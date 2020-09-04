Ситуация точь-в-точь как в полузабытой песне полуотверженного Андрея Макаревича, посвящённой полузабытому (популярному в 90-е годы) сериалу «Богатые тоже плачут». Лирический герой песни утверждал, что Марианна из сериала настолько популярна, что он бы её «избрал в президенты».
Неудача с избранием в президенты сериального персонажа не обескуражила мужественный народ Украины. С упорством, достойным лучшего применения, граждане давно превратившегося в мираж государства начали искать нового «спасителя нации». Такого же, как Голобородько: честного, патриотичного, ответственного — того, кто сделает всем хорошо и ничего за это не попросит.
Ситуацию чутко уловили украинские политики и политтехнологи, с декабря 2019 года утверждающие, что осенью 2020-го Зеленский с властью расстанется. Вернее, они говорили о государственном перевороте. В принципе переворот, хоть и является традиционной для Украины формой смены власти, в данном случае не обязателен — Зеленского можно было бы и оставить в должности, лишив какого бы то ни было влияния на политику. Другое дело, что в качестве ненавидимого народом президента без полномочий он, хоть никому не мешает, но никому и не нужен.
В общем, с переворотом или без переворота, но то, что власть утекает у Зеленского между пальцев, ясно всем. Следовательно, бегство крыс с «Титаника» имени Голобородько было лишь вопросом времени. Надо сказать, что крысы на Украине пошли то ли слишком жадные, то ли слишком пугливые, то ли малосообразительные, а скорее всего, всё это вместе. До последнего времени борьба за места в окружении президента носила ожесточённый характер, а попытки руководства президентского Офиса присосаться к любому источнику дохода ни на йоту не теряли системности и целенаправленности.
Официальные диссиденты в президентской политической силе «Слуга народа» представляли интересы главных держателей акций данной псевдопартии, почему и оставались в неприкосновенности. Несколько самостоятельных критиков режима, искренне поверивших в обновление политической системы и пытавшихся дискутировать с президентом, были изгнаны ещё в те светлые дни 2019 года, когда образы Зеленского и Голобородько не окончательно разошлись в глазах украинцев.
Но вот первый пошёл. Забавный человечек Гео Лерос добился своего изгнания из фракции. Лерос давно проявлял оппозиционность по отношению к Зеленскому, неоднократно выступал с резкой критикой президента, но его не трогали. И это понятно, ведь если депутат-списочник не сам выходит из фракции, а фракция исключает его, он сохраняет свой мандат. В большинстве случаев фракции стараются с подобного рода «внутренними оппозиционерами» договориться. С одной стороны, они получают определённую свободу действий (голосование против фракции, право на резкие заявления), с другой — проводятся некие «красные линии», за которые они по умолчанию не заступают.
Не могу сказать, что Лерос нарушил данное правило. Он всего лишь в очередной раз сказал, что Зеленский не выполнил ничего из того, что обещал, и более чем прозрачно намекнул на то, что президент вообще ничем не умеет руководить и даже не понимает, как это делается. Думаю, что любой человек, хоть немного погружённый в украинскую политику, не узнает из сказанного ничего для себя нового. Но Зеленский амбициозен и обидчив, ранее Лерос неоднократно публично обижал не менее амбициозного и обидчивого главу Офиса президента Ермака. В результате «заслуженный диссидент» исключён из фракции «Слуга народа».
Не думаю, что это его сильно угнетает, скорее, наоборот, радует. Как уже было сказано, независимо от того, удастся ли Зеленскому сохранить формальное президентство, его реальной власти приходит конец. А значит, и доступ мародёров к дележу имущества погибшего украинского государства в ближайшем будущем будет обеспечивать не Зеленский и не его окружение, а совсем другие, зачастую не симпатизирующие несостоявшемуся Голобородько, люди. Полный разрыв с обанкротившейся командой и приобретение нимба «жертвы режима» создаёт хорошие стартовые условия для вхождения в новую команду.
