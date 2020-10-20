Послание Владимира Зеленского Верховной Раде 20 октября должно было стать знаковым событием. Но этого не случилось

Предыдущие три обращения президента к парламенту касались кадровых перестановок, роспуска того же парламента. То есть были чисто техническими и не имели отношения к проблемам внутренней и внешней политики.

Нынешнее же затронуло всю самые важные и болезненные для страны темы, однако никаких сенсационных и прорывных предложений и инициатив в себе не содержало. Людей действительно крайне интересует, как власти справляются или, напротив, не справляются с такими проблемами как эпидемия коронавируса, война в Донбассе, коррупция, социалка, медицина и образование.

Езжайте в Россию, если вам там нравится – Зеленский © пресс-служба президента Украины

Что же касается реальных идей, проектов и планов, их было совсем немного. Президент объявил, что его команда готовит пакет «переходных» законов по Донбассу. Вообще тема войны — ключевая для власти, ибо гипотетическое миротворчество Зеленского, в которое поверили избиратели, обеспечившие кандидату, пообещавшему установить мир в кратчайшие сроки, победу на президентских выборах, оказалось самым большим провалом нового украинского руководства.

Готовится избирательная амнистия. Что же обещано «сепаратистам», что может стать основой будущего примирения? Оказывается, для них готовится избирательная амнистия. По словам Зеленского, миллионы граждан, на руках которых нет крови, находятся в заложниках у оккупантов. И с них необходимо снять всякую ответственность за то, что они стали пленниками обстоятельств.

«Достойное будущее — только с Украиной», — подытожил президент.

Сразу отметим, что сказанное прямо противоречит Минским соглашениям, предусматривающим всеобщую амнистию. И Донбасс точно не намерен давать Киеву право решать, кого судить, а кого миловать. Так что задуманная амнистия — по сути ни о чём.

«Не разгоняйте зраду»: Зеленский пообещал давать больше денег на войну, чем Порошенко © president.gov.ua

Параллельно отметим, что команда разрабатывает закон о коллаборантах, в список которых, похоже, войдут не только воевавшие. Это ясно хотя бы на примере тотальной дискриминации в рамках предстоящей выборной кампании. Пресловутое постановление о выборах отказало Донбассу в праве выбирать местные органы власти.

Через две недели правительство представит программу развития страны до 2030 года. Зачем было об этом оповещать население и депутатов, не очень ясно. Видимо, они обязаны поверить на слово, что готовящийся документ станет успешной стратегией. Но Зеленский даже не намекнул на хотя бы отдельные параграфы программы. А опыт, связанный с управлением Украиной новой властью, едва ли способен пробудить у кого-то даже осторожный оптимизм.

Еще один примечательный момент: на Украине будет расположен «Международный офис по противодействию дезинформации и пропаганде».

Информационная война — один из вопросов, который президент обсуждал в Лондоне с главой Ми-6. То есть, скорее всего именно во исполнение достигнутой там договоренности и будет создан вышеупомянутый офис, который займется искоренением инакомыслия. То, что все будет происходить именно так, стало ясно из пояснения Зеленского — пропагандой он считает информацию, которую выдают оппозиционные телеканалы.

Хотя имён названо не было, все поняли, что речь идет о СМИ, которые контролируются Порошенко и Медведчуком. Хорошая новость для избирателей как на западе, так и на востоке Украины.

Глава украинского государства раскритиковал реформу медицины, запущенную Ульяной Супрун, забыв при этом упомянуть, что она идёт полным ходом. Правда, при этом пообещал поднять зарплату врачам до 20 тысяч гривен (около 53 тысяч рублей).

Зеленский считает, что Украина становится мировым IT-хабом © пресс-служба президента Украины

Затронул он и тему коррупции, объяснив, почему за все время, пока он находится у власти, всем известные коррупционеры так и не были привлечены к уголовной ответственности. Как выяснилось, причина в том, что он не пользуется «телефонным правом» и не даёт указаний правоохранительным органам. Но по факту это означает, что Зеленскому так и не удалось отладить их работу должным образом.

До местных выборов остается 5 дней. Если Зеленский своим посланием намерен был укрепить рейтинг своей партии, то он с этой задачей явно не справился.

Значительное число избирателей куда больше затронутых вопросов волнуют проблемы, связанные с гонениями на русский язык, полным отсутствием каких-либо позитивных результатов на минских переговорах и капитуляцией власти перед праворадикалами. Обо всем этом не было сказано ни слова.

Правящая команда и ее лидер в очередной раз расписались в полной беспомощности. Даже перед выборами президент не осмелился щедро раздавать обещания, которые могли бы обеспечить ему хотя бы минимальные симпатии той части электората, который он мог бы по старой памяти назвать «своим».

А что стоило наобещать золотые горы? Ведь хорошо известно, что после завершения выборной кампании выполнять всё равно ничего не нужно.