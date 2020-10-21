Совсем недавно, несколько дней назад, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поскольку Европа не умеет уважительно говорить с партнёрами и не хочет учиться этому искусству, стоит подумать о том, чтобы прервать с ней общение

Некоторые горячие головы из числа отечественных экспертов сразу заявили о коренном пересмотре Москвой своей европейской политики. Это не так. Москва пока ничего не пересматривает. Только предупреждает. Но на самом деле это весьма серьёзный сигнал. Более того, он многоуровневый и по своему эффекту может оказаться значительно мощнее, чем если бы Лавров просто заявил, что ЕС мы прекращаем какие бы то ни было переговоры.

В дипломатии ваши действия тем более эффективны, чем большую свободу пук вам обеспечивают и чем на большее количество социальных и политических групп вашего партнёра/оппонента направлены. Послать одной фразой сигнал сразу всем таким группам в нескольких десятках разных стран — большое искусство.

Россия может приостановить общение с Евросоюзом: Лавров назвал причину © ТАСС/POOL | ТАСС/POOL | Перейти в фотобанк

Во-вторых, российский министр послал сигнал право-консервативной части европейских элит, что если они не хотят полного разрыва с Россией (а они не хотят), то им стоит более активно бороться со своими либералами. Возможностей у них достаточно, просто многие не хотят портить отношения с коллегами из-за какой-то России. Теперь придётся думать, поскольку усидеть на двух стульях уже не получится.

В-третьих, послан сигнал европейскому бизнесу. Россия, отказавшаяся говорить с Европой, очевидно и в экономическом плане быстро переориентируется на другие рынки. Тем более, что в результате реализации программы импортозамещения национальная экономика стала практически самодостаточной. К тому же возможности России совершать неожиданный и эффективный финансово-экономический манёвр в последние годы были не раз убедительно продемонстрированы.

При всей американофилии, свойственной европейским политикам, финансирует их всё же европейский бизнес. Он уже понёс солидные убытки из-за политико-идеологических глобалистских догм. Только на санкциях против России и российских контрсанкциях потеряны десятки миллиардов евро. Между тем американцы давят на Европу, требуя присоединиться к санкционной политике Вашингтона в отношении Ирана. Да и попытки блокировать достройку «Северного потока — 2» постоянно продолжаются. Причём и в случае с газопроводом, и в случае с Ираном, Вашингтон грозит распространить свои санкции на неподчинившихся его диктату европейцев.

МИД ФРГ пригрозил РФ санкциями из-за ситуации с Навальным © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Но ЕС не может и отказаться от союзных отношений с США, ради диалога с Россией. Помимо того, что в каждой европейской стране и в ЕС в целом (на уровне евробюрократии) крайне сильны проамериканские фракции, существует ещё и фактор Восточной Европы, которая настроена в основном проамерикански и антироссийски. Попытка полноценного разрыва с США грозит Евросоюзу коллапсом и неконтролируемым распадом. Между тем, Франция и Германия, как главные европейские выгодоприобретатели, заинтересованы в плавном реформировании ЕС (с усилением в нём собственной роли), а вовсе не в хаотизации Европы.

ЕС оказался в той же ловушке, в которую сам загонял постсоветские режимы. В ловушке многовекторности. Попытка Европы сохранять высокий уровень экономического взаимодействия с Москвой, ориентируясь в политическом плане на США, ничем не отличалась от попыток Януковича и Лукашенко зарабатывать за на российских рынках и за счёт предоставляемых Россией преференций, поддерживая и выращивая внутри страны евроинтерраторов, политически тяготеющих к ЕС и США. И в Киеве, и в Минске всё кончилось майданами. Разница лишь в том, что Лукашенко пока устоял. Но и у него хорошего выбора не осталось. Точно, как в своё время Януковичу, Россия говорит, что экономические преференции можно получать, только в условиях ускоренного продвижения интеграции, а Запад не собирается отказываться от попыток свержения белорусского президента. Так что выбор остаётся тем же что и был: либо ускоренная интеграция с Россией (на российских же условиях), либо майдан — многовекторность закончилась (хоть некоторые политики ещё и могут испытывать иллюзии относительно своей способность гальванизировать её труп).

Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что Россия, кроме экономических преференций может предоставить и военно-политический зонтик, Европа пока не готова к однозначному выбору. Как было указано выше, ЕС слишком нестабилен и может не выдержать дискуссию по столь принципиальному вопросу. Поэтому, ЕС, несмотря на знакомство с негативным примером постсоветских режимов, пытавшихся усидеть на двух стульях, актуализирует и активизирует политику, которую иначе чем многовекторной не назовёшь.

С одной стороны, министерства иностранных дел Франции и Германии создают рабочую группу, задачей которой будет борьба с санкционной политикой США, мешающей европейцам полноценно сотрудничать с Россией и Ираном. Среди предложений введение ответных санкций против США, в том числе и персональных, против излишне ретивых американских сенаторов. Такими действиями европейские политики демонстрируют национальному бизнесу и другим заинтересованным группам, что экономическое сотрудничество с Россией будет продолжено. С другой, ЕС вводит очередную порцию персональных санкций против российских политиков, а антироссийская риторика захлёстывает европейскую прессу. Не слышно в ЕС и голосов протеста по поводу требования США всем поголовно (а не только членам НАТО) выделять ежегодно по два процента ВВП на подготовку к войне с Россией.

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При этом американцы, несмотря на предупреждение Путина, относительно того, что ответные удары будут нанесены по центрам принятия решений (где бы они ни прятались), всё ещё надеются, что им удастся ограничить театр военных действий Евразией, а самим стандартно отсидеться за океаном. Несмотря на то, что американские союзники уготовили Европе судьбу поля боя в ядерном конфликте, в ЕС всё ещё есть немало политиков, считающих, что в фарватере США надо следовать до конца, они, мол всё равно в конце победят, значит и Европе восстановиться помогут.

Логика порочная, но она действует, продолжая всё глубже загонять ЕС в тупик многовекторности, из которого, чем дальше, тем труднее выбраться.

Лавров всё сказал: Россия готова поддержать своих союзников в ЕС (в том числе и отдельных политиков), но они должны продемонстрировать свою готовность сделать выбор и следовать ему до конца. Москве совсем не улыбается оказаться разменной монетой во внутриполитических играх европейских элит. Впрочем, сейчас европейцы ждут результатов президентских выборов в США, полагая, что они выявят победившую элитную группировку, на которую можно будет ориентироваться. Но американцы могут разочаровать. Похоже, что у них всё только начинается и может серьёзно затянуться. А европейцам выбор делать надо. Стулья разъезжаются, можно и по швам порваться.