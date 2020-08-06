После публичных антисемитских шуток харьковских стендаперов Евгения Лещенко и Богдана Письменко, а так же вооруженного нападения маньяка-антисемита на синагогу в Мариуполе, нам снова приходится говорить о неуклонно накапливающихся фактах различных проявлений антисемитизма на Украине и первопричине этого позорного явления

Нарастающую проблему старательно отрицают евреи, которые вступили в политический союз с украинским национализмом во время Евромайдана. Вспомним, к примеру, открытое письмо еврейских активистов Владимиру Путину в марте 2014 года, в котором они отрицали серьёзность проблемы с антисемитизмом на Украине. Глобус Жеки Карася, или Что ждёт Украину? © Украина.Ру

«Да, мы знаем, что политическая оппозиция и силы общественного протеста, добившиеся позитивных изменений в исполнительной власти страны, состоят из разных групп. Среди них есть и националистические, однако даже самые маргинальные из них не позволяют себе демонстрировать антисемитизм или иные формы ксенофобии, — писали в своём обращении к Путину представители Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, — Мы точно знаем, что наши немногочисленные националисты находятся под жестким контролем гражданского общества и новой власти Украины, чего не скажешь о российских неонацистах, которые поощряются Вашими спецслужбами».

Спустя шесть с половиной лет хотелось бы уточнить у подписантов письма: они до сих пор уверены, что «немногочисленные националисты» находятся под «жестким контролем гражданского общества», а многотысячные марши неонацистских группировок, типа «Национального корпуса», сопоставимы с деятельностью «российских неонацистов». Или это все-таки украинские ультраправые находятся под контролем Службы Безопасности Украины (о чем неоднократно сообщала украинская пресса и рассказывал, например, лидер группировки С14 Евгений Карась).

Готовы ли подписанты — в эпоху мовных квот, ликвидации образования на русском языке, уничижения русского языка в общественном пространстве — настаивать, как сказано в их письме, что «русскоязычные жители Украины не подвергаются унижениям и притеснениям, что их «гражданские права не ограничены», а «рассуждения о "насильственной украинизации" и "запрете говорить по-русски", о которых много пишут в российских СМИ, пусть останутся на совести их авторов». Так было сказано в письме.

Лично я многократно писал об антиконституционном ограничений прав русскоязычных граждан, и готов отстаивать эту позицию с фактами, документами и цифрами. А подписанты того письма готовы подтвердить свои слова, приводя в качестве собственного оправдания, например, новый закон об образовании?

Под обращением тогда подписались, напомню, несколько десятков видных представителей еврейской общины, среди которых экономист Александр Пасхавер, художник Александр Ройтбурд, бизнесмен Евгений Червоненко и др. Теперь тот же Червоненко, говоря о якобы «подконтрольных гражданскому обществу» националистах, яростно предрекает: «Если эти мерзавцы, которые так себя ведут с полицией, останутся безнаказанными, завтра будут говорить "целуй ботинки"». Или узники концлагерей, или заслуженные эсэсовцы - пора определиться. Зеленский в Польше © пресс-служба президента Украины

Но завтра никто не ждёт. Достаточно промониторить различные информационные ресурсы праворадикалов, чтобы увидеть, как они ставят на колени непокорных, избивают инакомыслящих, проводят прямо на улицах «акции прямого действия». Так кто оказался прав: те, кто предупреждал о грозящей опасности, или кто убаюкивал общество сказками о «демократической революции» (подноготную которой методично и со знанием дела излагает ныне один из ее организаторов Давид Жвания).

Предположение, что присутствие в украинском социуме влиятельных олигархов еврейского происхождения и единокровного Президента гарантирует страну от расцвета антисемитизма, является глубочайшим заблуждением. Сама суть украинского национализма, который старательно культивируется в постмайданном государстве, является не только русофобской, но и антисемитской. Это явствует из трудов «классиков» — Михновского, Донцова, Сциборского, деяний «практиков» — Бандеры, Стецько, Мельника, прочих вдохновителей и организаторов Холокоста.

Их «труды», послания и приказы не просто густо пропитаны животным антисемитизмом (тесно связанным с идеологемами Третьего рейха). Принципиально признание националистами евреев — наряду с поляками и русскими — одной из «наций-угнетателей» украинского народа. Программной стала фраза одного из лидеров ОУН, заместителя Бандеры Ярослава Стецько: «Стою на положении уничтожения евреев и целесообразности перенести на Украину немецкие методы экстерминации [истребления] еврейства, исключая их ассимиляцию…» Другой видный деятель ОУН Степан Ленкавский: «Относительно жидов применимы все меры, ведущие к их уничтожению». А редактор «Розбудовы нации» Владимир Мартынец (о котором Украинская Википедия уважительно пишет как об одном из самых плодотворных авторов националистического движения) описывал евреев как «паразитический», «морально поврежденный», «развращающий» и «враждебный элемент», «расово непригодный для смешанных браков и ассимиляции». Излишне напоминать, что конкретно этим и подобным персонажам на современной Украине ставят памятники и называют в их честь улицы.

