К концу 2019 года большая часть избирателей президента Зеленского осознали, что голосовали они за учителя Голобородько, а выбрали трусливого, амбициозного и ограниченного клоуна

Ситуация точь-в-точь как в полузабытой песне полуотверженного Андрея Макаревича, посвящённой полузабытому (популярному в 90-е годы) сериалу «Богатые тоже плачут». Лирический герой песни утверждал, что Марианна из сериала настолько популярна, что он бы её «избрал в президенты».

Неудача с избранием в президенты сериального персонажа не обескуражила мужественный народ Украины. С упорством, достойным лучшего применения, граждане давно превратившегося в мираж государства начали искать нового «спасителя нации». Такого же, как Голобородько: честного, патриотичного, ответственного — того, кто сделает всем хорошо и ничего за это не попросит.

Многословный пустослов, или Кто интересен Зеленскому? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В общем, с переворотом или без переворота, но то, что власть утекает у Зеленского между пальцев, ясно всем. Следовательно, бегство крыс с «Титаника» имени Голобородько было лишь вопросом времени. Надо сказать, что крысы на Украине пошли то ли слишком жадные, то ли слишком пугливые, то ли малосообразительные, а скорее всего, всё это вместе. До последнего времени борьба за места в окружении президента носила ожесточённый характер, а попытки руководства президентского Офиса присосаться к любому источнику дохода ни на йоту не теряли системности и целенаправленности.

Официальные диссиденты в президентской политической силе «Слуга народа» представляли интересы главных держателей акций данной псевдопартии, почему и оставались в неприкосновенности. Несколько самостоятельных критиков режима, искренне поверивших в обновление политической системы и пытавшихся дискутировать с президентом, были изгнаны ещё в те светлые дни 2019 года, когда образы Зеленского и Голобородько не окончательно разошлись в глазах украинцев.

Как Зеленский проиграет страну в рулетку © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Не могу сказать, что Лерос нарушил данное правило. Он всего лишь в очередной раз сказал, что Зеленский не выполнил ничего из того, что обещал, и более чем прозрачно намекнул на то, что президент вообще ничем не умеет руководить и даже не понимает, как это делается. Думаю, что любой человек, хоть немного погружённый в украинскую политику, не узнает из сказанного ничего для себя нового. Но Зеленский амбициозен и обидчив, ранее Лерос неоднократно публично обижал не менее амбициозного и обидчивого главу Офиса президента Ермака. В результате «заслуженный диссидент» исключён из фракции «Слуга народа».

Не думаю, что это его сильно угнетает, скорее, наоборот, радует. Как уже было сказано, независимо от того, удастся ли Зеленскому сохранить формальное президентство, его реальной власти приходит конец. А значит, и доступ мародёров к дележу имущества погибшего украинского государства в ближайшем будущем будет обеспечивать не Зеленский и не его окружение, а совсем другие, зачастую не симпатизирующие несостоявшемуся Голобородько, люди. Полный разрыв с обанкротившейся командой и приобретение нимба «жертвы режима» создаёт хорошие стартовые условия для вхождения в новую команду.

Астрологические аспекты и эротические зоны президента Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Звонил Зеленский или не звонил, люди, наблюдающие в последние полтора года его манеру руководства, поверят, что звонил. А люди, знакомые с методами Ермака, вполне поверят, что депутатам, не желавшим исключать «правдоруба», угрожали всеми возможными земными карами.

В общем, Лерос не просто ушёл, но швырнул в стеклянный дом Зеленского огромный булыжник, звон разбитого стекла стоит до сих пор. Чтобы понять, что это не случайное действие и что демарш Лероса — серьёзный повод для Зеленского и окружения задуматься о своём будущем, надо вспомнить, откуда Лерос появился в «Слуге народа».

Как сказал Зеленский, его привёл Богдан и сказал, что это хороший парень, а бедный президент не разобрался и поверил. Опустим тот факт, что Богдана к Зеленскому приставил Коломойский, ныне крайне обиженный на своего клоуна, которого он сделал президентом, а тот отплатил ему чёрной неблагодарностью («Приватбанк» не вернул, да, кстати, и Богдана уволил). В конце концов, если бы власть Зеленского была прочна, то Леросу было бы плевать на интересы Коломойского. Богдан его не на улице нашёл (хоть в каком-то смысле и на улице). К моменту прихода к Зеленскому Лерос был известным в Киеве патриотическим «художником-муралистом», успешно осваивающим гранты на «монументальную пропаганду» европейского выбора.

Именно этот факт его биографии гораздо важнее, чем все возможные теоретические контакты с Коломойским (которые то ли были, то ли их не было). Лерос — тот тип бизнесмена (заслуженно ненавидимый и презираемый народом), который умеет получить финансирование, организовать за бросовые деньги выполнение другими львиной доли работ и положить в карман львиную долю доходов.

Гаспарян: Лучшее, что может сделать Зеленский, — послать всех, как это сделал Голобородько © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Таким образом, команду Зеленского, состоящую из циничных, но не очень умелых мошенников, пришедших конвертировать власть в деньги, радостно покидает один из самых квалифицированных игроков на доступном им поле заработков. Надо понимать, что люди Зеленского — не ровня Порошенко или Ахметову, они не способны бороться за контроль над заводами, регионами, портами, рудниками. Их предел — гранты, откаты, распил бюджетов под чутким присмотром старших товарищей. На их фоне Лерос с мелким, но вполне самостоятельным грантовым бизнесом выглядит корифеем, глыбой. Не имея шансов стать олигархом, он хотя бы понимает (или чувствует), какая политическая сила имеет перспективы (в том числе и в плане перераспределения финансовых потоков), а какая под шуточки-прибауточки весело идёт ко дну, и бизнес с ней не сделаешь.

Бывает, что перепуганная команда бросается в шлюпки и покидает корабль, который кажется ей обречённым, а судно потом плавает себе и плавает по волнам как ни в чём не бывало. Но вот если корабль начинают покидать крысы, значит, шансов у него нет, как бы хорошо он ни выглядел. С корабля капитана Голобородько, оказавшегося Зеленским, двинулась в поход за лучшей долей одна из самых жирных крыс.

Не то чтобы на Украине нет жирнее, но те крысы сами уже давно адмиралы — целыми флотами таких, как Зеленский и Лерос, командуют.