Некоторые скажут, мол, предателей не любят, но, во-первых, на Украине все политики такие, во-вторых, Лерос формально никого не предал — его предали. Он, «наивный и доверчивый», всего лишь пытался призвать президента к выполнению предвыборных обещаний, а его за это из фракции изгнали. Не случайно же Лерос с удовольствием поддерживает слух о том, что лично Зеленский звонил руководству фракции с требованием изгнания «диссидента» и что сопротивление «честных депутатов», не желавших исключать Лероса, удалось сломить только после жёсткого давления Офиса президента.
Звонил Зеленский или не звонил, люди, наблюдающие в последние полтора года его манеру руководства, поверят, что звонил. А люди, знакомые с методами Ермака, вполне поверят, что депутатам, не желавшим исключать «правдоруба», угрожали всеми возможными земными карами.
В общем, Лерос не просто ушёл, но швырнул в стеклянный дом Зеленского огромный булыжник, звон разбитого стекла стоит до сих пор. Чтобы понять, что это не случайное действие и что демарш Лероса — серьёзный повод для Зеленского и окружения задуматься о своём будущем, надо вспомнить, откуда Лерос появился в «Слуге народа».
Как сказал Зеленский, его привёл Богдан и сказал, что это хороший парень, а бедный президент не разобрался и поверил. Опустим тот факт, что Богдана к Зеленскому приставил Коломойский, ныне крайне обиженный на своего клоуна, которого он сделал президентом, а тот отплатил ему чёрной неблагодарностью («Приватбанк» не вернул, да, кстати, и Богдана уволил). В конце концов, если бы власть Зеленского была прочна, то Леросу было бы плевать на интересы Коломойского. Богдан его не на улице нашёл (хоть в каком-то смысле и на улице). К моменту прихода к Зеленскому Лерос был известным в Киеве патриотическим «художником-муралистом», успешно осваивающим гранты на «монументальную пропаганду» европейского выбора.
Именно этот факт его биографии гораздо важнее, чем все возможные теоретические контакты с Коломойским (которые то ли были, то ли их не было). Лерос — тот тип бизнесмена (заслуженно ненавидимый и презираемый народом), который умеет получить финансирование, организовать за бросовые деньги выполнение другими львиной доли работ и положить в карман львиную долю доходов.
При всех негативных качествах бизнесмены такого рода должны обладать звериным чутьём и хорошими организаторскими способностями, иначе освоение грантов завершится первым же случаем. Много было таких, которые деньги брали, а выполнение заказа обеспечить не могли. Грант они, как правило, не возвращали, но и следующий заказ не получали. Лерос же был крайне востребован, то есть работы выполнялись, а как при этом делились деньги, заказчика не интересовало.
Таким образом, команду Зеленского, состоящую из циничных, но не очень умелых мошенников, пришедших конвертировать власть в деньги, радостно покидает один из самых квалифицированных игроков на доступном им поле заработков. Надо понимать, что люди Зеленского — не ровня Порошенко или Ахметову, они не способны бороться за контроль над заводами, регионами, портами, рудниками. Их предел — гранты, откаты, распил бюджетов под чутким присмотром старших товарищей. На их фоне Лерос с мелким, но вполне самостоятельным грантовым бизнесом выглядит корифеем, глыбой. Не имея шансов стать олигархом, он хотя бы понимает (или чувствует), какая политическая сила имеет перспективы (в том числе и в плане перераспределения финансовых потоков), а какая под шуточки-прибауточки весело идёт ко дну, и бизнес с ней не сделаешь.
Бывает, что перепуганная команда бросается в шлюпки и покидает корабль, который кажется ей обречённым, а судно потом плавает себе и плавает по волнам как ни в чём не бывало. Но вот если корабль начинают покидать крысы, значит, шансов у него нет, как бы хорошо он ни выглядел. С корабля капитана Голобородько, оказавшегося Зеленским, двинулась в поход за лучшей долей одна из самых жирных крыс.
Не то чтобы на Украине нет жирнее, но те крысы сами уже давно адмиралы — целыми флотами таких, как Зеленский и Лерос, командуют.