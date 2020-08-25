Вторую неделю подряд оппозиции не удалось создать в Минске опасную для власти ситуацию. Полиция и независимые наблюдатели оценивают количество вышедших на улицы по призыву оппозиции граждан как примерно 2/3-3/4 от числа тех, кто выходил в прошлые выходные

Штурм правительственных и/или общественных зданий также не случился. С учётом того, что у оппозиции была неделя на подготовку своих мероприятий и на мобилизацию людей, можно констатировать, что белорусский майдан явно выдыхается. Но это не значит, что Лукашенко окончательно победил. Для него всё только начинается.

Напомню, что ещё до начала нынешних выступлений, по итогам антироссийских заявлений белорусского президента накануне выборов, мы писали, что Лукашенко скорее всего удастся подавить подготовленные против него выступления. Проиграть он мог только в случае массовой измены силовиков или же став жертвой политического убийства. Тогда же мы писали, что белорусский майдан должен проводиться в формате блицкрига (от трёх дней, до недели). Только в этом случае у него есть надежда на успех. Если же оппозиция не сумеет захватить власть одним ошеломляющим ударом, то власть придёт в себя, оценит обстановку, увидит, что силы майдана крайне ограничены и задавит их.

Собственно так и произошло, главный кризис системы белорусской власти попал на третий-седьмой дни протестов. Но, поскольку оппозиция тогда дожать ситуацию не смогла, в дальнейшем Лукашенко стал постепенно отыгрывать инициативу. Впрочем, если массовое предательство в нынешних условиях уже сомнительно (майдан проигрывает и стимул переходить на его сторону отсутствует), то угроза политического убийства, как метода устранения Лукашенко и дезорганизации системы власти, сохраняется. Лукашенко с автоматом и народ с чужим флагом. Есть ли выход из белорусского тупика? © AP, State TV and Radio Company of Belarus

Однако не это главная угроза власти Александра Григорьевича. Главная неустранимая фатальная угроза — он сам, проводимая им последние полтора-два десятилетия политика. Напомню, что свой майдан Лукашенко вырастил полностью самостоятельно. У него, в отличие от Януковича даже националистического заповедника вроде Галиции не было. Это Лукашенко расколол единое в своём стремлении к интеграции с Россией белорусское общество, поддержав и распространив идеологию «литвинства». Это лукашенковские СМИ десятилетиями противопоставляли «чистую», «трудолюбивую», «европейскую» Белоруссию «грязной», «разрушенной», «олигархической» России, которая спит и видит, как бы отнять у белорусов МАЗ, БелАЗ, МЗКТ и «Беларуськалий», а также не в состоянии прокормиться без белорусской картошки и молочки.

В конечном итоге Лукашенко своего добился. В противовес пророссийским настроениям большинства, в белорусском обществе образовался и стал быстро расти (рекрутируя в свои ряды преимущественно молодёжь, то есть ориентируясь на будущее) проевропейский кластер. Эти люди видят будущее Белоруссии в Европе, почему-то уверены, что Европа также мечтает слиться в экстазе с Белоруссией. Но, что главное, они в упор не видят Лукашенко во главе «европейской Белоруссии». Наоборот, они не прочь отдать его под суд и упрятать в тюрьму до конца жизни.

Этих людей в белорусском обществе уже достаточно много и их будет становиться всё больше. Они стали фактором общественной жизни. В одном оппозиция абсолютна права — прежней Белоруссии уже никогда не будет. С течением времени поддержка Лукашенко будет ослабевать, а силы оппозиции будут расти. Причём опыт последних нескольких лет показывает, что катастрофические политические изменения, вызванные сменой общественной приоритетов, могут происходить внезапно. Ситуация меняется в течение очень короткого времени. Власть зачастую не успевает не только среагировать на эти изменения, но даже заметить их. Да и окормлявшая минский майдан польская разведка со своей агентурой в органах государственной власти Белоруссии никуда не делась. Она сейчас выводит своих агентов из-под удара и будет работать на расшатывание власти Лукашенко дальше.

Лукашенко сумел подавить майдан (или почти подавить, какое-то время протесты будут продолжаться). Но у белорусского президента нет перспективы. Выращенные им в Белоруссии майданные силы будут укрепляться и рано или поздно окажутся сильнее власти.

