В чем причины страшных пожаров в бассейне Северского Донца

На Донбассе стремительно распространяются лесные пожары, охватившие долину Северского Донца. Стихийное бедствие сопровождают порывы ураганного ветра, который поднимает в воздух большие тучи песка. Языки пламени рвутся вверх на фоне мутного багрового неба, создавая инфернальную картину — как будто жители страдающей от войны земли попали в новый круг уготованного им ада.

«Сгорели модули пограничной службы и модули Красного Креста. Это всё на нулевом рубеже. Горят дома в радиусе контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Подъезды в Станицу перекрыты, горят вокруг сёла» — сообщает с линии разграничения доктор Илья Богомолов, председатель правления благотворительной организации «Международная Медицинская Помощь». Работа пункта остановилась, проходит массовая эвакуация населения, которое размещают в спортзалах и школах соседних сел. И ситуация с каждым часом приобретает все более драматичный характер.

Пожарные обнаружили на Донбассе свыше ста сорока очагов возгорания, причем площадь некоторых горящих участков составляет около пятидесяти гектаров. Ветер способствует стремительному распространению верхового огня, который охватывает сосновые пойменные леса, перекидываясь через траву на лесополосы и посадки. Уже известно, что пожар уничтожил несколько сел, забрал жизни как минимум десяти человек и вплотную подошел к кварталам Северодонецка, где уже сутки нет электричества. Кроме того, горят леса у Славянска, что наглядно показывает масштабы этого бедствия. Полыхали сотни квадратных метров: под Житомиром на свалке тушат масштабный пожар © -gregg- / flickr

Гарь от пожаров ощущается даже в Харькове, потому что ее несет туда пылевая буря. «В Харькове сам вижу — воздух в центре просто заполнен пылью, будто дымом. Машины покрываются слоем пыли, потом несколько капель дождя — и все машины покрыты пятнистой серой коркой. И это уже не первый раз за последний месяц», — пишет об этом харьковский блогер Евгений Леонов. Все это в точности напоминает апрельские события в карантинном Киеве, когда его окутала пугающая апокалиптическая мгла, потому что зола тлеющих в Чернобыльской зоне пожаров смешалась с частицами поднятой суховеем земли. Причем власти тоже винили в этом неведомых диверсантов, отправляя на их поиски отряды Нацгвардии.

Украинские власти занялись в этой ситуации привычным для них делом, объясняя проблемы происками врагов. «Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль», — заявила спикер ООС Ярослава Зорина. «Могу назвать три причины возникновения пожара. Первая — обстрел с неподконтрольных территорий трассерами для поджога», — рассказал губернатор Луганской области Сергей Гайдай. А в Офисе президента Украины тоже озвучили информацию «о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли стать причиной по крайней мере части этих пожаров».

Конечно, все эти утверждения не выдерживают сколько-нибудь серьезной критики со стороны компетентных специалистов. Причем не только потому, что пожары фиксируются во всех частях разделенного линией соприкосновения региона. На самом деле леса горят на Луганщине как минимум с середины лета. Уже июле в результате этих пожаров погибли пятеро местных жителей, после чего возгорания фиксировались еще несколько раз. Бушующий сегодня пожар продолжается с конца августа. 1 сентября под Станицей Луганской подорвался на мине один из ликвидировавших его пожарных, и только благодаря этому сообщение о бедствии попало в украинские новости. А 7 сентября огонь распространился на новые территории, о чем официально предупреждало сообщение от украинских спасателей. Однако власти не стали обращать внимание на этот тревожный сигнал.

Сил для тушения не хватало, число очагов постепенно росло благодаря солнечной и теплой погоде. А потом подул сильный ветер, что привело к быстрому распространению пламени. Местные жители публикуют в сети свои видео, показывая, насколько сухой стала сейчас степная и лесная трава. Хотя в прежние годы ее, как правило, поливал в это время холодный сентябрьский дождик. «Изменения климата — это не шутка, как и корнавирус», — печально обращается к зрителям один из этих людей. Это напоминает о последствиях аномально жаркого лета, которое побило в Украине сразу несколько температурных рекордов. Причем одной из причин этих изменений является массовая вырубка посаженных в тоталитарные времена лесов, которые были созданы на Донбассе в послевоенные годы.

«Лесопосадки в основном закладывали дубовые, справедливо рассудив, что стоять дуб будет долго и массы древесины он дает много. К примеру, по обоим берегам Северского Донца от Белгорода до устья появились государственные лесные полосы шириной по тридцать метров. Так было заложено благосостояние будущих независимых украинских углежогов и продавцов дров», — говорит об этом киевский журналист Дмитрий Заборин, намекая на то, что степные леса и рощи активно сводятся нелегальными лесорубами при покровительстве коррупционеров во власти.

«Тенденция распространения засухи на север и запад прослеживается сейчас очень четко. А на юге, где леса вырублены под корень, в том числе из-за сильно подорожавшего газа, снова началось опустынивание и повышение температур летних месяцев за отметку 40 градусов. Согласно прогнозам, в течение ближайших десятилетий средняя температура будет постоянно расти, и в Киеве станет дышаться как на юге Австралии. Но жаловаться не стоит. Это плата за миф об «аграрной державе» и «евроинтеграции», когда в ЕС безо всяких ограничений уходит только сырой лес, древесный уголь, топливные брикеты», — рассказывает он о последствиях этого бизнеса, откровенно самоубийственного для будущего Украины. Глава Луганской ОГА просит Кабмин признать пожар в области ЧС госуровня © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Эта история не про диверсию и поджог, а про попытки скрыть рубку леса, про подорванную экологию, заброшенные лесничества и остаточное финансирование пожарных служб. Для них никогда нет денег, которых всегда хватает на войну и патриотические распилы. А потому украинские леса будут гореть и дальше, по всей стране — как это случилось на днях в Киеве, где загоревшийся возле свалки торфяник окутал дымом огромный жилой район.

Природные бедствия являются результатом катастрофической ситуации в обществе, отзеркаливая собой происходящие в нем события. Ведь страна по-прежнему продолжает гореть от кризиса.