Верные учению ОУН не просто знают об антисемитских взглядах своих предшественников, они их повторяют и пропагандируют. Это накладывается на многовековые суеверия и предубеждения обычных людей, на сегодняшнее социальное недовольство, популяризируется через СМИ, книги, социальные сети. Так завкафедрой Львовского политехнического университета, доктор экономических наук Иосиф Сытник пишет на своей странице в ФБ о «власти евреев» на Украине: «В Украине их главное задание — вести украинцев на поводке, что они успешно делают уже десятилетиями. Куда? Есть ли у них право делать в Украине то, что они делают? Да, ибо большинство украинцев дали им это право лично на выборах».

Об украинцах «на поводке» радеет и доцент кафедры общенаучных и социальных дисциплин Одесского института МАУП, кандидат наук Татьяна Репнова: «Жиденок Зеленский считает себя пупом Земли. Придурок, твоя микроскопическая жидовская группа меньше 0,1% населения Украины. Ты сам, когда шел на Президента Украины скрыл от людей свою жидовскую национальность, прикидываясь украинцем. Знали бы, что ты жид, то никогда за тебя не проголосовали». Потом ойкнула и заявила, что ее аккаунт взломали — несколько раз и ради различных антисемитских комментариев.

Разумеется, коварство евреев имеет свою глобальную цель, о которой на страницах издания «Україна молода» сообщает Герой Украины, генерал Григорий Омельченко. «В руках мирового закулисья — настоящих хозяев мира и творцов нового мирового порядка — международного сионизма ты [Зеленский] всего лишь кукла-марионетка, при помощи которой они реализуют свои планы в отношении Украины, — излагает Омельченко, который в статье именует себя «националистом-патриотом», — На очереди принятие закона про местный референдум, через который международный сионизм планирует реализовать план о создании государственного образования, так называемого "Нового (Небесного) Иерусалима" на территории Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей». Преступления без срока давности. Как украинские националисты планировали массовые убийства © РИА Новости, Нина Зотина

Один из отслеживающих антисемитскую активность борец с диффамацией, директор Украинского Еврейского комитета Эдуард Долинский получает в свой адрес не только упреки в нелояльности постмайданной Украине, но и прямые угрозы. В комментариях к тексту активиста ВО «Свобода» Андрия Дзьобана («…представитель еврейского нацменьшинства Эдуард Долинский живет в Украине, дышит украинским воздухом, ест хлеб, выращенный украинскими мозолистыми руками, пьет воду из украинских источников, одновременно ненавидит украинцев и все украинское») комментарии просто пузырятся от ненависти.

Например, заслуженный артист Украины, певец Володимир Верминський вопрошает: «Куда смотрит СБУ? Жиды мстят украинцам за то, что рискуя своей жизнью украинцы прятали во время войны их предков! Вот выродки! Как же ж эту сволочь посадить в тюрьму? Может обратиться к депутатам ВР?» Звукорежиссёр из Тернопольской областной филармонии Андрий Когут: «Хорошие жиды в газовых камерах». Далее Daria Hrynkiv: «Проваливай на свою пра-родину»; Зоя Левицька: «сами… не пойдут… надо гнать!»; Олена Заболотна: «По факту Украина захвачена этой нацией. Сейчас они уменьшают количество лучшего народа и все, тут будет израиль для них. Без шума и пыли, чужими руками»; Петро Пархоменко: «Паскуда жидовская недаром их ненавидит весь мир и периодически давят, как гадов»; Валерій Петренко: "Сколько же этих гнид жи@овских засело в Украине!"; Наталія Мандзюк: «Жиды нам мстят еще за Святослава Храброго, который уничтожал их предков — Хазарский каганат». И так далее, и тому подобное.

Возможно, нас немного вводит в заблуждение, что из пасти людоедов пока не торчат оторванные и недоеденные человеческие конечности, но это напрасно. Антисемитские выходки на Украине приобретают все более опасный и наглый характер: безнаказанная юдофобская лексика, осквернение еврейских могил, нападение на верующих, в частности, недавнее вооружённое нападение на синагогу в Мариуполе, антисемитские инциденты в Виннице, Житомире, Умани, других городах. И гордым знаменем над всем этим позором реет давешнее письмо еврейской общественности Владимиру Путину, как им хорошо живётся на майданной Украине.

Давно надо понять, что не только русские являются мишенью для украинского национализма. И если некоторые представители майданной общественности настолько глупы, что до сих пор не понимают этого, то даже представители вполне лояльно настроенных к Евромайдану Израиля и Польши вынуждены обратить внимание на окончательно потерявших берега неонацистов.

«С большой обеспокоенностью и тревогой мы видим, что представители разных уровней власти Украины… продолжают отмечать исторические события и лиц, которых необходимо раз и навсегда осудить, — обратились к официальному Киеву послы этих двух государств Джоэль Лион и Бартош Цихоцки. — Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к контрпродуктивным результатам в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов».

Украинским националистам плевать на подобные заявления: никто ни с кем мириться не собирается. Новая раса господ нуждается не в советах, а деньгах и преференциях. Которые, как показывает практика, им всё равно готовы предоставлять самые «цивилизованные» и «борющиеся с антисемитизмом» страны. Значит, и безобразные юдофобские выходки будут продолжаться.