Единственный доступный Лукашенко способ сохранить уже не свою власть, а своё политическое значение, стать заслуженным и уважаемым пенсионером — резко сменить курс последних лет и начать интеграцию в общие с Россией проекты в максимально высоком темпе. Этот курс потребует комплекса экономических (адаптирующих белорусскую экономику к российской) и политических (демонтирующих механизм личной власти Лукашенко) реформ. С одной стороны, эти реформы резко увеличат возможности России по влиянию на белорусское информационное пространство и политическую среду. Пророссийские силы в Белоруссии смогут организоваться и стать существенным фактором политической жизни. С другой, новая экономическая и политическая система неприемлема для Лукашенко прежде всего потому, что в таком режиме он управлять не умеет и не желает. Следовательно президенту Белоруссии придётся уйти из активной политики на завершающем этапе реформ. Но уйти с честью и обеспечив своей стране будущее.

Альтернативным является вариант, предполагающий возвращение к проводившейся до майдана политике балансирования между Россией и Западом. Такой вариант приведёт к быстрому краху белорусской экономики — Россия давно дала понять, что её больше не устраивает сотрудничество в формате «деньги в обмен на улыбки». Отказ от интеграции быстро приведёт Белоруссию к работе «на общих основаниях», а в таких условиях большинство белорусских предприятий просто неконкурентны на российском рынке (равно как и на остальных). Тяжёлое экономическое положение только добавит темпов роста майданным силам и дополнительно подорвёт позиции властей. Переворот, в результате очередного майдана в таком случае лишь поставит точку в истории с «европейской интеграцией» Белоруссии. Но в этом случае Лукашенко так же мало может рассчитывать на спокойную старость, как Белоруссия на процветание. «Он так просто не сдастся»: соцсети о Лукашенко и событиях в Белоруссии © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

Пока что действия Лукашенко, предпринимаемые по итогам подавления (или полуподавления) белорусского майдана, оптимизма не вызывают. Чистка рядов бюрократии от польской агентуры не проведена. Перебежчики из журналистского корпуса (из государственных СМИ) официально прощены и могут вернуться на свои рабочие места (при желании). Организаторы и лидеры майдана на свободе. Большинству из них ничего не грозит. Большинство из нескольких тысяч задержанных представителей майданной пехоты также скоро выйдут на свободу в рамках «политики примирения». Можно ожидать, что свою увеличившуюся зависимость от России Лукашенко попытается традиционно компенсировать усилением прозападной риторики.

Даже политтехнологическая помощь России может сыграть с Лукашенко злую шутку. Ведь со стороны всё кажется просто и представляется, что освоить эти технологии может каждый. Теперь Лукашенко будет спрашивать у своих журналистов и технологов: «Ты что, не мог придумать «Саня останется с нами!» Для этого мне надо было специалистов из Москвы выписывать?» И ему будет невдомёк, что действительно не мог. В Белорусской политической системе по-другому поставлен отбор на ключевые должности. Там думать вредно — надо бацьку любить. Эти люди заточены не на инициативу, а на скрупулёзное выполнение указаний.

Но Лукашенко-то будет считать, что теперь он и этой формой работы овладел (причём лично), выманил у Путина его политтехнологический секрет и ныне может по воле своей собирать и распускать майданы. Россия опять не очень-то и нужна. И вновь она является главной угрозой для власти бацьки (по крайней мере, с точки зрения Лукашенко).

Если бы Александр Григорьевич мог спокойно расстаться с властью, я бы надеялся, что он поймёт всю пагубность продолжения «многовекторного» курса и пойдёт по пути ускоренной интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ. Но Лукашенко не просто не мыслит себя без власти. Он не представляет себе, что кто-то другой будет управлять Белоруссией. Эти черты его характера хорошо известны тем силам в его окружении, которые на паях с польской разведкой привели его к текущему майдану. Они же будут играть на данных струнах лукашенковской души с целью привести его к следующему майдану, который постараются подготовить получше.

Наполеон утверждал, что во время войны 1812 года выиграл в России все сражения. Утверждение спорно, но даже если бы это было так, войну он всё равно проиграл, а только это важно. Лукашенко находится в похожей ситуации. Он может выигрывать у майдана сражение за сражением, но конечный результат предопределён: либо реформированная Белоруссия быстро развивает интеграцию с Россией, либо «европеизированные» белорусы будут жить хуже, чем украинцы.