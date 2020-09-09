Некоторые граждане весьма раздражаются, когда им говорят, что нынешняя Украина стала националистической диктатурой. Они указывают, что национал-радикальные партии не имеют парламентского представительства, а в украинских СМИ власть порою чихвостят так, что некоторым демократиям и не снилось. Мол, какая же это «диктатура»?

Однако, чтобы ультранационалисты пребывали у власти, совсем не обязательно заворачивать их парламентскую обертку; им даже не обязательно самоназываться неонацистами. Судить надо не по словам, но делам. А они вполне конкретны, осязаемы, их стратегическая цель была определена достаточно давно и откровенно — в том числе и ныне действующими акторами украинской политики.

Богдан Безпалько: Ситуация на Украине такова, что в ней разочарованы даже националисты © РИА Новости, Нина Зотина Андрей Парубий — занимали важнейшие государственные должности, некоторые территории находятся под прямым управлением представителей ультранационалистов (например, Ивано-Франковск управляется функционером ВО «Свобода» Русланом Марцинкивым), а множество парламентариев в различных фракциях, местных депутатов и государственных чиновников исповедуют национализм самого дремучего толка, который объединяет их крепкими неформальными связями.

Нардеп от внешне либеральной партии «Слуга народа» Никита Потураев имеет куда больше идеологических точек соприкосновения с неонацистом Андреем Билецким, нежели со своим формально однопартийцем Дмитрием Разумковым. И таких потураевых в украинском социуме десятки тысяч, они являются проводниками вполне конкретной политики — лоббистами и получателями важнейших назначений, формируют общественное мнение в СМИ и социальных сетях, доминируют в силовых структурах государства.

Если данное течение и не оформлено в единую политическую организацию, тем не менее, оно объединено идейно, вполне управляемо и само может управлять. Даже могущественные украинские олигархи предпочитают сотрудничать, а не ссориться с окрепшим поколением «украинских патриотов», взращенных в жестокой междоусобной борьбе группировок 90-х и нулевых годов.

Шутки кончились. Как националисты уронили Сивохо и миролюбивый имидж Зеленского вместе с ним © Страна.ua Тягнибок, Билецкий и многие другие) родом из общей матрицы, прародительницы многих украинских неонацистов — Социал-Националистической партии Украины. СНПУ создана в 90-е годы и само ее название является отсылкой к печальной известной Национал-Социалистической рабочей партии Германии (НСДАП). И программные документы этой ультраправой группировки (как и ее наследников, вроде «Патриота Украины») кишат формулировками неонацистского, расистского, антисемитского толка, которые со временем стали мейнстримом общественного сознания на Украине.

Сегодня «украинским патриотам» уже не стыдно их озвучивать в медийном пространстве, они стали частью государственной политики и народного «образования».

Когда идея овладевает массами, она становится силой. И в этом отношении идеи когда-то маргинальной СНПУ являются доминирующими в современной Украине — это ли не идеологическая победа? Вот лишь несколько пунктов партийной программы Социал-Националистической партии, ставшей фактически официальной идеологией постмайданной страны: «Национальный корпус» перед выборами: маргинальная партия диктует правила в украинской политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— «СНПУ считает Российское государство причиной всех бед в Украине»;

— «Россия, которая традиционно является относительно отсталой Европы, насильно втянув Украину в сферу своего влияния, на несколько веков отрезала большую часть Украины от достижений европейской цивилизации в политике, экономике, культуре, быту»;

— «Для России чуждо понятие национального государства, которое является традиционное для стран Европы, в чем непримиримые разногласия во взглядах на государство между Украиной и Россией»;

— «В отличие от украинцев, психология и традиции которых создавались на протяжении тысячелетий, россияне еще не сформированная нация, подавляющее большинство так называемых россиян — вчерашние угро-финские племена, народы Урала и Сибири, кочевники монголоидного происхождения, поэтому для россиян так характерен национальный нигилизм, который является деструктивным для народов с традиционной культурой»;

«Они же дети!» Почему «Нацкорпус» вывел на марш протеста школьников? © nationalcorps.org

Надо отдать должное последовательности украинских ультраправых, методично внедряющих в новые поколения свои идеологемы. И это же, на основе партийных программ и публичных размышлений их лидеров, даёт возможность предположить вектор их дальнейшего движения. Здесь стоит выделить два момента: присущий украинскому радикальному национализму неистребимый антисемитизм и вечную мечту о «национальной революции». Как показала практика победившей русофобии, воспринимать планы «патриотов Украины» необходимо внимательно.

Антисемитизм на Украине уже планомерно набирает обороты: от введения в широкий обиход слова «жид» (под видом якобы борьбы «за чистоту украинского языка») и глорификации организаторов убийства евреев во время Великой Отечественной войны до регулярных нападений на синагоги и осквернений еврейских кладбищ. Антисемитизм украинской провинции приобретает будничный характер — именно тот эффект, к которому всегда стремилась гитлеровская пропаганда («самоочевидность» для населения «вредоносности» евреев).

«Активные и непримиримые». Украина в начале бесславных дел © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Стилистика неонацистских шествий и болтовня в стиле арийцев Третьего рейха — мишура для впечатлительных подростков, однако надо понимать, что в нынешней деморализованной Украине отряды националистов являются реальной силой, которая оказывает особое влияние на ход событий. Глупейшее занятие украинского олигархата, взращивавшего и подкармливавшего нацистскую зверюгу, свидетельствует лишь о том, что нувориши девяностых в принципе не понимали и не понимают идейной сути ультраправых, их стратегии, умения ждать и системно работать.

Украинское общество обсуждает планы оппозиции во главе с олигархом Порошенко перехватить власть во время осеннего ухудшения экономической ситуации на Украине. Катящиеся в тартарары рейтинги правящей партии и самого Зеленского, грядущие местные выборы, продолжение пандемии немало тому способствуют. В любом случае, они дают возможность ещё более нарастить влияние ультраправых — уличных арбитров в схватке олигархических группировок. И «либеральный» Запад, как показывает практика, продолжит смотреть на проделки неонацистов сквозь пальцы — пока они выполняют свою главную, антироссийскую функцию.

Животный страх, который испытывает перед ними нынешняя администрация, абсолютная безнаказанность, законодательно ликвидированная альтернатива в виде влиятельных левых партий, мощных профсоюзов и русофильских движений открывают перед ультраправыми заманчивые перспективы для их «национальной революции».

«Национальная революция» на сегодняшний день ещё не означает прямой захват власти — куда важнее полнейшая оккупация мозгов. Всё остальное вопрос времени.