечения результата начали активно привлекать улицу. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Причём началось это не сегодня, не с убийства Флойда (сколько таких Флойдов разных цветов кожи постоянно убивают в США и никому дела нет), даже не год-полтора назад. Первые массовые акции демократы организовали уже в декабре 2016 — январе 2017, пытаясь не допустить инаугурации избранного президента Трампа. Потом они правда на некоторое время перенесли центр тяжести боевых действий в СМИ и Конгресс, раскручивая процедуру импичмента. Но когда эта кампания была ими с треском проиграна, вновь вернулись к давлению улицы (иные аргументы у них просто кончились).

Для противостояния уличным бандам, мобилизованным демократами, Трамп призвал к мобилизации своих сторонников. В результате уличных столкновений первая кровь пролилась задолго до дня выборов и продолжает литься.

Сегодня сторонники Трампа и сторонники Байдена, так же как и советские «прорабы перестройки» с «хорошими лицами», не столько поддерживают своего кумира, сколько видят в оппоненте представителя абсолютного зла. Советским сторонникам Ельцина не позволили рассмотреть его негативные стороны (буквально бросавшиеся в глаза) не интриги КГБ и ЦРУ, а собственная идейная ангажированность. Они были абсолютно уверены, что стоит только забрать власть у КПСС и объявить многопартийность, как по стране потекут молочные реки с кисельными берегами. Поскольку же Ельцин был единственным из высокопоставленных политиков, который в пылу борьбы с Горбачёвым был готов разрушить всё подряд (КПСС, СССР, а была бы возможность, то и планету), надо было просто поддерживать своего лидера и не верить «мерзавцам» из противного лагеря. Протесты, подтасовки и нечестная игра. К американцам пришёл почтальон Печкин © REUTERS, Henry Nicholls

Сегодня в США сторонники Трампа не могут поверить, что их лидер может проиграть, а сторонники Байдена, даже если в глубине души подозревают, что демократы могли прибегнуть к фальсификациям, всё равно считают, что это во благо, ибо нельзя отдавать Америку Трампу. Оба лагеря видят разрешение кризиса только в своей абсолютной победе. Но при расколе страны пополам абсолютная победа невозможна.

Уже было заявлено, что Байден получил на этих выборах рекордно большое количество голосов. Больше в истории Америки не было ни у кого. Но ведь Трамп идёт с ним ноздря в ноздрю и до сих пор (к ночи с четвёртого, на пятое ноября) судьба выборов не определена. Это значит, что обе стороны добились максимальной мобилизации своих сторонников — резервы исчерпаны. Раз при этом никто не смог одержать уверенную победу, значит за счёт экстенсивного роста (дальнейшей мобилизации) ситуацию переломить уже нельзя. Дальше судьбы власти решают административный и силовой ресурсы.

Байден заявил, что он будет президентом всех американцев. Не будет, даже не потому, что не сможет и не захочет (хоть и поэтому тоже). В первую очередь не будет потому, что вторая половина американцев не признает его своим президентом.

История выборов 2016 года засвидетельствовала, что демократы в случае проигрыша сдаваться не намерены и будут использовать любые, в том числе и неконституционные методы борьбы. Не знаю, способна ли республиканская элита уступить, в случае уверенности в своём поражении. Но, во-первых, такой уверенности нет и не будет. Во-вторых, даже если республиканская элита безоговорочно капитулирует, а иной формы сдачи демократы не приемлют, то останется возбуждённая масса в половину Америки, для которой сдаться демократам так же невозможно, как капитулировать перед зомби. Чтобы не стать зомби самому, человек будет драться до последней возможности. Дмитрий Выдрин: «Их выборы — это и наши выборы» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если есть возбуждённая масса, то вожди всегда найдутся. В такой ситуации, как в США что-то исправить могут только согласованные действия центральной бюрократии, но она сама расколота. К тому же американский сильный федеральный центр традиционно уравновешивается сильными регионами. Механизм прекрасно работает, пока не возникает противоречий между федеральным и региональным уровнем. Но как только такие противоречия возникают американская система управления впадает в коматозное состояние. Мы видели, что как ни пытался Трамп при помощи федеральных силовых структур навести порядок в городах и штатах, управляемых демократами, которые парализовали полицию и поощряли хулиганов и мародёров, у него ничего не получилось. Без армии федералов было слишком мало, а использовать армию для подавления такого рода бунтов невозможно, поскольку она тоже расколота на сторонников Трампа и сторонников Байдена. Ни те, ни другие «своих» подавлять не будут.

Текущие американские выборы, независимо от того, кто на них победит — средина пути. Американские элиты пока находятся в точке из которой можно попытаться повернуть назад, попытаться выйти на какой-то общенациональный консенсус. Но с каждым часом, с каждым заявлением, с каждым очередным нарушением в пользу своей политической силы, такая возможность становится всё более эфемерной.

Как только элиты окончательно пройдут точку возврата и консенсус (вряд ли уже возможный практически) станет невозможным даже теоретически, они (элиты) попадут в полную зависимость от разбуженных и радикализированных ими масс. С этого момента не политики будут направлять толпу, а толпа будет диктовать им решения, выбирая себе в вожди наиболее радикально настроенных.

Если власть перейдёт к толпе, остановить моментальный всплеск иррационального насилия будет уже невозможно, а обуздать толпу и вернуть её в состояние привычного подчинения власти можно будет только после того, как она если не уничтожит, то парализует систему, разрушит собственную среду обитания, доведёт кошмар произвола до такой степени, когда даже лидеры толпы будут бояться думать о том, что с ними может произойти через какой-нибудь час, а дожить до завтрашнего дня будет считаться невиданным успехом. Только после того, как толпа почувствует жизненную необходимость в порядке, восстановление порядка станет возможным, но до этого времени могут пройти недели, могут месяцы, а могут и годы. Ситуация усложняется тем, что друг другу будут противостоять две примерно равные по силам толпы, для каждой из которых виновником всех бед будет являться оппонирующая толпа, которую необходимо уничтожить. Междоусобная борьба затягивает время перехода к стабилизации.

Сегодня ещё не поздно остановить нарастание конфронтации и попытаться потихоньку спустить пар. Мне кажется, что Трамп способен в последний момент уступить, чтобы не убить Америку, но остановит ли это его сторонников? Заявления и действия американских политиков становятся всё более конфронтационными, а страна запаслась оружием и патронами, заколотила фанерными щитами витрины магазинов и готовится к худшему.

Сейчас и сторонники Байдена, и сторонники Трампа думают, что худшее ненадолго — неделя- другая, а там заслуженный триумф. Может быть так и получится, но куда больше шансов оказаться в той же ситуации, что и обученный американцами украинцы, которые седьмой год ждут результатов майдана, но пока констатируют только утрату его (майдана) «идеалов».